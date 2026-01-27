Leépítéseket tervez az Aldi, még nem tudni, hány álláshely érintett

Több száz munkahely megszüntetését tervezi sajtóértesülések szerint a német diszkontlánc, az Aldi Süd, a vállalat mülheimi központjában. Az Aldi Süd a „déli” vállalati ágat jelöli, ehhez tartozik a magyarországi hálózat is. A jelentős leépítéssel egyidejűleg újra figyelmet kapott az az értesülés is, miszerint a két Aldi egy vállalatban egyesülne – tudta meg az Origo.

Jelentős létszámcsökkentést tervez az Aldi / Fotó: Csudai Sándor - Origo

A portál azt írja,

az Aldi Süd megerősítette azt az információt a Német Sajtóügynökségnek (DPA), hogy jelentős létszámcsökkentésre készül németországi központjában, ugyanakkor nem közölt pontos adatot arról, hány álláshely van veszélyben.

A döntés elsősorban

a számvitel,

a humánerőforrás

és a beszerzés területén dolgozókat érinti,

és egy olyan folyamat része, amely a hírek szerint már tavaly megkezdődött.

Aldi Süd: nem tudni, mi áll a leépítések hátterében

A vállalat közlése szerint az Aldi „mindig is a karcsú szervezeti struktúrákat és hatékony folyamatokat részesítette előnyben”, ugyanakkor nem tértek ki konkrét okokra, amelyek a mostani lépést indokolnák. Feltételezhető, hogy az Aldi Süd átszervezéssel, a dolgozók számának csökkentésével reagál a gazdasági nehézségekre, az emelkedő bér- és energiaköltségekre.

Az Aldi Süd németországi központja Mülheim an der Ruhr városában található, ahol mintegy 2 ezer ember dolgozik – írja az ESM. A diszkontlánc országos szinten 50 ezer fős munkaerő-állománnyal rendelkezik, míg üzlethálózata körülbelül 2 ezer áruházból áll Németországban.

Az értesülések szerinti több száz fős leépítés a teljes dolgozói létszámhoz képest az arányokat tekintve nem jelentős, súlyát az adja, hogy főként az irodai munkakörökben dolgozókat érinti, és koncentráltan a vállalatirányítás szintjén valósul meg. Bár a magyarországi hálózat is az Aldi Süd része, arról nincs hír, hogy az esetleges elbocsátások bármennyiben érintenék a magyar dolgozókat.

A két Aldi egyesüléséről is szó van

Az Aldi márkanév, mint ismert, valójában két nagy céget, az Aldi Süd-öt és az Aldi Nord-ot takarja, az egyes európai országok piacokként a déli vagy az északi ághoz tartoznak. Tavaly több német médium arról számolt be, hogy az Albrecht és a Heister család – akik az Aldi Nordot, illetve az Aldi Südöt birtokolják – tárgyalásokat folytatnak a két Aldi-ág egyesítéséről.