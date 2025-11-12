vidékstabilitásNagy Istvánélelmiszer

Fontos hírt jelentett be Nagy István az állattenyésztőknek

A kormányzat jelentős célzott forrásokat juttat a magyar állattenyésztő ágazatoknak. Nagy István agrárminiszter elmondta, hogy a nemzeti támogatások keretösszegének jelentős emelése nem csupán a termelők pénzügyi stabilitását szolgálja, hanem az állatjóléti feltételek javításán keresztül a magyar agrárium hosszú távú versenyképességét is megalapozza.

Magyar Nemzet
2025. 11. 12. 12:54
Debrecen, 2023. augusztus 17. Szarvasmarha a 32. Farmer-Expo nemzetközi mezõgazdasági és élelmiszeripari szakkiállításon, a nyitónapon Debrecenben 2023. augusztus 17-én. MTI/Czeglédi Zsolt
Illusztráció Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A magyar gazdálkodók termelés- és jövedelembiztonságának megőrzése érdekében az Agrárminisztérium több kulcsfontosságú állattenyésztési ágazatban is jelentősen megnövelte a nemzeti támogatások keretösszegét – közölte Nagy István agrárminiszter. A tárcavezető rámutatott: a jelenlegi kihívások közepette a nemzeti források a közvetlen uniós támogatásokkal együttesen teremtik meg a stabil működés alapjait, míg a beruházási támogatások a fenntartható és modern technológiák elterjedését ösztönzik. A most bejelentett intézkedéscsomag több ágazatot is érint. 

A sertéstartók a tenyészkoca- és hízóállat-jóléti támogatások keretében a meglévő forrásokon felül további nyolcszázmillió forinthoz jutnak.

Hasonlóan jelentős bővülésre számíthatnak a baromfitartók is, ahol az állatjóléti támogatások eddigi tízmilliárd forintos kerete mintegy kilencszázmillió forinttal egészül ki.
A tejtermelő ágazat helyzetének stabilizálását szolgálja, hogy több mint kétezer-száz gazdálkodónak már folyósították is az átmeneti nemzeti támogatás előrehozott kifizetését. A kormányzat itt az Európai Unió által engedélyezett legmagasabb, 8,4 milliárd forintos keretösszeget használta fel, ezzel is segítve a piaci egyensúly megőrzését. A húsmarha-tenyésztők sem maradnak ki a támogatás bővítésből: a tenyészbika-támogatásra szánt forrás hétszázmillió forintról 923 millió forintra emelkedik – ismertette a távirati iroda.

Nagy István hangsúlyozta, hogy az intézkedések kettős célt szolgálnak:

  1.  egyrészt megerősítik az ágazatok pénzügyi hátterét,
  2.  másrészt ösztönzik az állatjóléti követelmények még magasabb szintű teljesítését. 

A kormányzati intézkedéscsomag így nem csupán pénzügyi segítség, hanem a nemzeti agrárstratégia szerves része, amely a magyar vidék és az élelmiszer-ellátás biztonságának hosszú távú megerősítését szolgálja.

A magyar tejiparról szóló korábbi cikkünket itt olvashatják.
 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekSajtóklub

Jobboldali sajtóklub – Pilhál Tamás könyvének bemutatásával

Bayer Zsolt avatarja

A szerző beszélgetőpartnerei Bayer Zsolt, Huth Gergely és Kohán Mátyás lesznek.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.