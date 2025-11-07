Rendkívüli

Orbán Viktor: Ha valaha volt aranykora a magyar–amerikai kapcsolatoknak, az most van + videó

importtilalomukrán gabonakötelezettségszegési eljárás

Az ukrán terményiportot erőltetve fenyegeti Magyarországot az Európai Bizottság – így lép a kormány

Kötelezettségszegési eljárás elindításával fenyegeti hazánkat az Európai Bizottság, amiért fenntartja az ukrán importtilalmat. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) és a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetsége (Magosz) szerint viszont jelenleg ez az egyetlen eszköz, amellyel eredményesen meg lehet védeni a magyar piacot attól, hogy bizonytalan minőségű és dömpingáron érkező ukrán gabona és egyéb mezőgazdasági termékek lepjék el.

Magyar Nemzet
2025. 11. 07. 8:30
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök Ursula von der Leyennel, az Európai Bizottság elnökével és António Costával, az Európai Tanács elnökével Brüsszelben Fotó: Nicolas Economou Forrás: NurPhoto/AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Az európai gazdák érdekei helyett továbbra is az Ukrajnában működő nyugati nagyvállalatok mellett tart ki Brüsszel – szögezte le közös közleményében a NAK és a Magosz. Mint írják, eközben az Európai Bizottság az Ukrajnával kötendő szabadkereskedelmi megállapodással a földbe döngölné a közösség agrár-élelmiszeripari termelését, a küszöbönálló egyezménnyel azonban nemcsak a gazdák, a fogyasztók érdekei is komolyan sérülhetnek.

Baja dunai kikötő teherszállítás árúfuvarozás hajó uszály bárka közlekedés búza gabona, ukrán gabona, 2016 09 26 Fotó: Kállai Márton
Az ukrán gabona sok szempontból veszélyt jelent 
Fotó: Kállai Márton

A világon az EU alkalmazza a legszigorúbb növényegészségügyi, illetve élelmiszer-biztonsági szabályokat, ezeket az előírásokat azonban sajnos csak az európai termelőktől követelik meg, az EU-n kívülről érkező termékekkel szemben nincsenek ilyen elvárások. Igaz ez az Ukrajnából érkező árukra is. A háborús országban például számos olyan növényvédő szert alkalmaznak a termelésben ma is, amelyeket az EU-ban már régen betiltottak. Ilyen például az Atrazin. A gyomirtó szerekben alkalmazott hatóanyagot az EU húsz éve betiltotta, mivel

  • szív- és érrendszeri problémák,
  • asztma,
  • ekcéma és
  • allergia

kiváltója lehet. Ugyanígy az Acatoklór nevű, gyomirtó szerekben alkalmazott hatóanyag az unióban több mint tíz éve nem alkalmazható, mivel súlyos hormonrendszeri károsodást és rákot okozhat.

A két szervezet szerint azonban nem csak a növényvédő szerekkel van probléma. Ukrajna egyik fő exportterméke a baromfihús, amelyet sokkal alacsonyabb költséggel képes előállítani, mint az uniós termelők. Ez pedig részben annak köszönhető, hogy 

míg az EU-s gazdák szigorú kritériumok betartása mellett nevelhetnek baromfit – egyebek mellett például az állatsűrűség is korlátozott – addig az ukrán „baromfigyárakban” akár kétmillió csirkét is nevelhetnek. 

Nem véletlen, hogy a háború előtt még mennyiségi korlátozások védték az EU piacát, azonban ezeket a kvótákat 2022-től feloldották, ennek eredményeként 130 százalékkal nőtt az EU-ba áramló ukrán baromfihús mennyisége.

Azt sem szabad elfelejteni, hogy Ukrajna mezőgazdasága óriási potenciállal rendelkezik, akár négyszázmillió ember ellátására is képes lehet, mindezt úgy, hogy nem tartja be az EU-s előírásokat.

Magyarország egyelőre kitart, a magyar kormány határozottan kiállt az ukrán importtilalom fenntartása mellett, holott az Európai Bizottság kötelezettségszegési eljárás elindításával fenyegeti hazánkat.

Az importtilalom fenntartását a NAK és a Magosz is teljes mértékben támogatja. Jelenleg ugyanis ez az egyetlen olyan eszköz, amivel meg lehet védeni a piacunkat és a fogyasztókat egyaránt a kétes minőségű, dömpingárú ukrán termékektől.

Az Európai Tanács október közepén megszavazta az Ukrajnával kötendő, határozatlan időre szóló egyezményt. A tagállamok közül egyedül Magyarország és Szlovákia szavazott nemmel. Csak hogy az arányokat lássuk: a háború előtti kvótákhoz képest a méz behozatala a hatszorosára, a cukoré ötszörösére, a tojás behozatala pedig háromszorosára nőhet, a baromfi esetében a kvóta 120 ezer tonnára emelkedik, míg a kukoricából a 0 százalékos vám miatt gyakorlatilag korlátlan mennyiség hozható majd be az uniós piacra.

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Csépányi Balázs
idezojelekOrbán Balázs

Orbán kőkeményen kiosztotta Pottyondy Edinát, az influenszer köpni-nyelni nem tudott

Csépányi Balázs avatarja

Ezt nem teszi zsebre.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.