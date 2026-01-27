mezőgazdaságnemzeti agrárgazdasági kamarabászna gabona zrtmagosz

Állami kárrendezés indul a BÁSZNA-ügyben: mutatjuk a tudnivalókat

Rendkívüli állami kárrendezési program indul azoknak a termelőknek, akiknek nem fizetett a BÁSZNA Gabona Zrt. A BÁSZNA-ügyben érintett gazdák kérelmeit a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara bírálja el, a kifizetéseket pedig a Magyar Államkincstár teljesíti.

Munkatársunktól
2026. 01. 27. 13:17
BÁSZNA Fotó: MTI / Oláh Tibor
Az állam méltányossági alapú rendkívüli kárrendezést nyújt azoknak a termelőknek, akiknek a BÁSZNA Gabona Zrt. nem fizetett. A kérelmek elbírálásáért a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) felel – hívta fel a figyelmet a NAK és a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetsége (MAGOSZ) keddi sajtóközleményében.

BÁSZNA
BÁSZNA/ Fotó: MTI / Oláh Tibor

A program célja, hogy a BÁSZNA károsultak mielőbb hozzájussanak követeléseikhez

A NAK és a MAGOSZ azt javasolja az érintetteknek, hogy mielőbb foglaljanak időpontot a falugazdászoknál. A közleményben felidézték, hogy a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara, valamint a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetségének kezdeményezésére induló 

állami kárrendezési program célja, hogy a gazdák mielőbb hozzájussanak jogos követeléseikhez, és ne kerüljenek olyan likviditási helyzetbe, amely veszélyeztetné a következő termelési ciklus munkálatainak megkezdését.

A folyamat lebonyolításáért a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara felel, a kifizetéseket a Magyar Államkincstár végzi. 

A legfontosabb tudnivalók a kárrendezéssel kapcsolatban:

  • A kérelmeket azok a természetes személyek, kis- és mikrovállalkozások nyújthatják be, akiknek többek között a gabona termelésével, szállításával és tárolásával kapcsolatban van követelésük a társasággal szemben. 
  • Erre a vonatkozó rendelet hatálybalépésétől számított 30 nap áll rendelkezésre. A határidőn túl benyújtott kérelmek automatikusan elutasításra kerülnek.
  • A kárigények benyújtása kizárólag személyesen történhet a kijelölt ügyintéző irodákban. Minden esetben be kell mutatni a BÁSZNA Gabona Zrt.-vel szemben fennálló követelést alátámasztó eredeti dokumentumokat. 
  • Emellett nyilatkozatot kell tenni arról, hogy a szerződésben foglalt kötelezettségeit a károsult teljesítette, illetve részleges teljesítés esetén fel kell tüntetni, hogy mekkora volt a teljesítés aránya, továbbá nyilatkozni kell a követelés összegéről is.

Az ügyintézésben segítik a gazdákat

Kiemelték, a falugazdász szükség esetén segít a kárigény-bejelentő űrlap kitöltésében, a kérelem a NAK weboldaláról is letölthető, így az ügyfelek akár előre kitöltött nyomtatvánnyal is érkezhetnek. Emellett minden kijelölt ügyfélszolgálati irodában ügyvéd is segíti a kérelemhez tartozó nyilatkozatok teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalását, az alátámasztó dokumentumokról készített másolatok hitelesítését, valamint a felszámolási eljárással kapcsolatos kérdésekben is tájékoztatást ad.

A közlemény szerint a méltányossági kárrendezés összege a meg nem fizetett követelés kötbért, kamatot, késedelmi kamatot vagy a követelés beszedéséhez kapcsolódó egyéb költséget nem tartalmazó összegének felel meg.

A NAK felhívja az érintettek figyelmét, hogy az állami kárrendezési eljárástól függetlenül a felszámolási eljárásba külön is be kell jelentkezniük. 

Amennyiben a gazdálkodó a felszámolási eljárás során olyan megtérüléshez jut, amely a méltányossági alapú állami kárrendezéssel már kielégítésre került, annak összegét a Magyar Államkincstár számlájára köteles visszafizetni. 

A NAV a kifizetést követően utólag minden benyújtott dokumentumot, nyilatkozatot és kifizetést ellenőriz. A kamara a hiánytalan igénybejelentés benyújtásától számított 8 napon belül dönt a kérelemről, hiánypótlás esetén pedig a kérelem beadását követő 2 napon belül hiánypótlási felhívást küld ki, amelyre 3 napos pótlási határidő vonatkozik - írták.


A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

