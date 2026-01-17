A Louvre megemeli a belépődíjat a nem európai turisták számára – íme az okok

Ettől a héttől csaknem a duplájára nőtt a Louvre belépőjegyének ára a nem uniós látogatók számára. A háttérben nagyszabású felújítási tervek és a biztonság megerősítése áll.

Csaknem duplájára nőtt a belépő a Louvre külföldi látogatói számára Fotó: Shutterstock

Ismét középpontban a Louvre

Az elmúlt hónapokban a Louvre többször is a figyelem középpontjába került:

júniusban spontán sztrájkok zavarták meg a működését,

októberben pedig nagy port vert fel – és az interneten mémek sokaságát inspirálta – a francia koronaékszerek ellopása.

Néhány héttel a 102 millió dollár értékű ékszerrablás után újabb katasztrófa érte a Louvre-t: csőtörés miatt több száz műalkotás károsodott az egyiptológiai részlegen.

Most ismét a világ legnagyobb és leglátogatottabb művészeti múzeuma kerül reflektorfénybe, ezúttal azonban a belépőjegyek jelentős drágulása miatt.

A változás január 14-től, szerdától lépett életbe, a Time Out Market összegyűjtötte a legfontosabb tudnivalókat.

A Louvre-ban mostantól kétszintű jegyrendszer működik: egy az európaiak, egy pedig a nem európai látogatók számára.

A nem európai turisták belépődíja 2024 januárjában már emelkedett, 17 euróról 22 euróra, most pedig újabb 45 százalékkal nőtt, így elérte a 32 eurót, vagyis a csaknem 13 ezer forintot.

A múzeumnak a 2024-es évben 8,7 millió látogatója volt, 69 százalékuk külföldi. A legtöbb külföldi Amerikából érkezett, így az új árszabás őket érinti a legjobban, de minden olyan látogatóra vonatkozik, aki nem az Európai Unióból, illetve nem Izlandról, Liechtensteinből vagy Norvégiából érkezik, beleértve az Egyesült Királyságból érkezőket is.

A múzeum közlése szerint az áremeléssel az éves bevételek akár 20 millió euróval, vagyis nagyjából 7,6 milliárd forinttal emelkedhetnek.

Ez indokolja az áremelést

A Louvre jelentős felújítás előtt áll, amelyet Emmanuel Macron francia elnök a Louvre új reneszánszként jellemzett. A tervek között szerepel a Mona Lisa új, önálló kiállítóterének kialakítása, valamint egy új bejárat megépítése, amely tovább növelné a látogatók számát.

Az Independent beszámolója szerint a biztonsági kiadások növelése is napirenden van. Mint ismert, tavaly október 19-én álruhába öltözött tolvajok a múzeum felújítását és egy szomszédos építkezést kihasználva egy darus kocsi kosarából másztak be a Louvre egyik legszebb kiállítótermébe, és kirámolták a vitrineket. Ezt követően több mint 20 sürgősségi intézkedést vezettek be, amelyek célja a múzeum és a gyűjtemény védelmének megerősítése a gyenge pontok feltárása és kijavítása érdekében.