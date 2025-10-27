Rendkívüli

Orbán Viktor békemissziója folytatódott, a pápa fogadta a miniszterelnököt

Balogh LászlóOtthon Start Programház

Lecsengett az Otthon start program első keresleti hulláma, de már most érik a következő

Az Otthon start program első keresleti hulláma szeptember első hetében érte el a csúcspontját, ami október végére lecsengett. A lakáspiac szezonális trendjei és a nemrég bejelentett módosítások kapcsán viszont már körvonalazódnak a következő otthon startos keresleti hullámok, amik 2026 első pár hónapjában söpörhetnek végig az ingatlanpiacon.

Magyar Nemzet
2025. 10. 27. 10:21
Jövőre jön az Otthon start második hulláma Fotó: Szabad Föld / Kállai Márton Forrás:
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Október utolsó heteiben lecsengett az Otthon start első hulláma a lakáspiacon, de a kereslet országosan és éves összevetésben így is erősnek mondható az Ingatlan.com friss elemzése szerint.

otthon start
Október utolsó heteiben lecsengett az Otthon start első hulláma a lakáspiacon. Forrás: Ingatlan.com/Képernyőkép

– Október 13–19. között az eladó lakások és házak iránti telefonos érdeklődések száma csökkent az előző hetekhez képest, mivel az augusztusi és szeptemberi heti átlagokhoz képest húsz százalékkal esett vissza a kereslet. A lecsengésnek vannak természetes okai is, mivel az év vége közeledtével a lakásvásárlói aktivitás mindig alábbhagy. A heti adatokat éves összevetésben nézve lényegében stagnálás látható, ami azért fontos, mert 2024-ben magas volt a bázis, hiszen 2024 októberében az állampapír-befektetésekből kiszálló vásárlók már erős keresletet generáltak a piacon, különösen a vármegyeszékhelyeken és a fővárosban – mondta Balogh László, az Ingatlan.com vezető gazdasági szakértője. Jelezte: egészen a múlt hétig, vagyis október 19-ig az idei kereslet országos szintje húsz-harminc százalékkal haladta meg a 2022–2023-as évek teljesítményét, vagyis 2025 őszének első felében elképesztő tempót produkált a lakáspiac vásárlói oldala.

A friss adatok éves szinten nagyon vegyes képet mutatnak, és arra utalnak, hogy a kereslet súlypontja egyértelműen a vidéki térségek felé tolódik. A községekben eladó ingatlanok iránti érdeklődések száma október utolsó két hetében (október 13–26. között) éves összevetésben 27 százalékkal nőtt, a városokban 13 százalékkal, a vármegyeszékhelyeken és megyei jogú városokban pedig tíz százalékkal emelkedett. Ezzel szemben a fővárosi kerületekben a kereslet nyolc százalékkal elmarad a tavalyi szinttől, ami 2024-ben képest visszafogottabb fővárosi aktivitást jelez. A Budapesten látható éves csökkenés részben a magasabb áraknak és a tavalyi intenzív befektetői jelenlétnek köszönhető.

Újabb keresleti hullámok jöhetnek a lakáspiacon

A szakember szerint újabb élénküléssel lehet számolni a következő év elején. Egyrészt azért, mert karácsonyi időszakban sok család dönt a lakhatási tervekről és ennek hatása januárban rendszerint megjelenik az eladó lakóingatlanok iránti érdeklődések számában. 

– A 3 százalékos lakáshitel miatt idén még többen dönthetnek a karácsonyi asztal mellett a lakásvásárlás mellett. További fontos tényező, hogy várhatóan februárban lép életbe a társasházi építményi jogról szóló törvény, ami új lendületet adhat az új építésű, tervezőasztal mellől hitellel megvásárolható lakásoknak. Mivel az utóbbi hetekben egyre több budapesti és vidéki otthon starttal kompatibilis társasház megépítéséről érkeznek a hivatalos és piaci hírek, ezért az első lakásvásárlók egy része már kifejezetten ezekre vár. Az általuk generált kereslet január közepén és február elején lesz érezhetőbb, ha megjelennek a kínálatban a beharangozott projektek – adott előrejelzést a következő időszakra Balogh László.

A jelenlegi adatok alapján tehát élénk első negyedév várható 2026-ban is a lakáspiacon. Az Ingatlan.com előrejelzése szerint az adásvételek száma idén elérheti és meg is haladhatja a 160 ezret, amire utoljára 2018-ban és 2021-ben volt példa.


 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekNagy Feró

Drága Feró!

Bayer Zsolt avatarja

Publicistánk legfrissebb blogbejegyzése.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.