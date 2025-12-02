Rendkívüli

Otthon start program – Hamarosan ötezer új lakás zúdul a piacra ezekben a városokban

Néhány hónapon belül országszerte 5000 Otthon startos lakásépítés indulhat meg. Az új fejlesztések egyszerre élénkítik az építőipart, bővítik az új építésű lakáskínálatot és támogatják a fiatalok megfizethető áron való lakáshoz jutását.

Magyar Nemzet
2025. 12. 02. 9:43
Újabb, mintegy 5000, az Otthon start program feltételeinek megfelelő lakás építése indulhat meg pár hónapon belül országszerte – jelentette be a Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára. Panyi Miklós bemutatta azt a Magyar Közlönyben megjelent új kormányrendelet-csomagot, amely 11 új lakásfejlesztési projektet nyilvánít nemzetgazdasági szempontból kiemeltté vagy minősít rozsdaövezeti beruházássá.

Budapest, 2025. november 25.Panyi Miklós, a Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára az Otthon Start Program eddigi eredményeiről és az új lakásfejlesztésekről tartott sajtótájékoztatón a Miniszterelnökség konferenciatermében 2025. november 25-én.MTI/Kocsis Zoltán
A Magyar Közlönyben közzétették, hogy 11 új lakásfejlesztési projektet nyilvánít nemzetgazdasági szempontból kiemelt beruházássá a kormány. Fotó: MTI Fotószerkesztőség/Kocsis Zoltán 

Már a 40 ezret is meghaladta a lakásépítési kérelmek száma

Az államtitkár bejegyzésében azt írta: a most kihirdetett projektek közül nyolc budapesti, a többi pedig vidéki helyszínhez – Debrecen, Pécs, Budaörs – kapcsolódik. „A beruházások ötöde, mintegy 1000 lakás tehát vidéken valósul meg” — közölte az államtitkár.

Felidézte, hogy az elmúlt hónapokban a kormányhoz több mint 40 ezer Otthon start-kompatibilis lakás építésére érkezett fejlesztői kérelem. Korábban már hét projekt esetében megindult a gyorsított engedélyezési eljárás, összesen 6200 új lakás előkészítésével – ezekből három budapesti, négy pedig vidéki beruházás.

A ma közzétett döntésekkel együtt már 18 projekt vonatkozásában, összesen több mint 11 ezer új lakás megépülésének támogatásáról döntött a kormány

– emelte ki Panyi Miklós.

A nemzetgazdasági kiemelés révén az engedélyezéshez szükséges idő harmadára csökken, a rozsdaövezeti fejlesztések pedig elhagyott, régi ipari területek megújulását biztosítja – fogalmazott Panyi Miklós. Az új fejlesztések egyszerre élénkítik az építőipart, bővítik az új építésű lakáskínálatot, támogatják a fiatalok megfizethető áron való lakáshoz jutását, ezzel is hozzájárulva a hazai gazdaság és a munkaerőpiac további erősödéséhez – húzta alá bejegyzésében a Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára.

 

 

 

