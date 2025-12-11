Alig több mint két hét maradt ennek az adójóváírásnak a megszerzésére

A privát nyugdíjra takarékoskodók a befizetéseik után minden évben visszaigényelhetik a személyi jövedelemadójuk (szja) húsz százalékát. Az állam ezzel a támogatással ösztönzi a nyugdíjcélú öngondoskodást – írta a közleményében a Grantis.

Az évente maximálisan visszaigényelhető összegek:

az önkéntes nyugdíjpénztárnál (az egészség- és önsegélyező pénztári megtakarítással együtt számolják): 150 ezer forint

a nyugdíjbiztosításnál: 130 ezer forint

a nyugdíj-előtakarékossági számlánál: 100 ezer forint

két vagy három megtakarítási forma kombinálása esetén: 280 ezer forint



Így lehet megszerezni a maximális adójóváírást



Azok, akik szeretnének adóvisszatérítésben részesülni, még az év végéig indíthatnak nyugdíj-megtakarítást, és az idei befizetéseik után a jövő évben már jár az adójóváírás, vagy ha már van megtakarításuk, akkor eseti befizetéssel növelhetik a nyugdíjra félretett összeg mértékét a minél magasabb adójóváírás elérése érdekében.

Az adójóváírásra való jogosultsághoz szja-fizetőnek kell lenni, de a nyugdíjbiztosítás esetében azok is igénybe vehetik az adóvisszatérítést, akik nem fizetnek szja-t, mivel a biztosított és a szerződő fél, aki fizeti az szja-t, két különböző személy is lehet.

A 2025-ös évben 1,072 millió fő összesen 69,9 milliárd forintos adóvisszatérítésben részesült. Ez azt jelenti, hogy fejenként átlagosan 65 ezer forintos adójóváírást kaptak a takarékoskodók – közölte a Grantis a Nemzeti Adó- és Vámhivataltól (NAV) kapott adatok alapján.

A pénzügyi tanácsadó cég kifejtette, hogy az adóvisszatérítés a privát nyugdíjszámlákon gyűlik és hozamokat termel, az évek során pedig akár milliókat is érhet az adójóváírás.

Egyre többen takarékoskodnak privát nyugdíjra

A Grantis a Magyar Nemzeti (MNB) és a Magyar Államkincstár legfrissebb adataira hivatkozva jelezte, hogy idén is növekedett a nyugdíj megtakarítások száma.

Az önkéntes nyugdíjpénztáraknak 1 078 244 tagja van,

az Szja. törvény szerinti nyugdíjbiztosítási szerződések száma 531 933,

a nyugdíj-előtakarékossági számlák száma 99 945

ebből kincstári nyugdíj-előtakarékossági számlát 6 154 ügyfél nyitott.



Nem érdemes az utolsó pillanatra hagyni

A jövő évben érvényesíthető adójóváírás megszerzésére idén december 31-ig van lehetőség. Az adójóváírás a még idén indított nyugdíj megtakarítások után is érvényesíthető, tehát aki decemberben kezd el takarékoskodni,

az is kap jövőre adójóváírást.

Az ünnepi időszakra való tekintettel célszerű még a következő két hétben elindítani a folyamatot. Érdemes pénzügyi tanácsadóval is konzultálni, aki gyorsan tud segíteni az ajánlatok összehasonlításában és a takarékoskodó számára legjobb megtakarítás kiválasztásában – hívta fel a figyelmet a független alkuszcég.