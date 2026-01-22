HÉV-felújítás kezdődik – csendesebb, biztonságosabb lesz az utazás

Fontos karbantartási és pályafelújítási munkák indulhatnak hamarosan a budapesti és agglomerációs HÉV-vonalakon – számolt be a Magyar Építők, amely azt írja, a MÁV Személyszállítási Zrt. által kiírt közbeszerzési eljárás nyerteseként a Swietelsky Vasúttechnika Kft. végezheti el a sínhegesztési feladatokat, összesen nettó 200 millió forint értékben.
A HÉV-felújítás több ponton a pályaszakaszok bontása nélkül történik
A Magyar Építők úgy tudja,
a beruházás célja a HÉV-hálózat üzembiztonságának növelése, a zajos illesztések megszüntetése, valamint a pálya élettartamának meghosszabbítása.
A korszerű sínhegesztési technológiák alkalmazásával csökkenhet a karbantartási igény, javulhat az utazások komfortérzete és mérséklődhet a pályameghibásodások kockázata, amely hosszabb távon az üzemeltetés költséghatékonyságát is javíthatja.
A szerződés két fő területre terjed ki: aluminotermikus sínhegesztésre és felrakó ívhegesztésre, amelyek a sínek közötti hézagok megszüntetését, valamint a kopott, sérült sínszakaszok javítását szolgálják, illetve kitérők hegesztésére és szigetelt illesztések kialakítására, ami a váltók és csomópontok biztonságos működése szempontjából kulcsfontosságú.
Ezekkel a technológiákkal a leginkább igénybe vett pályaszakaszok bontás nélkül is javíthatók, miközben a biztosítóberendezések működéséhez szükséges elektromos szigetelés megmarad.
Ezeken a pontokon történik felújítás
A portál úgy tudja, a munkák jelentős részét várhatóan éjszaka végzik majd, hogy a nappali utasforgalmat a lehető legkisebb mértékben zavarják. A beavatkozások Budapesten és az agglomerációban az összes főbb HÉV-vonalszakaszt érintik, ideértve
- a H5 – Szentendrei HÉV-,
- a H6 – Ráckevei HÉV-,
- a H7 – Csepeli HÉV-,
- a H8 – Gödöllői HÉV-
- és a H9 – Csömöri HÉV-vonalakat is.
A mostani karbantartási munkák gazdasági szempontból is illeszkednek abba a kormányzati szándékba, amely a HÉV-hálózat hosszabb távú, ütemezett megújítását tűzte ki célul. A jelenlegi beavatkozások a nagyobb volumenű felújítások előkészítő lépéseinek tekinthetők, amelyek megalapozhatják a következő években induló, átfogóbb fejlesztéseket.
