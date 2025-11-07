Az ukrán terményiportot erőltetve fenyegeti Magyarországot az Európai Bizottság – így lép a kormány

Az európai gazdák érdekei helyett továbbra is az Ukrajnában működő nyugati nagyvállalatok mellett tart ki Brüsszel – szögezte le közös közleményében a NAK és a Magosz. Mint írják, eközben az Európai Bizottság az Ukrajnával kötendő szabadkereskedelmi megállapodással a földbe döngölné a közösség agrár-élelmiszeripari termelését, a küszöbönálló egyezménnyel azonban nemcsak a gazdák, a fogyasztók érdekei is komolyan sérülhetnek.

Az ukrán gabona sok szempontból veszélyt jelent

Fotó: Kállai Márton

A világon az EU alkalmazza a legszigorúbb növényegészségügyi, illetve élelmiszer-biztonsági szabályokat, ezeket az előírásokat azonban sajnos csak az európai termelőktől követelik meg, az EU-n kívülről érkező termékekkel szemben nincsenek ilyen elvárások. Igaz ez az Ukrajnából érkező árukra is. A háborús országban például számos olyan növényvédő szert alkalmaznak a termelésben ma is, amelyeket az EU-ban már régen betiltottak. Ilyen például az Atrazin. A gyomirtó szerekben alkalmazott hatóanyagot az EU húsz éve betiltotta, mivel

szív- és érrendszeri problémák,

asztma,

ekcéma és

allergia

kiváltója lehet. Ugyanígy az Acatoklór nevű, gyomirtó szerekben alkalmazott hatóanyag az unióban több mint tíz éve nem alkalmazható, mivel súlyos hormonrendszeri károsodást és rákot okozhat.

A két szervezet szerint azonban nem csak a növényvédő szerekkel van probléma. Ukrajna egyik fő exportterméke a baromfihús, amelyet sokkal alacsonyabb költséggel képes előállítani, mint az uniós termelők. Ez pedig részben annak köszönhető, hogy

míg az EU-s gazdák szigorú kritériumok betartása mellett nevelhetnek baromfit – egyebek mellett például az állatsűrűség is korlátozott – addig az ukrán „baromfigyárakban” akár kétmillió csirkét is nevelhetnek.

Nem véletlen, hogy a háború előtt még mennyiségi korlátozások védték az EU piacát, azonban ezeket a kvótákat 2022-től feloldották, ennek eredményeként 130 százalékkal nőtt az EU-ba áramló ukrán baromfihús mennyisége.

Azt sem szabad elfelejteni, hogy Ukrajna mezőgazdasága óriási potenciállal rendelkezik, akár négyszázmillió ember ellátására is képes lehet, mindezt úgy, hogy nem tartja be az EU-s előírásokat.

Magyarország egyelőre kitart, a magyar kormány határozottan kiállt az ukrán importtilalom fenntartása mellett, holott az Európai Bizottság kötelezettségszegési eljárás elindításával fenyegeti hazánkat.

Az importtilalom fenntartását a NAK és a Magosz is teljes mértékben támogatja. Jelenleg ugyanis ez az egyetlen olyan eszköz, amivel meg lehet védeni a piacunkat és a fogyasztókat egyaránt a kétes minőségű, dömpingárú ukrán termékektől.