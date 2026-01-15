Rendkívüli

Nemzeti petíciót indít a kormány + videó

Bászna Gabona-ügy: a kormány garantálja, hogy a károsult gazdák megkapják a pénzüket

A kormány garantálja, hogy a Bászna Gabona-ügy minden károsultja megkapja a pénzét – hangsúlyozta Gulyás Gergely a csütörtöki Kormányinfón. A miniszter jelezte: a felszámolási eljárás hosszú, ezért olyan konstrukciót dolgoznak ki, amivel hamarabb megkapják a gazdák a járandóságukat.

Magyar Nemzet
2026. 01. 15. 13:06
Illusztráció Forrás: Facebook, a Bászna Gabona Zrt. közösségi oldala
Ahogy arról korábban a Magyar Nemzet is beszámolt, az elmúlt időszakban sok kétségbeesett gazdálkodó kereste meg az agrártárcát azzal, hogy a mátészalkai székhelyű Bászna Gabona Zrt. nem fizet, nem teljesíti határidőre a kifizetéseket, a szerződésben vállalt kötelezettségeit.  

Gulyás Gergely, Bászna Gabona
Gulyás Gergely megnyugtatott mindenkit: a Bászna Gabona-ügy károsultjai megkapják a nekik járó pénzeket/Fotó: Bruzák Noémi/MTI

Az ügyre reagálva szögezte le Gulyás Gergely a csütörtöki Kormányinfón, hogy a kormány nem hagyja cserben az érintett gazdákat, és gondoskodik arról, hogy még a hosszadalmas felszámolási eljárás lezárása előtt hozzájussanak a nekik járó pénzekhez.

A miniszter ismertette: a kormány szerdai ülésén meghallgatta az agrárkamara elnökét is a Bászna Zrt. helyzetéről, miután a cég ellen felszámolási kérelmeket nyújtottak be. Hozzátette, az agrárkamara elnöke szerint reális a veszélye annak, hogy a gazdáknak várniuk kell, vagy esetleg nem kapják meg a pénzüket a zrt. csődhelyzete miatt.

A miniszter elmondta, a kormány ezért beavatkozik, az agrárkamarával együttműködve, a javaslatukat elfogadva garantálja azt, hogy minden gazda hozzá fog jutni a pénzéhez. Nem fordulhat elő, hogy valaki terményt adott el, és nem jut hozzá az őt megillető pénzhez, a pénzt a kormány, az agrárkamarával együtt, folyósítani fogja - rögzítette Gulyás Gergely, közölve azt is, a kamara veszi számba az igényeket és abban is segíteni fogja a kormányt, hogy a lehető leghamarabb ki tudják fizetni a gazdákat.

A cég fizetési gondjai termelőket, vevőket és finanszírozókat sodortak bizonytalanságba, közraktári zárolások indultak el. Nagy István agrárminiszter már hétfőn videóüzenetben biztosította támogatásáról a magyar gazdálkodókat.

Az agrárminiszter elmondta, hogyan juthatnak hozzá a pénzükhöz a Bászna Gabona-ügy károsultjai

A miniszter a videóban elmondta: a tartozások teljes összege megtérítésre kerül, nem alkalmaznak diszkontálást. A hitelezői igényeket a felszámolási eljárás bírósági elrendelését követő negyven napon belül kell bejelenteni az állami felszámolónak. Az érintettek ennek visszaigazolása után adhatják be a felszámolás iránti kérelmüket a Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatalnál. 

A tárcavezető felhívta a figyelmet: minél előbb megtörténik az igénybejelentés, a felszámoló annál hamarabb tud visszaigazolást adni, de a negyvennapos határidő be nem tartása a követelés hátrasorolódását okozza – hívta fel a figyelmet Nagy István. Hozzátette: a kormányhivatal ezt követően legfeljebb nyolc napon belül döntést hoz a kárrendezésről, ami után a kiutalás automatikus.

