Nem is annyira meglepő, melyik gyógyszer tarolja le a piacot 2026-ban

Az amerikai üzleti sajtó szerint 2026 a fogyásra szánt gyógyszerek, különösen az elhízás elleni tabletták éve lesz, mert az úgynevezett GLP-1 típusú, fogyást elősegítő készítmények piaca új szakaszba lép. Eddig ezek a hatóanyagok — például a szemaglutid és a tirzepatid — főként heti injekció formájában voltak elérhetők diabétesz és testsúlycsökkentés kezelésére, ám 2026-ban a tablettás kiszerelés piacra dobása várhatóan forradalmasítja a szektort – írja a CNBC.

A fogyasztótabletta lesz a gyógyszeripar vezető terméke az idei évben/Fotó: Stock Adobe

Elképesztő tempóban növekszik ez a terület

Ahogy korábban már megírtuk, december elsején a WHO (World Health Organization) megerősítette, támogatja a GLP-1 terápiák alkalmazását az elhízás kezelésében, de figyelmeztet, azok hozzáférhetősége továbbra is korlátozott marad. Iparági becslések globálisan a GLP-1 és egyéb elhízás elleni gyógyszerek piaca 2025-ben 60–65 milliárd dollárra tehető, ami az elkövetkező évtizedben, 2033–2035-re további 170–190 milliárd dollár fölé nőhet. A tablettás GLP-1 készítmények megjelenése újabb lökést adhat a piacnak, mert csökkenti a belépési akadályokat az injekciókkal szemben.

Jön a fogyasztótabletta

A dán Novo Nordisk már január elején piacra dobta a Wegovy injekció szájon át szedhető változatát, amit elsőként hagyott jóvá az amerikai gyógyszerhatóság ebben a kategóriában. A tablettát naponta kell szedni, sokkal kényelmesebb az alkalmazása a heti injekciózással szemben, így szélesebb betegcsoportoknak válhat vonzóvá, hiszen sokat irtóznak a tűtől, képtelenek megszúrni magukat.

A hatalmas amerikai gyógyszergyártó, az Eli Lilly — amelynek már sikeres injekciós elhízáselleni készítményei, a Zepbound/Mounjaro — szintén készen áll saját tablettájának piacra dobásában USA-ban 2026 folyamán, ami tovább élezheti a versenyt.

A tablettás formák megjelenése azért jelent fordulópontot:

mert megkönnyíthetik a betegek számára a használatot,

növelhetik az elérhetőséget,

csökkentheti a pszichológiai és logisztikai akadályokat, amelyek a rendszeres injekciókhoz kötődnek.

Mi a helyzet Európában?

Európában is évek óta elérhetők a GLP-1 alapú injekciók, tabletta még nincs a piacon, de a gyártók — köztük a Novo Nordisk — már benyújtották a kérelmet az európai gyógyszerhatósághoz. Az európai szabályozás alapvetően szigorúbb, a vizsgálat során szigorúan ellenőrzik a hatékonyságot és biztonságosságot, különösen új molekulák és új adagolási formák esetén, ezért a tablettás fogyókúrás készítmények jóváhagyása lassabban történik, mint az Egyesült Államokban.

Nálunk virágzik a feketepiac

Egyre több kutatás és tapasztalat mutatja, hogy a leadott kilók jelentős része akár egy-két éven belül visszajöhet, különösen akkor, ha nem társul tartós életmódváltással a kezelés. A gyógyszer önmagában ritkán ad tartós megoldást, legfeljebb időt és lehetőséget teremt az életmódváltásra. De utóbbit nem lehet megúszni. A valódi kérdés így nem az, hogy lehet-e gyorsan fogyni, hanem az, hogyan tartható meg a súly akkor is, amikor a gyógyszer már nincs jelen.