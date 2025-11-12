Fontos hírt jelentett be Nagy István az állattenyésztőknek

A magyar gazdálkodók termelés- és jövedelembiztonságának megőrzése érdekében az Agrárminisztérium több kulcsfontosságú állattenyésztési ágazatban is jelentősen megnövelte a nemzeti támogatások keretösszegét – közölte Nagy István agrárminiszter. A tárcavezető rámutatott: a jelenlegi kihívások közepette a nemzeti források a közvetlen uniós támogatásokkal együttesen teremtik meg a stabil működés alapjait, míg a beruházási támogatások a fenntartható és modern technológiák elterjedését ösztönzik. A most bejelentett intézkedéscsomag több ágazatot is érint.

A sertéstartók a tenyészkoca- és hízóállat-jóléti támogatások keretében a meglévő forrásokon felül további nyolcszázmillió forinthoz jutnak.

Hasonlóan jelentős bővülésre számíthatnak a baromfitartók is, ahol az állatjóléti támogatások eddigi tízmilliárd forintos kerete mintegy kilencszázmillió forinttal egészül ki.

A tejtermelő ágazat helyzetének stabilizálását szolgálja, hogy több mint kétezer-száz gazdálkodónak már folyósították is az átmeneti nemzeti támogatás előrehozott kifizetését. A kormányzat itt az Európai Unió által engedélyezett legmagasabb, 8,4 milliárd forintos keretösszeget használta fel, ezzel is segítve a piaci egyensúly megőrzését. A húsmarha-tenyésztők sem maradnak ki a támogatás bővítésből: a tenyészbika-támogatásra szánt forrás hétszázmillió forintról 923 millió forintra emelkedik – ismertette a távirati iroda.

Nagy István hangsúlyozta, hogy az intézkedések kettős célt szolgálnak:

egyrészt megerősítik az ágazatok pénzügyi hátterét, másrészt ösztönzik az állatjóléti követelmények még magasabb szintű teljesítését.

A kormányzati intézkedéscsomag így nem csupán pénzügyi segítség, hanem a nemzeti agrárstratégia szerves része, amely a magyar vidék és az élelmiszer-ellátás biztonságának hosszú távú megerősítését szolgálja.

