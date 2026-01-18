Ha időben lépsz, nyersz vele: erre kell figyelni az év első hónapjaiban

Bár a személyi jövedelemadó bevallásának fő határideje csak májusban következik, az első negyedévben több olyan konkrét határidő is van, amely a háztartások pénzügyi tervezését és likviditását is érintheti. Az alábbiakban időrendi sorrendben mutatjuk be, milyen adózási és kapcsolódó kötelezettségekkel kell számolniuk a magánszemélyeknek az év első három hónapjában.

Az év eleje sem eseménytelen adózási szempontból (Fotó: Shutterstock)

Januári adózás: nyilatkozatok és negyedéves befizetések

Az év első napjaitól a munkavállalók megtehetik vagy módosíthatják az adóelőleg-nyilatkozataikat a munkáltatójuknál. Ezek a nyilatkozatok határozzák meg, hogy az adókedvezmények – például a családi kedvezmény, az első házasok kedvezménye, a személyi kedvezmény vagy a 25 év alatti fiatalok kedvezménye – már év közben csökkentsék-e az adóelőleget. A döntés közvetlenül befolyásolja a nettó jövedelmet, ezért gazdasági szempontból sem közömbös.

Január 12-e: az egyéni vállalkozók és mezőgazdasági őstermelők számára ez már konkrét befizetési határidő volt, a 2025. IV. negyedévre vonatkozó

személyi jövedelemadó-előleg,

társadalombiztosítási járulék,

szociális hozzájárulási adó megfizetésének és bevallásának határideje.

Ez a kör magánszemélynek minősül, de gazdasági értelemben aktív adóalanyként már az év elején terheli őket fizetési kötelezettség.

Február: adatok beérkezése, ellenőrzési szakasz

Február 28: A munkáltatók és egyéb kifizetők eddig az időpontig adják ki a magánszemélyeknek a jövedelemigazolásokat az előző adóévről. Ezek az adatok képezik alapját a NAV által készített szja-bevallási tervezetnek.

Bár februárban a legtöbb magánszemélynek még nincs befizetési kötelezettsége, gazdasági szempontból ez az időszak az adatellenőrzésről szól: ekkor derülhet ki, ha valamely jövedelem vagy levonás hiányosan szerepel a nyilvántartásokban.

Március: helyi adók és az szja-bevallás előkészítése

Március 15: A NAV eddig az időpontig elérhetővé teszi a személyi jövedelemadó-bevallási tervezetet. A tervezet elfogadása vagy módosítása még nem esedékes, de a magánszemélyeknek ekkortól van lehetőségük ellenőrizni, hogy a bevallás megfelel-e a tényleges jövedelmi viszonyoknak.