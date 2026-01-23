Húst tenne az asztalra? Készüljön a brutális áremelésre – mutatjuk, mi várható

A klímaideológia által vezérelt szakértők ezúttal sem kímélnék a hagyományos agráriumot és a fogyasztókat: a legfrissebb tanulmány szerint ugyanis jelentősen mérsékelhető lenne az európai háztartások környezeti terhelése, ha a húsfélékre minden uniós tagállamban megszűnnének az áfakedvezmények, és egységesen a legmagasabb adókulcs vonatkozna rájuk. A hírhedt Potsdami Klímakutató Intézet anyaga a húsipar megrendszabályozását sürgeti, írja a Világgazdaság.

Eltűnhetnek a húspultok az áremelés miatt, ha a tervezetet sikerül átverekedniük. Fotó: Shutterstock/HelgaQ

Örök ellenség: a húsfogyasztók

A húsfogyasztás környezeti hatásainak gyors és viszonylag olcsó csökkentése érdekében a Nature Food folyóiratban publikált tanulmányt jegyző Potsdami Klímakutató Intézet munkatársai az uniós országokban megtermelt

marha-,

sertés-,

bárány- és

csirkehúsra

is a teljes áfakulcsot alkalmaznák, ami szerintük három–hat százalékkal csökkentené az élelmiszer-fogyasztás környezeti ártalmait.

Rohamtempóban halad a húsipari cég magyarországi beruházása – már csak az a kérdés, kik dolgoznak majd benne

A hús: az örök ellenség

A tanulmány szerint az állati eredetű élelmiszerek adják az Európai Unió étrendhez köthető ökológiai lábnyomának legnagyobb részét. A háztartások étrendje felel

az üvegházhatású gázok közel negyedéért,

a biodiverzitás-csökkenés több mint feléért,

a foszforszennyezésért és

a vízfelhasználás közel háromnegyedéért.

Mindezek ellenére az Európai Unió 27 tagállamából 22-ben kedvezményes áfakulcs vonatkozik a húsra. Írországban például nullaszázalékos az áfa a húsra, miközben az általános kulcs 23 százalék. Franciaországban 15, Németországban és Olaszországban 12, Spanyolországban 11 százalékpontos a különbség.

Teljes áfakulcs csak Bulgáriában, Dániában, Észtországban, Lettországban és Litvániában érvényes.

Mit hozna a drágítás?

A Guardian által idézett számítás szerint, ha megszűnne a hús áfakedvezménye, az élelmiszer-fogyasztás okozta környezeti károk akár 3,5–5,7 százalékkal csökkennének.

A klímavédelmi hatás évente mintegy harmincmillió tonna szén-dioxid-egyenérték megtakarítását jelentené, ami az EU kibocsátásának körülbelül öt százaléka.

Az intézkedés évi 109 euróval terhelné meg egy átlagos uniós háztartás költségvetését.

A tanulmány szerzői persze igyekeznek kedvezőbb fényben feltüntetni az anyagi vonzatokat, mondván:

ha az állam az extra bevételt visszaosztaná a lakosságnak, a nettó teher csak évi 26 euró lenne.

A kutatók szerint egy még hatékonyabb, még nagyobb környezeti hasznot hozó, de politikailag bonyolultabb megoldás lenne az élelmiszerekre kivetett 52 eurós szén-dioxid-ár, amitől szerintük valahogy 12 euróra csökkenne az uniós háztartások teljes éves kiadása.

Charlotte Plinke, a tanulmány egyik szerzője úgy nyilatkozott:

Az eredményeink azt mutatják, hogy ezek az intézkedések hatékonyak, de azt is, hogy ma még nem árazzuk be megfelelően a hús környezeti hatásait.

Szerinte kulcsfontosságú, hogy pontosan ismerjük a valódi hatásokat, és átlátható legyen, mire költik az ebből származó bevételeket.