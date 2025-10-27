Lecsengett az Otthon start program első keresleti hulláma, de már most érik a következő

Október utolsó heteiben lecsengett az Otthon start első hulláma a lakáspiacon, de a kereslet országosan és éves összevetésben így is erősnek mondható az Ingatlan.com friss elemzése szerint.

– Október 13–19. között az eladó lakások és házak iránti telefonos érdeklődések száma csökkent az előző hetekhez képest, mivel az augusztusi és szeptemberi heti átlagokhoz képest húsz százalékkal esett vissza a kereslet. A lecsengésnek vannak természetes okai is, mivel az év vége közeledtével a lakásvásárlói aktivitás mindig alábbhagy. A heti adatokat éves összevetésben nézve lényegében stagnálás látható, ami azért fontos, mert 2024-ben magas volt a bázis, hiszen 2024 októberében az állampapír-befektetésekből kiszálló vásárlók már erős keresletet generáltak a piacon, különösen a vármegyeszékhelyeken és a fővárosban – mondta Balogh László, az Ingatlan.com vezető gazdasági szakértője. Jelezte: egészen a múlt hétig, vagyis október 19-ig az idei kereslet országos szintje húsz-harminc százalékkal haladta meg a 2022–2023-as évek teljesítményét, vagyis 2025 őszének első felében elképesztő tempót produkált a lakáspiac vásárlói oldala.

A friss adatok éves szinten nagyon vegyes képet mutatnak, és arra utalnak, hogy a kereslet súlypontja egyértelműen a vidéki térségek felé tolódik. A községekben eladó ingatlanok iránti érdeklődések száma október utolsó két hetében (október 13–26. között) éves összevetésben 27 százalékkal nőtt, a városokban 13 százalékkal, a vármegyeszékhelyeken és megyei jogú városokban pedig tíz százalékkal emelkedett. Ezzel szemben a fővárosi kerületekben a kereslet nyolc százalékkal elmarad a tavalyi szinttől, ami 2024-ben képest visszafogottabb fővárosi aktivitást jelez. A Budapesten látható éves csökkenés részben a magasabb áraknak és a tavalyi intenzív befektetői jelenlétnek köszönhető.

Újabb keresleti hullámok jöhetnek a lakáspiacon

A szakember szerint újabb élénküléssel lehet számolni a következő év elején. Egyrészt azért, mert karácsonyi időszakban sok család dönt a lakhatási tervekről és ennek hatása januárban rendszerint megjelenik az eladó lakóingatlanok iránti érdeklődések számában.