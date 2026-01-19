Így verseng a Disney a prémium téliszalámival

A magyar háztartások fogyasztási szerkezete (azon belül a kiskereskedelmi) az elmúlt évtizedben csendben alakult át. Nem látványos termékváltások történtek, hanem sokkal egyszerűbb változás. Ez valójában nem új, de a Covid hatására ezen kiadások masszívan rátapadtak a háztartási költésekre. Olyan havi fix kiadások épültek be a családi költségvetésekbe, amelyek tíz–tizenöt éve még nem, vagy csak elenyésző mértékben léteztek. Ilyenek a streaming-szolgáltatások, a digitális zene és játék-, a felhőtárhely és az okos eszközökhöz kapcsolódó előfizetések. Nem mellesleg sokaknak van reklámmentes online tartalom előfizetésük, vagy ma már mesterséges intelligencia szolgáltatójuk – ezek együtt mára komoly „digitális rezsit” alkotnak.

Meg kellene küzdeni a gyerekkel az előfizetés lemondásáért Fotó: Disney

A kérdés nem az, hogy ezekre költenek-e a háztartások – ami jelzi, hogy nem feltétlenül az elkölthető jövedelmek szűkössége okoz időnként anomáliát a kiskereskedelmi forgalomban – hanem az, hogy mennyit.

A 2010-es évek elején egy átlagos magyar háztartás médiával és kommunikációval kapcsolatos havi kiadásai jellemzően a mobiltelefon-előfizetésre és a kábeltévére korlátozódtak. Ma ehhez képest egy tipikus városi háztartásban párhuzamosan fut több videostreaming-szolgáltatás, zenei előfizetés, videojáték-platform, felhőalapú tárhely, online sajtó, gyakran YouTube Premium, és egyre gyakrabban valamilyen okosotthon- vagy biztonsági szolgáltatás is.

Ezek összeadva a reális becslés szerint egy „átlagos digitális csomag” – mobil, kábeltévé/internet, több streaming- és szórakoztató előfizetés, valamint néhány kiegészítő digitális szolgáltatás – 50–55 ezer forintos havi tétel lehet egy háztartásban, de a további apróságokkal a havi kiadás nagyon könnyen elszaladhat 70-80 ezer forintig is. Ez az összeg sokaknál már összemérhető egy rezsiszámlával, mégis egészen másként gondolunak rá.

Mit lát ebből a statisztika?

A fogyasztási szerkezet változását a KSH a COICOP-rendszeren keresztül méri, amely rendeltetés szerint bontja a háztartások kiadásait. A digitális szolgáltatások azonban nem egyetlen sorban jelennek meg. A klasszikus hírközlési kiadások (mobil, internet) az „információ és távközlés” kategóriába kerülnek, míg a digitális tartalom (streaming), az online sajtó és az egyéb digitális szórakozás, döntően a „szabadidő, sport és kultúra” sorban jelenik meg.