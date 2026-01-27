Aldi Südlétszámleépítéselbocsátások

Leépítéseket tervez az Aldi, még nem tudni, hány álláshely érintett

Sajtóértesülések szerint több száz álláshely is megszűnhet a német diszkontlánc egyik központi egységében. Az Aldi a háttérfolyamatok átalakításával és szervezeti racionalizálással indokolja a lépést, miközben a döntés időzítése újra felerősítette a vállalati átalakulásokról és fúziós tervekről szóló találgatásokat.

Munkatársunktól
2026. 01. 27. 16:34
Több száz munkahely megszüntetését tervezi sajtóértesülések szerint a német diszkontlánc, az Aldi Süd, a vállalat mülheimi központjában. Az Aldi Süd a „déli” vállalati ágat jelöli, ehhez tartozik a magyarországi hálózat is. A jelentős leépítéssel egyidejűleg újra figyelmet kapott az az értesülés is, miszerint a két Aldi egy vállalatban egyesülne – tudta meg az Origo.

Aldi
Jelentős létszámcsökkentést tervez az Aldi / Fotó: Csudai Sándor - Origo 

A portál azt írja, 

az Aldi Süd megerősítette azt az információt a Német Sajtóügynökségnek (DPA), hogy jelentős létszámcsökkentésre készül németországi központjában, ugyanakkor nem közölt pontos adatot arról, hány álláshely van veszélyben. 

A döntés elsősorban 

  • a számvitel, 
  • a humánerőforrás 
  • és a beszerzés területén dolgozókat érinti, 

és egy olyan folyamat része, amely a hírek szerint már tavaly megkezdődött.

Aldi Süd: nem tudni, mi áll a leépítések hátterében

A vállalat közlése szerint az Aldi „mindig is a karcsú szervezeti struktúrákat és hatékony folyamatokat részesítette előnyben”, ugyanakkor nem tértek ki konkrét okokra, amelyek a mostani lépést indokolnák. Feltételezhető, hogy az Aldi Süd átszervezéssel, a dolgozók számának csökkentésével reagál a gazdasági nehézségekre, az emelkedő bér- és energiaköltségekre.

Az Aldi Süd németországi központja Mülheim an der Ruhr városában található, ahol mintegy 2 ezer ember dolgozik – írja az ESM. A diszkontlánc országos szinten 50 ezer fős munkaerő-állománnyal rendelkezik, míg üzlethálózata körülbelül 2 ezer áruházból áll Németországban.

Az értesülések szerinti több száz fős leépítés a teljes dolgozói létszámhoz képest az arányokat tekintve nem jelentős, súlyát az adja, hogy főként az irodai munkakörökben dolgozókat érinti, és koncentráltan a vállalatirányítás szintjén valósul meg. Bár a magyarországi hálózat is az Aldi Süd része, arról nincs hír, hogy az esetleges elbocsátások bármennyiben érintenék a magyar dolgozókat.

A két Aldi egyesüléséről is szó van

Az Aldi márkanév, mint ismert, valójában két nagy céget, az Aldi Süd-öt és az Aldi Nord-ot takarja, az egyes európai országok piacokként a déli vagy az északi ághoz tartoznak. Tavaly több német médium arról számolt be, hogy az Albrecht és a Heister család – akik az Aldi Nordot, illetve az Aldi Südöt birtokolják – tárgyalásokat folytatnak a két Aldi-ág egyesítéséről.

A létszámleépítésről szóló hírek kapcsán most újra figyelmet kaphat az esetleges fúzió, hiszen alighanem lehetőséget ad jelentős költségcsökkentésre a most külön működő két ág számára.

A lehetséges egyesülést „történelmi lépésként” is emlegetik, de a tavalyi híresztelések ellenére jelenleg is még az előkészítő, feltérképezési szakaszban járhat. A tervek szerint egy közös holdingvállalat jöhetne létre, amelyben mindkét család azonos képviselettel rendelkezne.

Ugyanakkor már évek óta vannak arra utaló jelek, hogy a két Aldi egyesülne. Az Aldi Nord és az Aldi Süd már 2020-ban bejelentette, hogy az év végéig mintegy 100 saját márkás termék összevonását tervezi. Akkor a vállalat ezt logikus lépésként jellemezte piaci pozíciójának megerősítése és a lehető legjobb árak biztosítása érdekében. A cég azt is jelezte, hogy a márkák egyesítése során megvizsgálja egyes termékek minőségének javítását, például a receptek optimalizálásával, igazodva a fogyasztói igények változásához. 

