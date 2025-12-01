kamatstoptanulságválságkulcselemcsaláddevizahitel

Kamatstop: a számok igazolják a döntés helyességét

Az infláció és az elszálló kamatok árnyéka 2021 végén fenyegetően vetült a magyar háztartásokra. A kormány a korábbi devizahitel-válság keserű tapasztalataiból levonva a szükséges tanulságokat, radikális, de szükségszerű eszközt választott, és elrendelte a kamatstopot. Az intézkedés több százezer magyar családot mentett meg a pénzügyi ellehetetlenüléstől és az otthonuk elvesztésétől.

Magyar Nemzet
2025. 12. 01. 14:14
Óriási segítség a családoknak a kamatstop Forrás: Shutterstock
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A piaci folyamatokba való beavatkozás szükségességét a nemzetközi példák is alátámasztják. Az Egyesült Államoktól Spanyolországig, Izlandtól Új-Zélandig számos országban láthattuk, mi történik állami védelem nélkül. A kamatsokkok idején családok százezrei veszítették el otthonukat, mert a megugró törlesztőrészletek kifizethetetlenné váltak. Nagy-Britanniában például a kilencvenes évek elején, a 15 százalékos alapkamat idején az éves kilakoltatások száma a 75 ezret is meghaladta. Magyarországon a kamatstop nélkül a törlesztőrészletek akár 30-40 százalékkal is növekedhettek volna, ami dominóhatást indított volna el a családi költségvetésekben, írja az infostart.hu-n  Sebestyén Géza, az MCC Gazdaságpolitikai Műhelyének vezetője.

Annyi biztos, hogy kamatstop nélkül más világ lenne. /Fotó: Havran Zoltán
Annyi biztos, hogy kamatstop nélkül más világ lenne (Fotó: Havran Zoltán)

Lehet-e bölcs döntés a kamatstop, ha ennyire szokatlan?

A magyar kormány felismerte a veszélyt, és határozott döntéssel befagyasztotta a referencia-kamatlábat a 2021. október 27-i szinten. Ez a lépés hatékonyan változtatta meg a folyamatok irányát. A családok nem néztek szembe tömeges fizetésképtelenséggel, a törlesztőrészletek az inflációs környezet ellenére sem emelkedtek drasztikusan. A kormányzat ezzel egy veszélyes folyamatot állított meg, amely más országokban társadalmi katasztrófához vezetett.

A számok igazolják a döntés helyességét. A becslések szerint mintegy 280-300 ezer jelzáloghiteles háztartás élvezi a kamatstop védelmét, az érintett hitelállomány pedig eléri az 1250 milliárd forintot. 

A kormányzati számítások alapján az intézkedés eddig mintegy 300-330 milliárd forint megtakarítást jelentett az adósoknak. Ezt az összeget a családoknak kamat formájában kellett volna kifizetniük a védőintézkedés hiányában. A legutóbbi döntés értelmében a védelem 2026. június 30-ig fennmarad.

A döntést érték piaci kritikák, amelyek a bankrendszer terheit vagy a monetáris transzmisszió gyengülését emelték ki. Az alternatíva azonban sokkal súlyosabb következményekkel járt volna. Tömeges csődök, kilakoltatások és a banki portfóliók összeomlása fenyegetett volna. A kormányzat mérlegre tette a szempontokat, és a családok biztonságát választotta. Egy inflációs sokk közepén nem lehetett megengedni százezrek utcára kerülését a piaci automatizmusok miatt. A kamatstop így vált a magyar válságkezelés kulcselemévé, amely a pénzügyi mutatók helyett az emberi életek biztonságát helyezte előtérbe.

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekJog és Igazságosság

Tűpontos!

Bayer Zsolt avatarja

Úgy fog a lengyel elnök úr iderohangálni hozzánk, mint szarvas a jó kútra.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.