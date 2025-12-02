Ha karácsonykor ebben az üzletláncban akar cipőt venni, nem fog sikerülni

– Magyarország piacvezető cipőkereskedelmi vállalata idén sem nyitja ki üzleteit december 24-én, hogy munkavállalóik nyugalomban, szeretteikkel tölthessék a napot. A döntésnek több mint ezer család örülhet – közölte a társaság. A DEICHMANN két évvel ezelőtt az elsők között volt, aki úgy döntött, hogy munkavállalóit helyezi előtérbe december 24-én. A cipőkereskedelmi vállalat az értékeivel összhangban pedig idén is – immár harmadik éve – a családdal töltött idő mellett teszi le a voksát – írták.

– Család- és emberközpontú vállalatként munkavállalóink jólléte elsődleges fontossággal bír számunkra. Mivel úgy gondoljuk, hogy nemcsak a karácsonyt, hanem a szenteste napját is mindenkinek a szeretteivel kellene töltenie közös emlékeket gyűjtve, így nem volt kérdés, hogy idén sem nyitjuk ki üzleteinket – mondta Tóth Péter, a DEICHMANN ügyvezető igazgatója, aki azt is hozzátette, hogy a kezdeményezésüket a december 24-i zárvatartással kapcsolatban a dolgozók nagy örömmel fogadták.

A döntésnek köszönhetően több mint ezer család töltheti szerettei körében, karácsonyi készülődéssel vagy pihenéssel a szenteste napját.

Az üzletlánc december 23-ig a megszokott nyitvatartási rendben várja vásárlóit. December 24–26. között pedig a DEICHMANN online shopban lehet majd zavartalanul vásárolni.