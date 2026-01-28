Rendkívüli

Elhunyt Voith Ági

Dörzsölt cseh milliárdos törhet borsot a kínai e-kereskedő óriás orra alá

Daniel Kretínsky felvásárlási ajánlatot tett arra a francia műszaki láncra, melyben a Media Markt áruházak mögött álló Ceconomy is részesedéssel rendelkezik. Az ügylet érdekessége, hogy utóbbit épp most vásárolja fel a kínai kiskereskedelmi óriás, a JD.com.

Magyar Nemzet
2026. 01. 28. 10:49
Fotó: Vémi Zoltán
Az egyik leggazdagabb cseh milliárdos, Daniel Kretínsky barátságos vételi ajánlatot tett a Fnac Darty francia műszaki láncra – közölte e héten a cég. Az ügylet időzítése annak fényében mindenképp érdekes, hogy a francia lánc egyik nagy részvényese – a többek közt a Media Marktot is tulajdonló – Ceconomy meghatározó hányadát éppen a kínai JD.com e-kereskedelmi óriás vásárolja fel – írja a Világgazdaság.

JD.com, Áruház20250422 Budapest MediaMarkt az Árkádban. Elektronikai termékeket árusító áruházlánc. Fotó: Vémi Zoltán VZ MW
A JD.com a Media Markt meghatározó hányadát már megszerezte. / Fotó: Vémi Zoltán

Ravasz manőver a JD.com-mal szemben? – A felvásárlást nem indokolná a nem túl acélos eredmény

A közlés szerint a a cseh milliárdoshoz tartozó EP csoport részvényenként 36 eurós ajánlatot tett, ami 19 százalékos felárat tartalmaz a bejelentést megelőző záróárhoz képest. A kiskereskedelmi lánc egyidejűleg közzétette a 2025-ös pénzügyi év előzetes eredményeit, amelyek szerény növekedést mutatnak. 

  • A bevételek 0,7 százalékkal nőttek az előző évhez képest, 
  • és elérték a 10,3 milliárd eurót. 
  • A jelenlegi működési eredmény 203 millió euró, 
  • amely 2,0 százalékos működési árrést takar. 

A vállalat bejelentette azt is, hogy partnert keres a Nature & Découvertes leányvállalatának eladásához. Az ajánlatot várhatóan 2026 első negyedévének végén nyújtják be a francia piaci szabályozó hatósághoz. A szabályozási feltételek függvényében 2026 első felében véglegesíthetik az üzletet.

Radikális átalakulást ígér az Ceconomy-vezér

Korábban lapunk is megírta: november végén a várakozásoknak megfelelően hivatalosan is lezárult a felvásárlási folyamat, és a Media Markt áruházak mögött álló Ceconomy 85,2 százalékos tulajdoni hányada a kínai JD.com kereskedőcéghez került. Ezt Kai-Ulrich Deissner, a Ceconomy ügyvezető igazgatója jelentette be egy nagyszabású nemzetközi sajtótájékoztatón.

Az ügyvezető igazgató akkor úgy vélte, hogy a pár évvel ezelőtti úgynevezett omnichannel (minden csatornán) váltás jól sikerült, a cég növekvő pályán van. Deissner jövőre már hozzávetőleg félmilliárdos üzemi eredményt prognosztizál, ami igen imponáló, 32 százalékos növekedés lenne. Ugyanakkor hozzátette, hogy a kitűzött célok eléréséhez elengedhetetlen a Media Markt radikális átalakulása, ami nemcsak a hátteret érinti, hanem a külsőségeket is. A tervek szerint a 2025–2026-os üzleti évre az áruházak 90 százalékát felújítják, és nyílik Európa-szerte 29 Fancy Xpress és nyolc Smart üzlet is.

Kondor Katalin
Örökre?

Az unió okoskodik, mi, magyarok meg egyre fogadjuk a háború elől menekülő szerencsétleneket.

