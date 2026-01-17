FranciaországjegyáremelésbelépőjegyLouvre

A Louvre megemeli a belépődíjat a nem európai turisták számára – íme az okok

Jelentősen megemelte belépődíját a párizsi Louvre: a világ leglátogatottabb múzeumába ettől a héttől jóval többe kerül a belépés a nem európai turisták számára. A Louvre új jegyárai máris komoly vitákat váltottak ki.

2026. 01. 17. 20:13
Ettől a héttől csaknem a duplájára nőtt a Louvre belépőjegyének ára a nem uniós látogatók számára. A háttérben nagyszabású felújítási tervek és a biztonság megerősítése áll.

Louvre
Csaknem duplájára nőtt a belépő a Louvre külföldi látogatói számára  Fotó: Shutterstock

Ismét középpontban a Louvre

Az elmúlt hónapokban a Louvre többször is a figyelem középpontjába került: 

  • júniusban spontán sztrájkok zavarták meg a működését, 
  • októberben pedig nagy port vert fel – és az interneten mémek sokaságát inspirálta – a francia koronaékszerek ellopása. 
  • Néhány héttel a 102 millió dollár értékű ékszerrablás után újabb katasztrófa érte a Louvre-t: csőtörés miatt több száz műalkotás károsodott az egyiptológiai részlegen.
  • Most ismét a világ legnagyobb és leglátogatottabb művészeti múzeuma kerül reflektorfénybe, ezúttal azonban a belépőjegyek jelentős drágulása miatt. 

A változás január 14-től, szerdától lépett életbe, a Time Out Market összegyűjtötte a legfontosabb tudnivalókat.

A Louvre-ban mostantól kétszintű jegyrendszer működik: egy az európaiak, egy pedig a nem európai látogatók számára. 

A nem európai turisták belépődíja 2024 januárjában már emelkedett, 17 euróról 22 euróra, most pedig újabb 45 százalékkal nőtt, így elérte a 32 eurót, vagyis a csaknem 13 ezer forintot.

A múzeumnak a 2024-es évben 8,7 millió látogatója volt, 69 százalékuk külföldi. A legtöbb külföldi Amerikából érkezett, így az új árszabás őket érinti a legjobban, de minden olyan látogatóra vonatkozik, aki nem az Európai Unióból, illetve nem Izlandról, Liechtensteinből vagy Norvégiából érkezik, beleértve az Egyesült Királyságból érkezőket is. 

A múzeum közlése szerint az áremeléssel az éves bevételek akár 20 millió euróval, vagyis nagyjából 7,6 milliárd forinttal emelkedhetnek.

Ez indokolja az áremelést 

A Louvre jelentős felújítás előtt áll, amelyet Emmanuel Macron francia elnök a Louvre új reneszánszként jellemzett. A tervek között szerepel a Mona Lisa új, önálló kiállítóterének kialakítása, valamint egy új bejárat megépítése, amely tovább növelné a látogatók számát. 

Az Independent beszámolója szerint a biztonsági kiadások növelése is napirenden van. Mint ismert, tavaly október 19-én álruhába öltözött tolvajok a múzeum felújítását és egy szomszédos építkezést kihasználva egy darus kocsi kosarából másztak be a Louvre egyik legszebb kiállítótermébe, és kirámolták a vitrineket. Ezt követően több mint 20 sürgősségi intézkedést vezettek be, amelyek célja a múzeum és a gyűjtemény védelmének megerősítése a gyenge pontok feltárása és kijavítása érdekében. 

Most ezeket a fejlesztéseket folytatnák, amelyek összességében rendkívül költséges beruházások. Bár a látogatók továbbra is bőségesen kapnak a pénzükért – a Louvre gyűjteménye mintegy 500 ezer műtárgyból áll, amelyek közül körülbelül 35 ezret állítanak ki egyszerre –, az áremelés nem jelent jó hírt azoknak az utazóknak, akiket közvetlenül érint.

A jegyáremelés több vitát váltott ki, a látogatók mellett a francia CGT Kulturális Szakszervezet is tiltakozott a kétszintű jegyrendszer ellen, mondván: ez azt jelenti, hogy a kultúrához való hozzáférés kereskedelmi termékké vált. A Louvre dolgozói elfogadhatatlannak nevezték a kettős árképzést és sztrájkot helyeztek kilátásba. Véleményük szerint egy olyan intézmény, amely közel félmillió műtárgyat őriz, köztük számos egyiptomi, közel-keleti és afrikai eredetű alkotást, nem tehet különbséget a látogatói között származás alapján – írja a France24.

Google News
