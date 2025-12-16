Vége a nagy terelésnek: befejeződtek az idei nagy autópálya-felújítási munkák

Befejeződtek az idei évre tervezett útfelújítási munkálatok az MKIF Magyar Koncessziós Infrastruktúra-fejlesztő Zrt. kezelésében lévő gyorsforgalmi utakon. A társaság tájékoztatása szerint az elmúlt esztendőben elvégzett beavatkozások volumene kiemelkedő. A kezelt főpálya mintegy negyede, pontosan 24 százaléka kapott teljesen új burkolatot. Ez a gyakorlatban 4,5 millió négyzetméternyi friss aszfaltfelületet jelent. A közlekedők ezen immár biztonságosabban és kényelmesebben haladhatnak. Ahol a szakemberek szükségesnek ítélték, ott nem elégedtek meg a felső kopóréteg cseréjével. A mélyebb szerkezeti részeket, a kötő- és alaprétegeket is megerősítették. Talán még soha nem volt ilyen jó állapotban a magyar autópálya-hálózat.

Gyalogos híd építése. Helyszín: M7-es autópálya. Fotó: MKIF

Gigantikus léptékű autópálya-felújítás

A munkálatok nagyságrendjét jól érzékelteti a felhasznált anyagmennyiség. A kivitelezés során csaknem egymillió tonna aszfaltot dolgoztak be a magyar autópályákba. A felújítás azonban nem merült ki a burkolatcserében. A komplex fejlesztés részeként 78 híd és felüljáró, valamint 35 pihenőhely is megújult. Ezek a fejlesztések növelik az utazási komfortot és a közlekedésbiztonságot. A beavatkozások összesen tíz gyorsforgalmi utat érintettek, köztük az M1-es, az M3-as, az M7-es és az M4-es sztrádákat. A legnagyobb volumenű munka az M3-as autópályán zajlott. A felújítások 42 százaléka itt valósult meg, közel 1,8 millió négyzetméteren. Ezt követte az M1-es autópálya, ahol valamivel kevesebb mint egymillió négyzetméteren végeztek burkolatcserét.

Az idei munkálatok lezárása egyben egy nagyobb léptékű vállalás teljesítését is jelenti. Az MKIF Zrt. ezzel a szezonnal sikeresen eleget tett az állammal kötött koncessziós szerződésben foglalt hároméves „szintrehozási” kötelezettségének.

A gyorsforgalmi utak burkolatának koráról készült grafikon jól szemlélteti, hogy mégis mekkora volt a felújítások mértéke. Forrás: MKIF Zrt.

Ez a program Magyarország történetének legnagyobb gyorsforgalmi útfelújításaként indult el még 2023 márciusában. Az elmúlt három esztendő mérlege impozáns. Az üzemeltetett 1300 kilométernyi főpálya több mint kétharmada, mintegy 70 százaléka teljesen megújult. Ezen időszak alatt összesen 315 hidat és 68 pihenőt korszerűsítettek.

A szervezés során kiemelt figyelmet fordítottak a forgalom zavartalanságára is. A márciusban indult munkákat úgy ütemezték, hogy a nyári vakáció ideje alatt az M7-es autópályán a Budapest és a Balaton közötti szakaszon semmilyen felújítás vagy terelés ne nehezítse a nyaralók közlekedését.

A jövőre vonatkozóan a társaság jelezte: a munka nem áll meg. Az amortizáció miatt elhasználódott burkolatok cseréje folyamatos feladat. A 2026-tól várható felújítások volumene azonban már nem éri el az elmúlt három év intenzitását. A következő munkálatok várhatóan tavasszal kezdődnek. Addig a közlekedők előre tervezett nagy felületű lezárások nélkül használhatják a megújult gyorsforgalmi úthálózatot.