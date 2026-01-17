gyógyszeriparNovo NordiskEli Lillyfogyókúra

Nem is annyira meglepő, melyik gyógyszer tarolja le a piacot 2026-ban

Tabletta vagy injekció? 2026-ban nem csak az arany, a techcégek és nem a kriptovaluta hozhatja a legnagyobb pénzt a befektetőknek, hanem a fogyás és a fogyasztótabletta. Miközben milliók reménykednek gyors megoldásban a pluszkilók ellen, a gyógyszergyárak csendben készülnek a nagy dobásra: új fogyasztótabletták, rekordbevétel és éles verseny jön. A betegek lefogynak, a gyógyszergyárak meghíznak, és virágzik a feketepiac.

Magyar Nemzet
2026. 01. 17. 6:37
tabletta, gyógyszer
A gyógyszeripar az elhízás kezelésében látja most a legnagyobb üzletet. Képünk illusztráció. Forrás: Pexels
Az amerikai üzleti sajtó szerint 2026 a fogyásra szánt gyógyszerek, különösen az elhízás elleni tabletták éve lesz, mert az úgynevezett GLP-1 típusú, fogyást elősegítő készítmények piaca új szakaszba lép. Eddig ezek a hatóanyagok — például a szemaglutid és a tirzepatid — főként heti injekció formájában voltak elérhetők diabétesz és testsúlycsökkentés kezelésére, ám 2026-ban a tablettás kiszerelés piacra dobása várhatóan forradalmasítja a szektort – írja a CNBC. 

fogyasztótabletta
A fogyasztótabletta lesz a gyógyszeripar vezető terméke az idei évben/Fotó:  Stock Adobe

Elképesztő tempóban növekszik ez a terület 

Ahogy korábban már megírtuk, december elsején a WHO (World Health Organization) megerősítette, támogatja a GLP-1 terápiák alkalmazását az elhízás kezelésében, de figyelmeztet, azok hozzáférhetősége továbbra is korlátozott marad. Iparági becslések globálisan a GLP-1 és egyéb elhízás elleni gyógyszerek piaca 2025-ben 60–65 milliárd dollárra tehető, ami az elkövetkező évtizedben, 2033–2035-re további 170–190 milliárd dollár fölé nőhet. A tablettás GLP-1 készítmények megjelenése újabb lökést adhat a piacnak, mert csökkenti a belépési akadályokat az injekciókkal szemben.

Jön a fogyasztótabletta

A dán Novo Nordisk már január elején piacra dobta a Wegovy injekció szájon át szedhető változatát, amit elsőként hagyott jóvá az amerikai gyógyszerhatóság ebben a kategóriában. A tablettát naponta kell szedni, sokkal kényelmesebb az alkalmazása a heti injekciózással szemben, így szélesebb betegcsoportoknak válhat vonzóvá, hiszen sokat irtóznak a tűtől, képtelenek megszúrni magukat.
A hatalmas amerikai gyógyszergyártó, az Eli Lilly — amelynek már sikeres injekciós elhízáselleni készítményei, a Zepbound/Mounjaro — szintén készen áll saját tablettájának piacra dobásában USA-ban 2026 folyamán, ami tovább élezheti a versenyt.  

A tablettás formák megjelenése azért jelent fordulópontot: 

  • mert megkönnyíthetik a betegek számára a használatot, 
  • növelhetik az elérhetőséget, 
  • csökkentheti a pszichológiai és logisztikai akadályokat, amelyek a rendszeres injekciókhoz kötődnek. 

 

Mi a helyzet Európában?

Európában is évek óta elérhetők a GLP-1 alapú injekciók, tabletta még nincs a piacon, de a gyártók — köztük a Novo Nordisk — már benyújtották a kérelmet az európai gyógyszerhatósághoz. Az európai szabályozás alapvetően szigorúbb, a vizsgálat során szigorúan ellenőrzik a hatékonyságot és biztonságosságot, különösen új molekulák és új adagolási formák esetén, ezért a tablettás fogyókúrás készítmények jóváhagyása lassabban történik, mint az Egyesült Államokban.

 

Nálunk virágzik a feketepiac

Egyre több kutatás és tapasztalat mutatja, hogy  a leadott kilók jelentős része akár egy-két éven belül visszajöhet, különösen akkor, ha nem társul tartós életmódváltással a kezelés. A gyógyszer önmagában ritkán ad tartós megoldást, legfeljebb időt és lehetőséget teremt az életmódváltásra.  De utóbbit nem lehet megúszni. A valódi kérdés így nem az, hogy lehet-e gyorsan fogyni, hanem az, hogyan tartható meg a súly akkor is, amikor a gyógyszer már nincs jelen. 

Magyarországon a fogyasztó injekciók ára nem alacsony, hivatalosan csak orvos írhatja fel ezeket. Ehhez képest komoly feketepiacai van a termékeknek, külföldről hozzák be az illegális kereskedők, és a közösségi portálon könnyen hozzá lehet jutni. Mivel ezeket az injekciókat hűtött körülmények között kell tárolni ugyanis hőérzékeny gyógyszerekről van szó. Nem megfelelő tárolás esetén hatástalanok vagy akár veszélyesek is lehetnek. Ezek a készítmények hőérzékenyek, és nem megfelelő tárolás esetén hatástalanok vagy akár veszélyesek is lehetnek. A vényre felírt injekciók ára a patikákban jelenleg 40-60 ezer forint között mozog, de van olyan injekció is, amely havi szinten 80-100 000 forintba kerül.

