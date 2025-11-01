atomjégtörőkereskedelem

Fókuszban az északi kereskedelmi útvonalak, versenyelőnyben az oroszok

A tengeri áruszállítás világszerte a globális kereskedelem gerincét alkotja, ugyanakkor a hajózás a szén-dioxid-kibocsátás egyik jelentős forrása is, ezért fontos cél, hogy a következő évtizedekben radikálisan csökkenjen a hajózási szektor emissziója. Ehhez elengedhetetlen az északi hajózási útvonal további fejlesztése, a dekarbonizációig vezető út azonban hosszú.

M. Orbán András
2025. 11. 01. 6:10
Egy átlagos jégtörő hajó képe hátulról a dokkban (Fotó: AFP)
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Az északi-tengeri hajózási útvonal legfontosabb előnye, hogy sokkal rövidebb, mint a hagyományos déli útvonal és biztonságos vizeken halad, ahol nem fenyegetnek kalóztámadások. Az útvonal használatával 30-40 százalékkal lerövidül az Ázsiából a fontosabb  európai kikötőkbe vezető út a Szuezi-csatornán átvezetőhöz képest, éppen ezért elengedhetetlen az itteni hajózási infrastruktúra további fejlesztése – mondta lapunknak Hárfás Zsolt mérnök, atomenergetikai szakértő. 

18 January 2023, Lower Saxony, Wilhelmshaven: The tanker "Ane " on the North Sea accompanied by two tugs. A ship delivery of 40,000 tons of diesel from Russia to Wilhelmshaven has met with criticism from the government of Lower Saxony. The import is legally permissible despite a far-reaching EU ban on oil imports, as the EU regulation allows an import of Russian petroleum products, such as diesel, by ship until February 5. "In general, however, we also see this critically, that there is this exception to the Russia embargo," a spokesman for Lower Saxony's Energy Minister Christian Meyer (Greens) said in Hanover on Wednesday. Crude oil may no longer be imported from Russia by ship since the beginning of December. Initially, several media had reported. Photo: Lars Klemmer/dpa (Photo by Lars Klemmer / dpa Picture-Alliance via AFP)
Fotó: LARS KLEMMER / DPA

A rövidebb távolság miatt jelentősen csökken a menetidő, ami miatt az atomjégtörők szolgáltatásainak igénybevételéért felszámított díjjal együtt is jelentős költségcsökkentés érhető el a Szuezi-csatorna igénybevételéhez viszonyítva. A másik követelmény a tengeri áruszállítás dekarbonizációjával függ össze. 

A rövidebb útvonal használata az egyik módja annak, hogy csökkenteni lehessen a tengeri áruszállítás karbonlábnyomát, miután a globális szén-dioxid-kibocsátás 5 százalékáért a tengerhajózás a felelős. 

Itt lép be az atomjégtörők használata a képbe, mivel ezekkel a tengerhajózás karbonlábnyoma is csökkenthető. A világon a Roszatom az egyetlen olyan cég, amely atomjégtörőket üzemeltet. Elsődleges feladata a kereskedelmi hajók útvonalának biztosítása, de emellett segít tudományos expedíciók sikeres teljesítésében és a jég fogságába került hajók mentését is végzik az atomjégtörők. Oroszország ma 8 üzemelő atomjégtörővel és egy nukleáris konténerszállító hajóval rendelkezik. Az orosz  tervek között szerepel egy nukleáris meghajtású folyékony földgázt (LNG) szállító hajó építése is. Az orosz stratégiai célok elérése érdekében a jövőben 15-17 jégtörőre lesz szükség. 

Hárfás Zsolt ugyanakkor rámutatott, bár vannak rá tervek, egyelőre nem reális a teljes nukleáris meghajtásra való áttérés. Egyrészt az iparág hatalmas mérete miatt, másrészt pedig nem áll rendelkezésre hatékony technológia a fosszilis üzemanyaggal működő hajómotorok helyettesítésére. (Tény, ugyanakkor hogy a nukleáris meghajtású teherszállító hajók üzemeltetése nem járna szén-dioxid-kibocsátással és egy üzemanyagfeltöltéssel több évig megszakítás nélkül járhatnák a tengereket, ami egyértelmű stratégiai és gazdasági előnyt jelent a fosszilis üzemanyagot igénylő hajókhoz képest.) Mert alkalmazásuk előtt számtalan műszaki, jogi, biztonsági, biztosítási és egyéb probléma áll fenn, amire megoldást kell találni. 

Az első legfontosabb, hogy nukleáris meghajtású atomjégtörők, teherszállító hajó és például az úszó atomerőmű tekintetében, és általában a kis moduláris reaktortechnológia tekintetében jelen pillanatban csak Oroszországnak van szakmai tapasztalata és meggyőző fejlesztési, gyártási és üzemeltetési referenciája. 

A nyugati cégek és országok még nem rendelkeznek működő SMR technológiával. A nukleáris biztonság elsőbbrendűsége mellett e kompetenciák megszerzése hosszú időt vesz igénybe. A világ egyetlen atommeghajtású hajója, az orosz Szevmorputy már többször sikeresen teljesítette atomjégtörők alkalmazása nélkül is a teljes északi-tengeri útvonalat.

A szakértő rámutatott arra is, hogy a megépítés hosszadalmas, költséges, megfelelő védelmet kell kialakítani például az ütközés, a zátonyra futás vagy az időjárás okozta kockázatok kezelésére is. Az üzemeltetéshez pedig elengedhetetlen a nukleáris technológiához értő magasan képzett szakemberek megléte és képzése. Ezért a mai realitás, hogy a tengeri szállítás szénlábnyoma a hajózás hatékonyságának és biztonságának növelésével és tisztább üzemű hajómotorok használatával mérsékelhető. Áttörés a lényegesen rövidebb északi hajózási útvonal használatával és magasabb jégosztályú hajók építésével lehetséges jelenleg.

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Robert C. Castel
idezojelekgyőzelem

Robert C. Castel: A győzelem mint kilépési stratégia

Robert C. Castel avatarja

Nem az ellenfél totális felszámolása, hanem egy igazságos és stabil politikai végállapot kialakítása a cél.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.