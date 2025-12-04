Rendkívüli

Orbán Viktor: Magyarország számára nem járható út, hogy közös hitelből finanszírozzuk Ukrajnát

4iG Nyrtdigitalizációhálózatfejlesztés

4iG: további 16 járásban kezdhet optikai hálózatfejlesztésbe a 2Connect

A Digitális Megújulás Operatív Program Plusz keretein belül megvalósuló Gigabit Magyarország program a gazdaságilag kevésbé fejlett járások felzárkóztatását célozza.

Magyar Nemzet
2025. 12. 18. 9:30
4iG
Illusztráció Fotó: Vémi Zoltán
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A 4iG Csoport távközlési infrastruktúraszolgáltató vállalata, a 2Connect a Gigabit Magyarország Program (DIMOP Plusz 3.1.2-25) második szakaszának eredményei alapján a korábban elnyert 24 járás mellett további 16 járásban, 11,59 milliárd forint értékű támogatással kezdhet optikai hálózatfejlesztésbe – jelentette be csütörtökön a 4iG.

A közleményben megjegyezték: 

a Digitális Megújulás Operatív Program Plusz keretein belül megvalósuló Gigabit Magyarország program a gazdaságilag kevésbé fejlett járások felzárkóztatását célozza, különösen olyan térségekben, ahol korábban piaci alapon nem térült volna meg a digitális hálózatok fejlesztése. 

A kiírás két szakaszában összesen 84,86 milliárd forintnyi pályázati forrás állt rendelkezésre, 21 szolgáltató nyert támogatást a 174 pályázható járásban. A beruházások eredményeként a kisebb településeken élők és az ott működő gazdasági szereplők is a nagyvárosi térségekben megszokott digitális szolgáltatási színvonalhoz juthatnak – tették hozzá. 

A Gigabit Magyarország Program (DIMOP_PLUSZ 3.1.2-25) az egyik legnagyobb digitális infrastruktúrabővítési kezdeményezés, amely hozzájárul az ország gigabitképes lefedettségének bővítéséhez, a vidék digitális felzárkóztatását és versenyképességét erősítő hazai törekvésekkel összhangban. 

A pályázat második szakaszában 64 járásra lehetett pályázatot benyújtani és 53 járásról született eredmény, ezekben a járásokban 21 szolgáltató (többek között a Magyar Telekom Távközlési Nyrt. 41, a TARR Építő, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. 12, a VaderCom Kft. 11 járásban) nyert vissza nem térítendő uniós támogatást a gigabitképes hálózatfejlesztések megvalósításához – ismertette az adatokat a 4iG. 

A 2Connect a második szakaszban beadott 23 pályázatából 16-ban nyert el 11 milliárd 591 millió forint értékben támogatást, részben regionálisan összefüggő, több vármegyén átnyúló hálózat fejlesztésére. 

A következő három év alatt megvalósuló beruházások összesített értéke mintegy 49,38 milliárd forint, amelyből 13,4 milliárd forintot – a teljes fejlesztési érték mintegy 27 százalékát – a vállalat biztosítja majd. 

A program keretében megvalósuló fejlesztések több mint 195 ezer igényhelyen található 240 ezer háztartásban teremtik meg a nagy sebességű, stabil internetkapcsolat elérésének lehetőségét – részletezte a közlemény. 

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Pozsonyi Ádám
idezojelekbaloldal

Hogyan fordult meg a baloldal és a jobboldal viszonya a háborúhoz?

Pozsonyi Ádám avatarja

Korunkban az a jó, hogy voltaképp bárki mondhat bármit. Ez a teljes szabadság kora.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.