Kamatsop: milliárdokat hagy a kormány a családok pénztárcájában

Újabb intézkedést hosszabbít meg a kormány a magyar családok védelme érdekében. A döntés értelmében a kamatstop 2026 június végéig érvényben marad.

2025. 11. 13. 13:46
A többször meghosszabbított kamatstop jelenleg június 30-ig hatályos Fotó: Shutterstock
A kormány megvédi a magyar családok otthonait a továbbra is magas kamatkörnyezet negatív hatásaitól. A kabinet ennek érdekében arról döntött, hogy a kamatstopot 2026 június végéig meghosszabbítja, ezzel mintegy 300 ezer család számára nyújtva érdemi segítséget. A kamatstoppal a kormány december végéig 360 milliárdot, az intézkedés meghosszabbításával pedig újabb 30 milliárdot hagy a családok zsebében, vagyis a bevezetésétől jövő év júniusáig összesen 390 milliárd forintot – közölte a Nemzetgazdasági Minisztérium, csütörtökön.

Meghosszabbította a kormány a kamatstopot. / Fotó: Shutterstock

A kamatstop több százezer magyar családnak nyújtott már érdemi segítséget

A nemzetgazdasági tárca közleményében emlékeztet: a 2022 januárjában bevezetett lakossági kamatstop eddig is hatékony eszköznek bizonyult a magas kamatok negatív hatásainak mérséklésében, ezért a kormány többször is kibővítette és meghosszabbította azt. A kamatstop több százezer magyar családnak nyújtott már érdemi segítséget, és jelenleg is közel 300 ezer jelzáloghitel szerződés esetében biztosít védelmet.

Kiemelik, hogy 

  • a háború elhúzódása és 
  • Brüsszel elhibázott gazdaságpolitikája miatt 

a kamatterhek változatlanul magasak, a kormány azonban továbbra sem hagyja, hogy ez veszélybe sodorja a magyar családokat és otthonaikat. Ezért 2026 június végéig meghosszabbítja a kamatstopot, hogy a családok számára a hiteltörlesztő részletek kiszámíthatóak és fenntarthatóak maradjanak – jegyzik meg.

A kamatstop nélkül a családok hitelkamatai jelentősen emelkednének, így sokan közülük nem tudnák fizetni hiteleiket. 

A kormány döntésével egyértelművé tette, hogy nem ismétlődhet meg a balliberális-korszak hitelezési- és lakhatási kudarca, amikor először devizában eladósították, majd sok esetben földönfutóvá tették a magyar családokat.

A kormány számára a családok védelme elsődleges szempont, ebben profitéhségnek nincs helye! – szögezi le a tárca, felidézve: a kamatstop december végéig 360 milliárdot, az intézkedés meghosszabbításával pedig újabb 30 milliárdot hagy a családok zsebében, vagyis a bevezetésétől jövő év júniusáig összesen 390 milliárd forintot.

