Lazulnak az Otthon start feltételei

A szerda éjjel megjelent Magyar Közlönybe ismét számos Otthon start és csok plusz hitellel kapcsolatos módosítás került bele. Mondhatni számítani lehetett rá, hiszen a társadalmi egyeztetésre bocsátott tervezetek is könnyítések voltak. A könnyítésekhez előzményként hozzátartozik, hogy az Otthon start program első keresleti hulláma szeptember első hetében érte el a csúcspontját, ami október végére lecsengett. Ennek vannak természetes okai is, mivel az év vége közeledtével a lakásvásárlói aktivitás mindig alábbhagy. A heti adatokat éves összevetésben nézve lényegében stagnálás látható, ami azért fontos, mert 2024-ben magas volt a bázis, hiszen 2024 októberében az állampapír-befektetésekből kiszálló vásárlók már erős keresletet generáltak a piacon – írtuk nemrég.

Jövőre jön az Otthon start második hulláma, néhány könnyítés pedig már november közepétől él

Fotó: Béres Attila

A közlönyben olvasható változások, könnyítések közül érdemes kiemelni néhányat, ami nem csak az Otthon startot érinti.

Módosult, hogy ki számít első lakásszerzőnek a csok plusz esetében. Csok plusz esetén azok a házastársak számítanak első közös lakásszerzőknek, akik a lakás építésére vagy vásárlására irányuló kölcsönkérelmük benyújtásakor vagy azt megelőzően Magyarország területén nem rendelkeztek ugyanabban a lakásban mindketten tulajdonjoggal, és erről teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt nyilatkozatot tesznek.

Örökölt ingatlanban tulajdonrész is megvásárolható lesz Otthon starttal. Erre akkor lesz lehetőség, ha az igénylő egy lakóingatlanban öröklés útján már tulajdoni hányaddal rendelkezik és a kölcsön felhasználásával annak fennmaradó tulajdoni hányadát is megszerzi, amelynek eredményeként az otthon kizárólagos tulajdonosává válik.

Önkormányzati lakás is megvásárolható lehet majd Otthon start hitellel. A jövőben az önkormányzati lakások megvásárlására is kiterjesztik a 3 százalékos fix lakáshitel lehetőségét, azzal a kedvezménnyel, hogy az önkormányzat a lakást a főszabálytól eltérően az ingatlan becsült piaci értékénél akár 20 százalékkal olcsóbban is eladhatja. Ez utóbbi kitétel azért fontos, mert egyébként nem lehet a becsült forgalmi érték és a vételár között 20 százalékot meghaladó különbség.

Testvér is lehet majd adóstárs az Otthon start hitelben. Ez akkor lehet érdekes, ha valakinek a jövedelme önállóan nem elegendő a szükséges összeg igényléséhez, az adós és az adóstárs jövedelmét ugyanis a bank együttesen veszi figyelembe. Fontos, hogy az adóstársként bevont testvérnek nem kell megfelelnie a tulajdonjogra és tb-jogviszonyra vonatkozó elvárásoknak, viszont ha már adóstárs volt, később nem igényelhet Otthon startot.

A könnyítések is abba az irányba mutatnak, miszerint várható az Otthon start második hulláma. Az Ingatlan.com piaci információi alapján a következő két-három hónapban több mint 25 ezer új lakást dobhatnak piacra a fejlesztők az eddigi bejelentéseken felül, és ezeknek a többsége az Otthon start program feltételeinek is megfelel majd. Az új építésű kínálat várható jelentős bővülése és a társasházi építményi jog februári bevezetése lehetővé teszi, hogy a vevők már tervasztal mellől is hitelre vásárolhassanak új építésű lakásokat. A rozsdaövezeti fejlesztések vásárlói pedig az ötszázalékos áfát is visszaigényelhetik.