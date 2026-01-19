digitális szolgáltatásokforgalomstreaming

Így verseng a Disney a prémium téliszalámival

A hullámzó hazai kiskereskedelmi forgalmat jelenleg is vizsgálják az elemzők. Némi tanácstalanság mutatkozik, hogy egyik hónapban miért lódul meg egyes termékkategóriák forgalma és miért veszti el a lendületét a következőben. A kiskereskedelmi forgalom hektikusságára nem pusztán az árak lehetnek hatással. Ennél sokkal bonyolultabb a képlet.

2026. 01. 19. 16:18
Philoktétész szerepe a Disney rajzfilmjében Balázs Péter egyik legemlékezetesebb szinkronmunkája, sokunk fülében cseng vissza ma is a házsártos szatír orgánuma. Forrás: TMDb
Philoktétész szerepe a Disney rajzfilmjében Balázs Péter egyik legemlékezetesebb szinkronmunkája, sokunk fülében cseng vissza ma is a házsártos szatír orgánuma. Forrás: TMDb
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A magyar háztartások fogyasztási szerkezete (azon belül a kiskereskedelmi) az elmúlt évtizedben csendben alakult át. Nem látványos termékváltások történtek, hanem sokkal egyszerűbb változás. Ez valójában nem új, de a Covid hatására ezen kiadások masszívan rátapadtak a háztartási költésekre. Olyan havi fix kiadások épültek be a családi költségvetésekbe, amelyek tíz–tizenöt éve még nem, vagy csak elenyésző mértékben léteztek. Ilyenek a streaming-szolgáltatások, a digitális zene és játék-, a felhőtárhely és az okos eszközökhöz kapcsolódó előfizetések. Nem mellesleg sokaknak van reklámmentes online tartalom előfizetésük, vagy ma már mesterséges intelligencia szolgáltatójuk – ezek együtt mára komoly „digitális rezsit” alkotnak.

A Mandalóri és Grogu plakátja. Star Wars előzetes-dömpinget hozott a hét. Kiskereskedelmi
Meg kellene küzdeni a gyerekkel az előfizetés lemondásáért Fotó: Disney

A kérdés nem az, hogy ezekre költenek-e a háztartások – ami jelzi, hogy nem feltétlenül az elkölthető jövedelmek szűkössége okoz időnként anomáliát a kiskereskedelmi forgalomban – hanem az, hogy mennyit.

A 2010-es évek elején egy átlagos magyar háztartás médiával és kommunikációval kapcsolatos havi kiadásai jellemzően a mobiltelefon-előfizetésre és a kábeltévére korlátozódtak. Ma ehhez képest egy tipikus városi háztartásban párhuzamosan fut több videostreaming-szolgáltatás, zenei előfizetés, videojáték-platform, felhőalapú tárhely, online sajtó, gyakran YouTube Premium, és egyre gyakrabban valamilyen okosotthon- vagy biztonsági szolgáltatás is.

Ezek összeadva a reális becslés szerint egy „átlagos digitális csomag” – mobil, kábeltévé/internet, több streaming- és szórakoztató előfizetés, valamint néhány kiegészítő digitális szolgáltatás – 50–55 ezer forintos havi tétel lehet egy háztartásban, de a további apróságokkal a havi kiadás nagyon könnyen elszaladhat 70-80 ezer forintig is. Ez az összeg sokaknál már összemérhető egy rezsiszámlával, mégis egészen másként gondolunak rá.

Mit lát ebből a statisztika?

A fogyasztási szerkezet változását a KSH a COICOP-rendszeren keresztül méri, amely rendeltetés szerint bontja a háztartások kiadásait. A digitális szolgáltatások azonban nem egyetlen sorban jelennek meg. A klasszikus hírközlési kiadások (mobil, internet) az „információ és távközlés” kategóriába kerülnek, míg a digitális tartalom (streaming), az online sajtó és az egyéb digitális szórakozás, döntően a „szabadidő, sport és kultúra” sorban jelenik meg.

A két kategória együtt egyébként már a teljes háztartási fogyasztás több mint egytizedét adja. Ez az arány az elmúlt években lassan, de érzékelhetően nőtt, miközben sok más, hagyományos termékkör súlya stagnált vagy csökkent.

Mi bánja a digitális rezsit?

A fogyasztás nem végtelen. Ha új, fix kiadások jelennek meg, azok más területekről vesznek el mozgásteret – például akár időt is, nem csak pénzt. A digitális előfizetések különösen „ragadósak”: havi díjasok, automatizáltak, több családtag használja őket, emiatt érzelmileg szinte minden előfizető kötődik hozzájuk.

Ennek következménye, hogy a spórolás nem itt történik. 

A leginkább kiszoruló tételek a ruházat és lábbeli, a lakásfelszerelés és műszaki cikkek. Mindegyik esetben akciókra, kedvezményekre várnak a vásárlók, elhalasztják a beszerzéseiket, vagy nemes egyszerűséggel kevesebbet vásárolnak belőle, mert jóval kisebb a szocializációs nyomás rajtuk. A digitális rezsi sajátossága az is, hogy a lemondás társadalmi és pszichológiai költsége magasabb, mint az anyagi. Egy streaming-előfizetés megszüntetése nem egyszerűen pénzügyi döntés, hanem családi vita, gyerekekkel való egyezkedés, megszokások feladása, vagyis szociális kérdéskör.

Ugyancsak kiszoruló tételek lehetnek az élelmiszerek esetében a drága márkák. A mennyiség marad (sőt tavaly volumen növekedés mutatkozott), de az összetétel változik, amiben kevesebb hely marad a prémium kategóriának.

Élelmiszer kontra digitális fogyasztás

A feszültség különösen élesen látszik az élelmiszer-kiadásokkal összevetve. Egy átlagos magyar háztartás 2025-ben a KSH adataiból becsülve átlagosan 145–150 ezer forintot költött havonta élelmiszerre és alkoholmentes italokra. Ez jellemzően heti több bevásárlásra oszlik, alkalmanként 9–12 ezer forintos kosárértékkel. Ebből kiindulva a digitális rezsi már a havi élelmiszer-költés harmadát is elérheti.

A trend nem magyar sajátosság, egész Európában problémát jelent, ugyanis a digitális szolgáltatások felfutása egybeesett a magas inflációs időszakkal és a Covid utáni helyzettel, amikor a háztartások sokat és előszeretettel költöttek digitális szolgáltatásokra, majd azok kvázi létszükséggé váltak a bezárkózás időszaka alatt. Az eredmény pedig nem a fogyasztás összeomlása lett, hanem a lassú, de érdemi szerkezeti átalakulás. Ez az ami ma látszik a kiskereskedelmi adatokban és a látványos fel le mozgásokban.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: TMDb)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekrezsicsökkentés

Érdekes!

Bayer Zsolt avatarja

Mindig hazudik.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.