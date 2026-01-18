Könnyű lesz az új évi diéta: több népszerű csokoládé csomagolása is durván összement

A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) adatai alapján az elmúlt hetekben számos termék esetében jelentettek be méretcsökkenést. A leglátványosabb változás ismét az édességek piacán figyelhető meg. A Mondelez Hungária Kft. által gyártott és forgalmazott Milka táblás csokoládék közül a Törtmogyorós és a Noisette ízesítésű változatok tömege egyaránt 90 grammról 80 grammra csökkent, ami 11,1 százalékos zsugorodást jelent. Nem ez az első eset, hogy a lila csomagolású édességek mérete változik, a tendencia gyakorlatilag folyamatosnak mondható. Hasonló sorsra jutott a 7Days mogyorókrémes keksz is, amelynek kiszerelése 110 grammról 98 grammra apadt.

Érdemes nagyon odafigyelni csokoládévásárlás közben. Könnyen kevesebbet kaphatunk a pénzünkért, mint ahogy azt hisszük. A kép illusztráció./ Forrás: Shutterstock

Nem csak a Milka csokoládé lett kisebb

A Gift Kft. által forgalmazott Belgian Seashells Dark tengergyümölcse desszert 250 gramm helyett már csak 195 grammos dobozban kapható, ami jelentős, 22 százalékos csökkenés.

Különösen drasztikus a változás az S-Budget instant kakaóitalnál, ahol a Spar 800 grammról 500 grammra vette vissza a kiszerelést, ez 37,5 százalékos mínuszt jelent.

Nemcsak az élelmiszerek, hanem a háztartási és szépségápolási cikkek terén is tetten érhető a zsugorinfláció.

A Procter and Gamble Hungary Kkt. több termékénél is módosított a darabszámon. A Gillette Venus Pro Smooth Sensitive borotvabetét csomagja négy helyett már csak három darabot tartalmaz, ami 25 százalékos csökkenés. A Gillette Fusion Proglide Manual esetében 14-ről 12-re változott a darabszám. A háztartásokban gyakran használt Jar mosogatótabletták sem úszták meg: a különböző kiszerelésekből egy–öt darabbal kevesebb került a dobozokba, a legnagyobb arányú, közel 11 százalékos csökkenést a 46 darabos All-in-One változatnál regisztrálták, amely mostantól 41 darabos.

A pékáruk piacán az Auchan saját márkás termékei mentek össze:

a sajttal szórt stangli tömege negyedével, 100 grammról 75 grammra csökkent, míg a

sajtos-baconös változat 110 grammról 85 grammra fogyott.

A gyártók és forgalmazók felelőssége ezekben a lépésekben vitathatatlan. Bár a jogszabályi előírásoknak eleget téve bejelentik a változásokat, és az üzletekben tájékoztatást helyeznek ki, mindezek ellenére a vásárlók gyakran csak otthon szembesülnek azzal, hogy a megszokott csomagolás kevesebb terméket rejt. A „rejtett áremelésnek” is nevezett gyakorlat lényege éppen az, hogy az árak szinten tartása vagy minimális emelése mellett a mennyiség csökkentésével növeljék a fajlagos árat, így a fogyasztó kevésbé érzékeli a drágulást a kasszánál. Azonban az egységárak összehasonlítása nélkül nehéz nyomon követni a valós költségnövekedést.

A gyártók az időzítést sem bízzák a véletlenre: a tapasztalatok azt mutatják, hogy gyakran tudatosan, még a főszezon kezdete előtt hajtják végre a méretcsökkentést, hogy a vásárlók (és a témával foglalkozó újságírók) a nagy bevásárlási roham idejére már a kész tényekkel találkozzanak.

Kiváló példa erre (többek között) a Milka gyakorlata, amely tavaly már szeptember elején, hónapokkal a karácsonyi szezon előtt módosította számos szaloncukor kiszerelését. Ezzel a stratégiával a cégek elérik, hogy az ünnepi időszakban, amikor a fogyasztók figyelme megoszlik és a kosarak gyorsabban telnek, a kisebb mennyiség már természetesnek tűnjön, így a rejtett áremelés kevésbé szúr szemet a kasszáknál.