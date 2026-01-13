Magyar fejlesztés írhatja át a mezőgazdaság jövőjét – Ázsia és Afrika különösen örülhet az innovációnak

Új választ ad a napelemparkok és a mezőgazdasági területhasználat közötti dilemmára az a projekt, amelyet a Renergy Zrt., a Virtualitica Kft. és a Széchenyi István Egyetem közösen valósít meg. Az innovatív agrárenergetikai koncepció összekapcsolja a villamosenergia-termelést és a növénytermesztést, öntözéssel és intelligens megoldásokkal támogatva a fenntartható, precíziós gazdálkodást – közölte a Széchenyi István Egyetem.

Az agrárenergetikai megoldás tesztelése már zajlik Fotó: Széchenyi István Egyetem Albert Kázmér Mosonmagyaróvári Kar

Innovatív agrárenergetikai megoldás, ami nem kiszorítja, hanem lehetővé teszi a termelést

A tájékoztatás szerint egy innovatív magyar agrárenergetikai koncepció kínál választ arra, hogy a napelemparkok értékes mezőgazdasági területeket vonnak ki a művelésből. Az OASIS, amelyet a Renergy Zrt. befektetőként és ötletgazdaként, míg a Virtualitica Kft. műszaki fejlesztőként a Széchenyi István Egyetem Albert Kázmér Mosonmagyaróvári Karával együttműködésben valósít meg. Lényege, hogy a fotovoltaikus rendszerek telepítése ne kiszorítsa, hanem kiegészítse vagy lehetővé tegye a mezőgazdasági termelést – jegyzik meg.

Lőrincz Balázs, a Virtualitica Kft. társalapítója kifejtette: nemzetközi kísérletek és tapasztalatok alapján

megfelelő sortávolság, panelméret és vezérlés kialakítása mellett több esetben nem csökken, hanem akár javulhat is a növények mikroklímája.

Hozzátette: a cég saját fejlesztése, hogy az öntözőfejek révén a rendszer képes vízzel ellátni az alatta található növényeket. További innováció az egyetem UNiSense meteorológiai állomása is, amely a környezeti paraméterek gyűjtésével segíti a napkövető panelek és az öntözőrendszer vezérlését.

Az áramtermeléssel összekötött növénytermesztés idén tavasszal kezdődik

Ásványi Balázs, az Albert Kázmér Mosonmagyaróvári Kar dékánhelyettese kiemelte: tangazdaságukban már felépült az a hálózatba kötött prototípuspark, amely valós körülmények között teszi lehetővé a koncepció működésének vizsgálatát. A tervek szerint az öntözéssel összekötött növénytermesztés idén tavasszal kezdődik meg.

Krupánszky Péter, a Renergy Zrt. tulajdonosa kifejtette, hogy az elsivatagosodás és a termőterületek romlásának súlyosbodó problémája miatt hosszú távú céljuk egy olyan önfenntartó ökoszisztéma kialakítása, amely megelőzheti vagy segíthet visszafordítani a területek degradációját, munkát teremthet, és mérhetően javíthatja a helyi életminőséget. A koncepció iránt jelentős érdeklődés mutatkozik afrikai és ázsiai piacokon is, ahol az élelmiszer-ellátási lánc kihívásai mellett az energiaellátás szintén kritikus kérdés.