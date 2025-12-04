4iG: további 16 járásban kezdhet optikai hálózatfejlesztésbe a 2Connect

A 4iG Csoport távközlési infrastruktúraszolgáltató vállalata, a 2Connect a Gigabit Magyarország Program (DIMOP Plusz 3.1.2-25) második szakaszának eredményei alapján a korábban elnyert 24 járás mellett további 16 járásban, 11,59 milliárd forint értékű támogatással kezdhet optikai hálózatfejlesztésbe – jelentette be csütörtökön a 4iG.

A közleményben megjegyezték:

a Digitális Megújulás Operatív Program Plusz keretein belül megvalósuló Gigabit Magyarország program a gazdaságilag kevésbé fejlett járások felzárkóztatását célozza, különösen olyan térségekben, ahol korábban piaci alapon nem térült volna meg a digitális hálózatok fejlesztése.

A kiírás két szakaszában összesen 84,86 milliárd forintnyi pályázati forrás állt rendelkezésre, 21 szolgáltató nyert támogatást a 174 pályázható járásban. A beruházások eredményeként a kisebb településeken élők és az ott működő gazdasági szereplők is a nagyvárosi térségekben megszokott digitális szolgáltatási színvonalhoz juthatnak – tették hozzá.

A Gigabit Magyarország Program (DIMOP_PLUSZ 3.1.2-25) az egyik legnagyobb digitális infrastruktúrabővítési kezdeményezés, amely hozzájárul az ország gigabitképes lefedettségének bővítéséhez, a vidék digitális felzárkóztatását és versenyképességét erősítő hazai törekvésekkel összhangban.

A pályázat második szakaszában 64 járásra lehetett pályázatot benyújtani és 53 járásról született eredmény, ezekben a járásokban 21 szolgáltató (többek között a Magyar Telekom Távközlési Nyrt. 41, a TARR Építő, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. 12, a VaderCom Kft. 11 járásban) nyert vissza nem térítendő uniós támogatást a gigabitképes hálózatfejlesztések megvalósításához – ismertette az adatokat a 4iG.

A 2Connect a második szakaszban beadott 23 pályázatából 16-ban nyert el 11 milliárd 591 millió forint értékben támogatást, részben regionálisan összefüggő, több vármegyén átnyúló hálózat fejlesztésére.

A következő három év alatt megvalósuló beruházások összesített értéke mintegy 49,38 milliárd forint, amelyből 13,4 milliárd forintot – a teljes fejlesztési érték mintegy 27 százalékát – a vállalat biztosítja majd.