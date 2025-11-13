Lazulnak az Otthon start feltételei

A szerda éjjel megjelent Magyar Közlönybe ismét számos Otthon start és csok plusz hitellel kapcsolatos módosítás került bele. Mondhatni számítani lehetett rá, hiszen a társadalmi egyeztetésre bocsátott tervezetek is könnyítések voltak. A könnyítésekhez előzményként hozzátartozik, hogy az Otthon start program első keresleti hulláma szeptember első hetében érte el a csúcspontját, ami október végére lecsengett. Ennek vannak természetes okai is, mivel az év vége közeledtével a lakásvásárlói aktivitás mindig alábbhagy. A heti adatokat éves összevetésben nézve lényegében stagnálás látható, ami azért fontos, mert 2024-ben magas volt a bázis, hiszen 2024 októberében az állampapír-befektetésekből kiszálló vásárlók már erős keresletet generáltak a piacon – írtuk nemrég.
A közlönyben olvasható változások, könnyítések közül érdemes kiemelni néhányat, ami nem csak az Otthon startot érinti.
- Módosult, hogy ki számít első lakásszerzőnek a csok plusz esetében. Csok plusz esetén azok a házastársak számítanak első közös lakásszerzőknek, akik a lakás építésére vagy vásárlására irányuló kölcsönkérelmük benyújtásakor vagy azt megelőzően Magyarország területén nem rendelkeztek ugyanabban a lakásban mindketten tulajdonjoggal, és erről teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt nyilatkozatot tesznek.
- Örökölt ingatlanban tulajdonrész is megvásárolható lesz Otthon starttal. Erre akkor lesz lehetőség, ha az igénylő egy lakóingatlanban öröklés útján már tulajdoni hányaddal rendelkezik és a kölcsön felhasználásával annak fennmaradó tulajdoni hányadát is megszerzi, amelynek eredményeként az otthon kizárólagos tulajdonosává válik.
- Önkormányzati lakás is megvásárolható lehet majd Otthon start hitellel. A jövőben az önkormányzati lakások megvásárlására is kiterjesztik a 3 százalékos fix lakáshitel lehetőségét, azzal a kedvezménnyel, hogy az önkormányzat a lakást a főszabálytól eltérően az ingatlan becsült piaci értékénél akár 20 százalékkal olcsóbban is eladhatja. Ez utóbbi kitétel azért fontos, mert egyébként nem lehet a becsült forgalmi érték és a vételár között 20 százalékot meghaladó különbség.
- Testvér is lehet majd adóstárs az Otthon start hitelben. Ez akkor lehet érdekes, ha valakinek a jövedelme önállóan nem elegendő a szükséges összeg igényléséhez, az adós és az adóstárs jövedelmét ugyanis a bank együttesen veszi figyelembe. Fontos, hogy az adóstársként bevont testvérnek nem kell megfelelnie a tulajdonjogra és tb-jogviszonyra vonatkozó elvárásoknak, viszont ha már adóstárs volt, később nem igényelhet Otthon startot.
A könnyítések is abba az irányba mutatnak, miszerint várható az Otthon start második hulláma. Az Ingatlan.com piaci információi alapján a következő két-három hónapban több mint 25 ezer új lakást dobhatnak piacra a fejlesztők az eddigi bejelentéseken felül, és ezeknek a többsége az Otthon start program feltételeinek is megfelel majd. Az új építésű kínálat várható jelentős bővülése és a társasházi építményi jog februári bevezetése lehetővé teszi, hogy a vevők már tervasztal mellől is hitelre vásárolhassanak új építésű lakásokat. A rozsdaövezeti fejlesztések vásárlói pedig az ötszázalékos áfát is visszaigényelhetik.