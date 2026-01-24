Az ötöslottó jelenleg kínált nyereményéből akár harminc fővárosi átlagos lakás is kijönne

Magyarországon az egyik legmagasabb a lakástulajdonosok aránya Európában, egyes tanulmányok szerint azért, mert ez biztonságot jelent a magyarok számára. Egyáltalán nem véletlen tehát, hogy a jackpotot elnyerők többsége arról számolt be: a nagynyereményből lakást, ingatlant venne – közölte a Szerencsejáték Zrt.

Ma már azonban egy ötöslottó-telitalálat nem egy, hanem jóval több ingatlanra is elég lenne. Az ötöslottó jelenleg kínált nyereményéből akár 30 fővárosi átlagos lakás is kijönne. A főnyeremény ugyanis október óta halmozódik, jelenleg 3,778 milliárd forintot kínál, ami minden idők tizedik legnagyobb nyereménye a játék történetében.

A hatoslottó sem sokkal marad el a nagytestvértől. Tíz hete nem volt telitalálatos szelvény a játékon, és a főnyeremény összege már 1,935 milliárd forint. Ez a hatoslottó történetének 4. legnagyobb nyereménye. A halmozódás azért is érdekes, mert tavaly szeptember óta hetente kétszer sorsolják a hatoslottót, így több az esély a telitalálatra, jól példázza ezt az is, hogy a szeptemberi heti kétszeri húzás bevezetése óta a játékon négyszer is született telitalálat. Kettő a csütörtöki, kettő pedig a vasárnapi húzáson.

A milliárdos nyereményösszeg, illetve a többhetes halmozódás – érthető módon – egyre többeknek kelti fel a figyelmét, és a nyereményösszegek növekedésével párhuzamosan a játékoskedv is növekszik. Ilyenkor előkerülhetnek a bevált családi számok, vagy van, aki a statisztikákat veszi elő. Utóbbi esetében érdekesség, hogy az ötöslottó mostani halmozódási ciklusában, vagyis az elmúlt 15 héten az 55-ös számot már négyszer kisorsolták, míg a hatoslottón az elmúlt tíz hétben a 7-es szám nyolcszor került ki a sorsológömbből, legutóbb épp a héten, csütörtökön.