HÉV-felújítás kezdődik – csendesebb, biztonságosabb lesz az utazás

Fontos karbantartási és pályafelújítási munkák indulhatnak hamarosan a budapesti és agglomerációs HÉV-vonalakon – számolt be a Magyar Építők, amely azt írja, a MÁV Személyszállítási Zrt. által kiírt közbeszerzési eljárás nyerteseként a Swietelsky Vasúttechnika Kft. végezheti el a sínhegesztési feladatokat, összesen nettó 200 millió forint értékben.

A mostani felújítások a HÉV-hálózat hosszabb távú, ütemezett megújításának részeként kezdődnek. Fotó: Csikiphoto/Shutterstock

A HÉV-felújítás több ponton a pályaszakaszok bontása nélkül történik

A Magyar Építők úgy tudja,

a beruházás célja a HÉV-hálózat üzembiztonságának növelése, a zajos illesztések megszüntetése, valamint a pálya élettartamának meghosszabbítása.

A korszerű sínhegesztési technológiák alkalmazásával csökkenhet a karbantartási igény, javulhat az utazások komfortérzete és mérséklődhet a pályameghibásodások kockázata, amely hosszabb távon az üzemeltetés költséghatékonyságát is javíthatja.

A szerződés két fő területre terjed ki: aluminotermikus sínhegesztésre és felrakó ívhegesztésre, amelyek a sínek közötti hézagok megszüntetését, valamint a kopott, sérült sínszakaszok javítását szolgálják, illetve kitérők hegesztésére és szigetelt illesztések kialakítására, ami a váltók és csomópontok biztonságos működése szempontjából kulcsfontosságú.

Ezekkel a technológiákkal a leginkább igénybe vett pályaszakaszok bontás nélkül is javíthatók, miközben a biztosítóberendezések működéséhez szükséges elektromos szigetelés megmarad.

Ezeken a pontokon történik felújítás

A portál úgy tudja, a munkák jelentős részét várhatóan éjszaka végzik majd, hogy a nappali utasforgalmat a lehető legkisebb mértékben zavarják. A beavatkozások Budapesten és az agglomerációban az összes főbb HÉV-vonalszakaszt érintik, ideértve

a H5 – Szentendrei HÉV-,

a H6 – Ráckevei HÉV-,

a H7 – Csepeli HÉV-,

a H8 – Gödöllői HÉV-

és a H9 – Csömöri HÉV-vonalakat is.

A mostani karbantartási munkák gazdasági szempontból is illeszkednek abba a kormányzati szándékba, amely a HÉV-hálózat hosszabb távú, ütemezett megújítását tűzte ki célul. A jelenlegi beavatkozások a nagyobb volumenű felújítások előkészítő lépéseinek tekinthetők, amelyek megalapozhatják a következő években induló, átfogóbb fejlesztéseket.