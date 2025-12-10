Felpörgött a marhavágás, most húst vesznek a törökök, nem élőállatot

Látványosan megemelkedett idén a szarvasmarhavágások száma a hazai vágóhidakon: az ide első három negyedévben 75,9 ezer darabot vágtak le, 23,4 százalékkal többet, mint az előző év hasonló időszakában. Élő-, illetve hasított súlyban még jelentősebb 29, illetve 33 százalékos volt a növekedés. A vágási számot az emelte meg jelentősen, hogy mintegy heti 250 állatot kifejezetten a törökországi marhahúsexport céljából vágnak le Magyarországon – mondta lapunknak Wagenhoffer Zsombor, a Magyar Állattenyésztők Szövetsége ügyvezetője. Ezek az állatok főként a környező országokból érkeznek: a teljes hazai élőmarha-behozatal több mint 62 százaléka származott Csehországból, Szlovákiából és Lettországból az idei első három negyedévben. Ez tehát nem a hazai állomány vágását jelenti, hanem kvázi bérmunka.

Több marhahús jön ki a magyarországi vágóhidakról (Fotó: JENS BUTTNER / DPA)

A marhahúsexport tehát működik, közben azonban a Törökországba irányuló élőmarha-kivitel lenullázódott, ugyanis azt a ragadós száj- és körömfájás (RSZKF) miatt a törökök leállították, és annak ellenére nem oldották fel a tiltást, hogy az Állategészségügyi Világszervezet (WOAH) 2025. szeptember 10-i hatállyal visszaállította Magyarország hivatalos mentes státuszát. Ez lehetővé teszi az EU-n belüli akadály nélküli kereskedelmet, és alapot jelent a harmadik országokkal folytatott kereskedelmi kapcsolatok helyreállítására.

Törökországgal azonban ez eddig nem történt meg, így az a furcsa helyzet alakult ki, hogy

itthon nincs RSZKF, Törökországban viszont pusztít a járvány, a törökök mégsem engedik be a Magyarországról érkező élő állatokat.

A törökök importigényét viszont a marhahús kielégíti, amit a muszlim előírásoknak megfelelő hagyományos halal módszerrel is vágni képest magyarországi vágóhidak szállítanak is.

A levágott szarvasmarhák 53 százaléka tehén, 31 százaléka bika volt. Ebben az adatban is érzékelhető a változás, hiszen egy évvel ezelőtt a tehenek 62, a bikák pedig 20 százalékot tettek ki, vagyis nőtt a kifejezetten húshasznú állatok aránya. Darabszám alapján még látványosabb az elmozdulás:

a tehenek vágása 4,6, az üszőké 17,8 százalékkal, míg a bikáké még erőteljesebben, 89,7 százalékkal emelkedett egy év alatt.

A létszámadatokban ugyanakkor már látszik az RSZKF hatása. A KSH adatai szerint ugyanis az idén júniusi a szarvasmarhák összlétszáma 879,2 ezer darabos állomány egy év alatt 15,5 ezer darabbal, 2024 decemberéhez képest pedig több mint 18 ezerrel bővült, de ezen belül a júniusi 405,3 ezres tehénállomány 1300-zal volt kevesebb az egy évvel korábbinál, amiben közrejátszott, hogy a betegséggel érintett öt tejelő tehenészetnél összesen 9312 szarvasmarhát kellett leölni.