Ha időben lépsz, nyersz vele: erre kell figyelni az év első hónapjaiban

Az év eleje adózási szempontból nyugodtabb időszak, de a magánszemélyeket az első hónapokban is többféle kötelezettség érinti. Januárban a nyilatkozatok, februárban az igazolások, márciusban pedig a helyi adók és az szja-tervezet ellenőrzése kerül előtérbe. Aki ezekre figyel, elkerülheti a későbbi kellemetlenségeket és tudatosabban készülhet az év további adózási feladataira.

2026. 01. 18. 8:25
Az év eleje adózási szempontból nyugodtabb időszak, de a magánszemélyeket ez első hónapokban is többféle kötelezettség érinti Forrás: MW
Bár a személyi jövedelemadó bevallásának fő határideje csak májusban következik, az első negyedévben több olyan konkrét határidő is van, amely a háztartások pénzügyi tervezését és likviditását is érintheti. Az alábbiakban időrendi sorrendben mutatjuk be, milyen adózási és kapcsolódó kötelezettségekkel kell számolniuk a magánszemélyeknek az év első három hónapjában.

Az év eleje sem eseménytelen adózási szempontból (Fotó: Shutterstock)

Januári adózás: nyilatkozatok és negyedéves befizetések

Az év első napjaitól a munkavállalók megtehetik vagy módosíthatják az adóelőleg-nyilatkozataikat a munkáltatójuknál. Ezek a nyilatkozatok határozzák meg, hogy az adókedvezmények – például a családi kedvezmény, az első házasok kedvezménye, a személyi kedvezmény vagy a 25 év alatti fiatalok kedvezménye – már év közben csökkentsék-e az adóelőleget. A döntés közvetlenül befolyásolja a nettó jövedelmet, ezért gazdasági szempontból sem közömbös. 

Január 12-e: az egyéni vállalkozók és mezőgazdasági őstermelők számára ez már konkrét befizetési határidő volt, a 2025. IV. negyedévre vonatkozó 

  • személyi jövedelemadó-előleg,
  • társadalombiztosítási járulék,
  • szociális hozzájárulási adó megfizetésének és bevallásának határideje.

Ez a kör magánszemélynek minősül, de gazdasági értelemben aktív adóalanyként már az év elején terheli őket fizetési kötelezettség.

Február: adatok beérkezése, ellenőrzési szakasz

Február 28: A munkáltatók és egyéb kifizetők eddig az időpontig adják ki a magánszemélyeknek a jövedelemigazolásokat az előző adóévről. Ezek az adatok képezik alapját a NAV által készített szja-bevallási tervezetnek.

Bár februárban a legtöbb magánszemélynek még nincs befizetési kötelezettsége, gazdasági szempontból ez az időszak az adatellenőrzésről szól: ekkor derülhet ki, ha valamely jövedelem vagy levonás hiányosan szerepel a nyilvántartásokban.

Március: helyi adók és az szja-bevallás előkészítése

Március 15: A NAV eddig az időpontig elérhetővé teszi a személyi jövedelemadó-bevallási tervezetet. A tervezet elfogadása vagy módosítása még nem esedékes, de a magánszemélyeknek ekkortól van lehetőségük ellenőrizni, hogy a bevallás megfelel-e a tényleges jövedelmi viszonyoknak.

Ugyanez a dátum sok településen helyi adók határideje is, vagyis :

  • az építményadóé,
  • a telekadóé
  • és az ebadóé.

Ezek az adók jellemzően nem jövedelemhez, hanem tulajdonhoz kötődnek, így közvetlenül hatnak a háztartások fix kiadásaira. A pontos összeg és határidő önkormányzatonként eltérhet, de országosan ez az egyik leggyakoribb időpont.

Március 31: Eddig kell bevallani és megfizetni a talajterhelési díjat azoknak a magánszemélyeknek, akiknek ingatlana nincs rákötve a közcsatorna-hálózatra. Bár szűkebb kört érint, az érintettek számára jelentős tétel lehet.

Már most érdemes számolni vele: közeleg a gépjárműadó

Április 15: Az első negyedév végéhez szorosan kapcsolódik a gépjárműadó, amelynek ez az áprilisi nap a fizetési határideje. Bár technikailag már a második negyedévbe esik, a NAV határozatai jellemzően már márciusban megérkeznek, ezért a háztartások pénzügyi tervezésében már az első negyedévben megjelenik ez az éves, egy összegben fizetendő adó.

Adózási szempontból az első negyedév a magánszemélyek számára elsősorban előrelátást és felkészülést igénylő időszak. A januári nyilatkozatok befolyásolják az éves nettó jövedelmet, a márciusi helyi adók és a közelgő gépjárműadó pedig fix kiadásként jelennek meg a költségvetésben. Bár a nagyobb adófizetési csúcs csak később jön, az év eleji határidők elmulasztása az adóügyi szakemberek szerint később pénzügyi kockázatot jelenthet.

