Ha karácsonykor ebben az üzletláncban akar cipőt venni, nem fog sikerülni

A cipőkereskedelmi vállalat ismertette az ünnepi nyitvatartási rendjét.

Magyar Nemzet
2025. 12. 02. 10:45
A döntésnek több mint ezer család örülhet. Forrás: Shutterstock
– Magyarország piacvezető cipőkereskedelmi vállalata idén sem nyitja ki üzleteit december 24-én, hogy munkavállalóik nyugalomban, szeretteikkel tölthessék a napot. A döntésnek több mint ezer család örülhet – közölte a társaság.  A DEICHMANN két évvel ezelőtt az elsők között volt, aki úgy döntött, hogy munkavállalóit helyezi előtérbe december 24-én. A cipőkereskedelmi vállalat az értékeivel összhangban pedig idén is – immár harmadik éve – a családdal töltött idő mellett teszi le a voksát – írták.

– Család- és emberközpontú vállalatként munkavállalóink jólléte elsődleges fontossággal bír számunkra. Mivel úgy gondoljuk, hogy nemcsak a karácsonyt, hanem a szenteste napját is mindenkinek a szeretteivel kellene töltenie közös emlékeket gyűjtve, így nem volt kérdés, hogy idén sem nyitjuk ki üzleteinket – mondta Tóth Péter, a DEICHMANN ügyvezető igazgatója, aki azt is hozzátette, hogy a kezdeményezésüket a december 24-i zárvatartással kapcsolatban a dolgozók nagy örömmel fogadták.

A döntésnek köszönhetően több mint ezer család töltheti szerettei körében, karácsonyi készülődéssel vagy pihenéssel a szenteste napját.

Az üzletlánc december 23-ig a megszokott nyitvatartási rendben várja vásárlóit. December 24–26. között pedig a DEICHMANN online shopban lehet majd zavartalanul vásárolni.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bayer Zsolt
idezojelektranszilvanizmus

Fejezetek a „Bűnnek nincs színe” című balos népszínműből

Bayer Zsolt avatarja

Szóval gond és baj ez az erdélyiség, hát még az erdélyi magyarság.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

