Állami kárrendezés indul a BÁSZNA-ügyben: mutatjuk a tudnivalókat

Az állam méltányossági alapú rendkívüli kárrendezést nyújt azoknak a termelőknek, akiknek a BÁSZNA Gabona Zrt. nem fizetett. A kérelmek elbírálásáért a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) felel – hívta fel a figyelmet a NAK és a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetsége (MAGOSZ) keddi sajtóközleményében.

A program célja, hogy a BÁSZNA károsultak mielőbb hozzájussanak követeléseikhez

A NAK és a MAGOSZ azt javasolja az érintetteknek, hogy mielőbb foglaljanak időpontot a falugazdászoknál. A közleményben felidézték, hogy a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara, valamint a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetségének kezdeményezésére induló

állami kárrendezési program célja, hogy a gazdák mielőbb hozzájussanak jogos követeléseikhez, és ne kerüljenek olyan likviditási helyzetbe, amely veszélyeztetné a következő termelési ciklus munkálatainak megkezdését.

A folyamat lebonyolításáért a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara felel, a kifizetéseket a Magyar Államkincstár végzi.

A legfontosabb tudnivalók a kárrendezéssel kapcsolatban:

A kérelmeket azok a természetes személyek, kis- és mikrovállalkozások nyújthatják be, akiknek többek között a gabona termelésével, szállításával és tárolásával kapcsolatban van követelésük a társasággal szemben.

Erre a vonatkozó rendelet hatálybalépésétől számított 30 nap áll rendelkezésre. A határidőn túl benyújtott kérelmek automatikusan elutasításra kerülnek.

A kárigények benyújtása kizárólag személyesen történhet a kijelölt ügyintéző irodákban. Minden esetben be kell mutatni a BÁSZNA Gabona Zrt.-vel szemben fennálló követelést alátámasztó eredeti dokumentumokat.

Emellett nyilatkozatot kell tenni arról, hogy a szerződésben foglalt kötelezettségeit a károsult teljesítette, illetve részleges teljesítés esetén fel kell tüntetni, hogy mekkora volt a teljesítés aránya, továbbá nyilatkozni kell a követelés összegéről is.

Az ügyintézésben segítik a gazdákat

Kiemelték, a falugazdász szükség esetén segít a kárigény-bejelentő űrlap kitöltésében, a kérelem a NAK weboldaláról is letölthető, így az ügyfelek akár előre kitöltött nyomtatvánnyal is érkezhetnek. Emellett minden kijelölt ügyfélszolgálati irodában ügyvéd is segíti a kérelemhez tartozó nyilatkozatok teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalását, az alátámasztó dokumentumokról készített másolatok hitelesítését, valamint a felszámolási eljárással kapcsolatos kérdésekben is tájékoztatást ad.