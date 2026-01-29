navtámogatásösszeg

Lakhatás: fontos adóhatáridő közeleg a munkáltatók számára

Most először kell a munkáltatóknak éves adatot szolgáltatniuk a 35 év alatti munkavállalóiknak adott lakhatási támogatásról.

Magyar Nemzet
2026. 01. 29. 8:15
Forrás: NAV
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Tavaly január 1-től kedvező adózással támogathatják a munkáltatók a 35 év alatti munkavállalóik lakhatását. Az erről szóló adatszolgáltatást 2026. február 2-ig küldhetik be a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnak (NAV) kizárólag elektronikusan, a KLAKTAM jelű nyomtatványon, amely az Online Nyomtatványkitöltő Alkalmazásban (ONYA), és idén még az Általános Nyomtatványkitöltő Keretprogramban (ÁNYK) is elérhető. 

Az egyébként rövid, néhány rovatos űrlapon az ingatlan azonosító adatairól, valamint a támogatás céljáról kell nyilatkozni, a kitöltést a NAV útmutatóval is segíti.

A munkáltató a 35 év alatti munkavállalója lakásbérleti díjának vagy lakáscélú hitelének törlesztését támogathatja. A kedvezményesen adható összeg felső határa teljes évre legfeljebb 1,8 millió forint, amely az alkalmazás időtartamával, a 35. életév alatti hónapok számával arányosan adható béren kívüli juttatásként, a keretet meghaladóan adott támogatás egyes meghatározott juttatásként adóköteles – ezek után az szja-t és a szochót is a munkáltató fizeti.

A támogatás összege kizárólag utalható: közvetlenül a munkavállaló saját bankszámlájára, de akár rögtön a bérbeadó, illetve a hitelintézet számlájára is.

Érdemes felhívni a munkavállalók figyelmét, hogyha magasabb összegben veszik igénybe a támogatást, mint a ténylegesen kifizetett bérleti díj vagy törlesztőrészlet, a jogosulatlanul igényelt támogatás felét a következő évben bírságként meg kell fizetniük az szja-bevallással együtt. Ha pedig valaki év közben betölti a 35. életévét, a következő hónaptól már nem jogosult a juttatásra.

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Pozsonyi Ádám
idezojelekmunka

Juj, mit mondott!

Pozsonyi Ádám avatarja

Van olyan ismerősük, esetleg rokonuk, aki társaságban néha megszólal, s vihogva ezt mondja: „Ismeritek? Két rendőr utazik a vonaton…” Na, őt töröljék a Facebookról. Szakítsák meg az ismeretséget, ne beszélgessenek vele, a lányukat semmiképp ne adják hozzá.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.