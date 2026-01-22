Rendkívüli

Döntött az EP Von der Leyen sorsáról, a Tisza Brüsszel pártján

közlekedésfejlesztésfővárosi agglomerációBudapestHÉV

HÉV-felújítás kezdődik – csendesebb, biztonságosabb lesz az utazás

Hamarosan elindulhatnak a budapesti és agglomerációs HÉV-vonalakat érintő karbantartási és pályafelújítási munkák, egy nagyobb léptékű, hosszabb távra tervezett infrastruktúra-megújítási program részeként. A cél a HÉV-hálózat üzembiztonságának javítása, gazdaságosabb üzemeltetés és az utasok komfortérzetének javítása. Ezeken a vonalakon újulhat meg a közlekedés.

Munkatársunktól
2026. 01. 22. 12:50
Fotó: Máthé Zoltán Forrás: MTI Fotószerkesztõség
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Fontos karbantartási és pályafelújítási munkák indulhatnak hamarosan a budapesti és agglomerációs HÉV-vonalakon – számolt be a Magyar Építők, amely azt írja, a MÁV Személyszállítási Zrt. által kiírt közbeszerzési eljárás nyerteseként a Swietelsky Vasúttechnika Kft. végezheti el a sínhegesztési feladatokat, összesen nettó 200 millió forint értékben.

HÉV felújítás
A mostani felújítások a HÉV-hálózat hosszabb távú, ütemezett megújításának részeként kezdődnek. Fotó: Csikiphoto/Shutterstock

A HÉV-felújítás több ponton a pályaszakaszok bontása nélkül történik

A Magyar Építők úgy tudja, 

a beruházás célja a HÉV-hálózat üzembiztonságának növelése, a zajos illesztések megszüntetése, valamint a pálya élettartamának meghosszabbítása. 

A korszerű sínhegesztési technológiák alkalmazásával csökkenhet a karbantartási igény, javulhat az utazások komfortérzete és mérséklődhet a pályameghibásodások kockázata, amely hosszabb távon az üzemeltetés költséghatékonyságát is javíthatja.

A szerződés két fő területre terjed ki: aluminotermikus sínhegesztésre és felrakó ívhegesztésre, amelyek a sínek közötti hézagok megszüntetését, valamint a kopott, sérült sínszakaszok javítását szolgálják, illetve kitérők hegesztésére és szigetelt illesztések kialakítására, ami a váltók és csomópontok biztonságos működése szempontjából kulcsfontosságú. 

Ezekkel a technológiákkal a leginkább igénybe vett pályaszakaszok bontás nélkül is javíthatók, miközben a biztosítóberendezések működéséhez szükséges elektromos szigetelés megmarad.

Ezeken a pontokon történik felújítás

A portál úgy tudja, a munkák jelentős részét várhatóan éjszaka végzik majd, hogy a nappali utasforgalmat a lehető legkisebb mértékben zavarják. A beavatkozások Budapesten és az agglomerációban az összes főbb HÉV-vonalszakaszt érintik, ideértve

  • a H5 – Szentendrei HÉV-,
  • a H6 – Ráckevei HÉV-,
  • a H7 – Csepeli HÉV-,
  • a H8 – Gödöllői HÉV-
  • és a H9 – Csömöri HÉV-vonalakat is.

A mostani karbantartási munkák gazdasági szempontból is illeszkednek abba a kormányzati szándékba, amely a HÉV-hálózat hosszabb távú, ütemezett megújítását tűzte ki célul. A jelenlegi beavatkozások a nagyobb volumenű felújítások előkészítő lépéseinek tekinthetők, amelyek megalapozhatják a következő években induló, átfogóbb fejlesztéseket.

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Nagy István
idezojelekMercosur

Nagy István: A Tisza Párt áll a Mercosur-ügylet mögött

Nagy István avatarja

Brüsszel elárulta az európai és a magyar gazdákat, életveszélyes megállapodást kötött – írja vélemény cikkében az agrárminiszter.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.