Bászna Gabona-ügy: a kormány garantálja, hogy a károsult gazdák megkapják a pénzüket

Ahogy arról korábban a Magyar Nemzet is beszámolt, az elmúlt időszakban sok kétségbeesett gazdálkodó kereste meg az agrártárcát azzal, hogy a mátészalkai székhelyű Bászna Gabona Zrt. nem fizet, nem teljesíti határidőre a kifizetéseket, a szerződésben vállalt kötelezettségeit.

Gulyás Gergely megnyugtatott mindenkit: a Bászna Gabona-ügy károsultjai megkapják a nekik járó pénzeket/Fotó: Bruzák Noémi/MTI

Az ügyre reagálva szögezte le Gulyás Gergely a csütörtöki Kormányinfón, hogy a kormány nem hagyja cserben az érintett gazdákat, és gondoskodik arról, hogy még a hosszadalmas felszámolási eljárás lezárása előtt hozzájussanak a nekik járó pénzekhez.

A miniszter ismertette: a kormány szerdai ülésén meghallgatta az agrárkamara elnökét is a Bászna Zrt. helyzetéről, miután a cég ellen felszámolási kérelmeket nyújtottak be. Hozzátette, az agrárkamara elnöke szerint reális a veszélye annak, hogy a gazdáknak várniuk kell, vagy esetleg nem kapják meg a pénzüket a zrt. csődhelyzete miatt.

A miniszter elmondta, a kormány ezért beavatkozik, az agrárkamarával együttműködve, a javaslatukat elfogadva garantálja azt, hogy minden gazda hozzá fog jutni a pénzéhez. Nem fordulhat elő, hogy valaki terményt adott el, és nem jut hozzá az őt megillető pénzhez, a pénzt a kormány, az agrárkamarával együtt, folyósítani fogja - rögzítette Gulyás Gergely, közölve azt is, a kamara veszi számba az igényeket és abban is segíteni fogja a kormányt, hogy a lehető leghamarabb ki tudják fizetni a gazdákat.

A cég fizetési gondjai termelőket, vevőket és finanszírozókat sodortak bizonytalanságba, közraktári zárolások indultak el. Nagy István agrárminiszter már hétfőn videóüzenetben biztosította támogatásáról a magyar gazdálkodókat.

Az agrárminiszter elmondta, hogyan juthatnak hozzá a pénzükhöz a Bászna Gabona-ügy károsultjai

A miniszter a videóban elmondta: a tartozások teljes összege megtérítésre kerül, nem alkalmaznak diszkontálást. A hitelezői igényeket a felszámolási eljárás bírósági elrendelését követő negyven napon belül kell bejelenteni az állami felszámolónak. Az érintettek ennek visszaigazolása után adhatják be a felszámolás iránti kérelmüket a Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatalnál.