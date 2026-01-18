Holnap kiderül, mennyivel emelkednek a bérek – Lázár János azt is elárulta, hogy mi a cél

– Hétfőn gyűlünk össze egy érdekegyeztető tanácsülésre, hogy megbeszéljük, hogy 2026-ban és 2027-ben milyen bérre számíthatnak a dolgozóink. Én szeretném megtartani azt fantasztikus sikert, amit közösen értünk el. Ma kevesebbet fizetnek az emberek az utazásért, és közben többet keresnek a MÁV-osok. Ezt a bérelőnyt szeretném megtartani – mondta közösségi oldalára feltöltött videóban Lázár János építési és közlekedési miniszter.

– A Vasutasok Szakszervezete elnökeként mondom, az elmúlt évtizedekben nem volt olyan jó a munkaügyi kapcsolat, mint amióta a miniszter úr ezt vállalati szinten is hosszú távra garantálja a szakszervezetnek. Az elmúlt időszak megállapításai közül mindegyiket betartották, sőt túl is teljesítették jövedelem tekintetében – fogalmazott Meleg János, a képviselet vezetője.

Lázár János emlékeztetett: 42 ezer dolgozó keresett 2022-ben 400 ezer forintnál kevesebbet, most az átalgbér a Magyar Államavasutaknál és a Volánnál 709 ezer forint bruttóban. – Szerintem ez nagyon komoly közös eredmény. Remélem, hogy a „szakszikkal” megegyezésre jutunk majd hétfőn – tette hozzá.