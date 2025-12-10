hústermelésmarhahúsvágóhíd

Felpörgött a marhavágás, most húst vesznek a törökök, nem élőállatot

Meglódult idén a marhavágások száma, aminek a hátterében a Törökországba irányuló marhahúsexport áll. Ennek alapanyaga viszont főként import, így nem a hazai szarvasmarha-állományt apasztja, az ugyanis a ragadós száj- és körömfájás ellenére fél év alatt közel húszezerrel gyarapodott.

Magyar Nemzet
2025. 12. 10. 5:32
Fotó: PHILIPP SCHULZE Forrás: DPA
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Látványosan megemelkedett idén a szarvasmarhavágások száma a hazai vágóhidakon: az ide első három negyedévben 75,9 ezer darabot vágtak le, 23,4 százalékkal többet, mint az előző év hasonló időszakában. Élő-, illetve hasított súlyban még jelentősebb 29, illetve 33 százalékos volt a növekedés. A vágási számot az emelte meg jelentősen, hogy mintegy heti 250 állatot kifejezetten a törökországi marhahúsexport céljából vágnak le Magyarországon – mondta lapunknak Wagenhoffer Zsombor, a Magyar Állattenyésztők Szövetsége ügyvezetője. Ezek az állatok főként a környező országokból érkeznek: a teljes hazai élőmarha-behozatal több mint 62 százaléka származott Csehországból, Szlovákiából és Lettországból az idei első három negyedévben. Ez tehát nem a hazai állomány vágását jelenti, hanem kvázi bérmunka.

31 July 2024, Mecklenburg-Western Pomerania, Teterow: Employees cut up sides of beef at the Danish Crown Teterower Fleisch slaughterhouse. Danish Crown is modernizing its facilities and investing in automation technology. Photo: Jens Büttner/dpa (Photo by JENS BUTTNER / dpa Picture-Alliance via AFP) marhahús
Több marhahús jön ki a magyarországi vágóhidakról (Fotó: JENS BUTTNER / DPA)

A marhahúsexport tehát működik, közben azonban a Törökországba irányuló élőmarha-kivitel lenullázódott, ugyanis azt a ragadós száj- és körömfájás (RSZKF) miatt a törökök leállították, és annak ellenére nem oldották fel a tiltást, hogy az Állategészségügyi Világszervezet (WOAH) 2025. szeptember 10-i hatállyal visszaállította Magyarország hivatalos mentes státuszát. Ez lehetővé teszi az EU-n belüli akadály nélküli kereskedelmet, és alapot jelent a harmadik országokkal folytatott kereskedelmi kapcsolatok helyreállítására.

Törökországgal azonban ez eddig nem történt meg, így az a furcsa helyzet alakult ki, hogy 

itthon nincs RSZKF, Törökországban viszont pusztít a járvány, a törökök mégsem engedik be a Magyarországról érkező élő állatokat. 

A törökök importigényét viszont a marhahús kielégíti, amit a muszlim előírásoknak megfelelő hagyományos halal módszerrel is vágni képest magyarországi vágóhidak szállítanak is.

A levágott szarvasmarhák 53 százaléka tehén, 31 százaléka bika volt. Ebben az adatban is érzékelhető a változás, hiszen egy évvel ezelőtt a tehenek 62, a bikák pedig 20 százalékot tettek ki, vagyis nőtt a kifejezetten húshasznú állatok aránya. Darabszám alapján még látványosabb az elmozdulás:

a tehenek vágása 4,6, az üszőké 17,8 százalékkal, míg a bikáké még erőteljesebben, 89,7 százalékkal emelkedett egy év alatt.

A létszámadatokban ugyanakkor már látszik az RSZKF hatása. A KSH adatai szerint ugyanis az idén júniusi a szarvasmarhák összlétszáma 879,2 ezer darabos állomány egy év alatt 15,5 ezer darabbal, 2024 decemberéhez képest pedig több mint 18 ezerrel bővült, de ezen belül a júniusi 405,3 ezres tehénállomány 1300-zal volt kevesebb az egy évvel korábbinál, amiben közrejátszott, hogy a betegséggel érintett öt tejelő tehenészetnél összesen 9312 szarvasmarhát kellett leölni.

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Kondor Katalin
idezojelekjog

A jog rabságában

Kondor Katalin avatarja

A jogot tisztelő és komolyan vevő ember csak csodálkozik, s nem érti mi folyik itt. Hogy is értené?

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.