Kellemetlen meglepetés érheti az autósokat a benzinkutaknál

Árcsökkenéssel indulta az idei év a benzinkutakon, majd a héten jött a feketeleves. Szerdán áremelésről számoltak be, ma pedig a Holtankoljak.hu azt közölte, hogy várhatóan tovább emelkedik a héten az üzemanyagok ára. Mint írják, napról napra kúszik felfelé a benzin és a gázolaj ára, holnaptól egy kicsit jelentősebben. A benzin nagykereskedelmi ára bruttó 5 forinttal, míg a gázolajé bruttó 6 forinttal kerül majd többe péntektől. A szakportál szerint, ez várhatóan a kutak eladási áraiban is érvényesülni fog.

Emelkedik az üzemanyagok ára. Fotó: Székelyhidi Balázs

A mai napon, január 15-én azonban még az alábbi átlagárakon tankolhatunk: a 95-ös benzin literje 559 forint, a gázolajé 571 forint.

Az év eleje nem hozott megnyugvást az autósok számára Közép-Európában. Januárban a kőolaj világpiaci árának mozgása, a devizaárfolyamok és az egyes országok adópolitikája együtt rajzolta át az üzemanyagárak térképét a régióban. Bár a változások nem voltak drámaiak, a Magyarországgal szomszédos országok között így is látványos különbségek alakultak ki.

Magyarország januárban középmezőnyben maradt: sem a legolcsóbb, sem a legdrágább tankolási lehetőségek nem itthon várták az autósokat. A benzin és a dízel ára inkább enyhe emelkedést, illetve stagnálást mutatott, összhangban a régiós trendekkel.

Nyugati szomszédunknál, Ausztriában a benzin és különösen a dízel ára továbbra is a magyar szint fölött alakult. Az osztrák árak hagyományosan magasabbak, amit a stabilabb fizetőeszköz és az eltérő adószerkezet is magyaráz. Januárban ezen a téren nem történt fordulat: a határ túloldalán drágább maradt a tankolás.

Északon, Szlovákiában vegyes kép rajzolódott ki. Míg a benzin ára nagyjából követte a magyarországi szintet, a dízel több esetben olcsóbban volt elérhető. Ez különösen a fuvarozók számára jelentett érezhető különbséget az év elején.

Délnyugaton Szlovénia és Horvátország számítottak a mérsékeltebb árú országok közé. Mindkét államban jellemzően a magyar áraknál kissé alacsonyabb szinteken lehetett üzemanyaghoz jutni, részben a hatósági ármechanizmusoknak, részben a piaci szabályozásnak köszönhetően.