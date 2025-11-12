Otthon start: megérkezett a garancia a megfizethető lakásokra, a kormány keményen büntetheti a késlekedő kivitelezőket

Évtizedek óta nem látott élénkülés tapasztalható a hazai lakásépítési piacon, amelynek motorja a kormány Otthon start programja. A rendkívül kedvező, fix 3 százalékos kamatozású hitelkonstrukció iránti hatalmas érdeklődésre reagálva a kabinet új jogszabályi kereteket alkot, amelyek biztosítják, hogy a megnövekedett keresletre a piac megfelelő minőségű és árazású kínálattal válaszoljon – vázolta a helyzetet Panyi Miklós. A Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára hangsúlyozta, a kormány most egyértelmű feltételeket szab a fejlesztőknek.

Érkeznek az otthon startos lakások megépülését biztosító szabályok! Forrás: Facebook/Panyi Miklós

A kormány garanciákat épít a rendszerbe, hogy az otthon startos lakások tényleg megépüljenek.

A program pozitív hatásai már az indulását követő első két hónapban is érződnek: több mint ötvenezer érdeklődőt vonzott, és megduplázta az elsőlakás-vásárlók arányát a piacon. A kormányzatnak a kedvezményes finanszírozás biztosítása mellett az is fontos, hogy a fiatalok valós igényeihez igazodó, számukra is elérhető árú új otthonok épüljenek.

A kabinet célkitűzése, hogy a következő öt évben legalább ötvenezer, a program feltételeinek megfelelő lakás épüljön. E folyamat felgyorsítása érdekében a kormány nemzetgazdasági szempontból kiemelt beruházássá minősíthet minden olyan, legalább 250 lakást magában foglaló fejlesztést, ahol a beruházó vállalja, hogy az új otthonok legalább hetven százaléka megfelel a program szigorú előírásainak, beleértve az árkorlátot is. A piaci szereplők élénken reagáltak a lehetőségre: október végéig több mint 37 ezer új lakás megépítésére nyújtottak be kérelmet a fejlesztők. Ez a célzott kínálatbővítés Panyi Miklós szerint egy új, megfizethető árkategóriájú szegmens létrejöttét eredményezi a lakáspiacon, ami középtávon érdemben fékezheti az ingatlanárak általános emelkedését.

A kiemelt státus azonban nem csupán gyorsított eljárást, hanem fokozott felelősséget is jelent. A kormány egy szerdán benyújtott törvényjavaslattal teszi egyértelművé a paktum feltételeit: az a beruházó, aki nem teljesíti a hetven százalékra vonatkozó vállalását, lakásonként akár tízmillió forintos bírsággal is sújtható. Ez a potenciális szankció a piacot is tisztán tartja, hiszen hatékonyan szűri ki azokat a spekulatív célú fejlesztőket, akik csupán a gyorsított engedélyezés előnyeit szeretnék kihasználni anélkül, hogy valóban hozzájárulnának a fiatalok otthonteremtéséhez.

