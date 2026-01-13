Rendkívüli

Ferihegyre is lecsapott az ónos eső – nem fogad és nem indít járatokat a budapesti reptér

Új igazgató érkezik a kecskeméti Mercedes-gyár élére

Jelentős személyi változásokról döntött a Mercedes-Benz Group AG igazgatósága, amelyek a vállalat magyarországi működését is közvetlenül érintik. A kecskeméti Mercedes-gyár jelenlegi igazgatója új, kiemelt megbízatást kap Kínában, a helyét pedig egy tapasztalt szakember, Christian Dickert veszi át 2026 májusától.

2026. 01. 13. 9:46
A német járműipari óriás vezetése az elmúlt év végén határozott a kulcspozíciókat érintő kinevezésekről. A döntés értelmében Jens Bühler, a kecskeméti Mercedes-üzem jelenlegi első embere távozik posztjáról, hogy 2026. május 1-jei hatállyal a Beijing Benz Automotive Co., Ltd. (BBAC) vezérigazgatójaként folytassa pályafutását. A vállalat közleménye méltatta a leköszönő igazgató munkáját, hangsúlyozva, hogy szakértelmével és vezetői kompetenciáival elévülhetetlen érdemeket szerzett a magyarországi gyár sikereiben.

Mercedes – új vezető kerül a kecskeméti gyár élére / Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP
Mercedes – új vezető kerül a kecskeméti gyár élére. Fotó: DPA Picture-Alliance via AFP

Új vezető a Mercedes-gyár élén

A Hiros.hu szerint utódja, Christian Dickert, aki jelenleg a vállalatcsoport gyártási rendszer és hálózatirányítás területének vezetője, 2026 májusában veszi át a kecskeméti telephely vezetését. Ő is széles körű tapasztalattal rendelkezik a különböző járműtípusok sorozatgyártásában, valamint bizonyította vezetői hozzáértését a termelékenységnövelés, a működési kiválóság és a fenntarthatóság terén.

Új modellt gyártanak Kecskeméten

A vártnál hamarabb kezdi meg új modelljének gyártását az egyik legnagyobb német autóipari óriás. A kecskeméti Mercedes-Benz-gyár futószalagjáról már januárban legördül az első GLB , ami egy igazi családi autó. A kecskeméti Mercedes-Benz-gyár elárulta, hogy az új GLB-modellnek mikor indul a gyártása. Az első autó 2026. január 19-én gördül le a gyártószalagról, melyet a helyszínen néz meg Jens Bühler, a Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Kft. ügyvezető igazgatója, Michael Schiebe, a Mercedes-Benz AG igazgatósági tagja, a termelési és ellátási lánc vezetője, valamint Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter is.

A kecskeméti Mercedes-gyár szerepe a következő években sem csökken, hanem érdemben felértékelődik a vállalat globális termelési stratégiájában

írta január elején a Világgazdaság megkeresésére az autógyártó

Kérdésükre akkor a Mercedes-Benz Manufacturing Hungary megerősítette: 2026-tól több új modell gyártása indul el Kecskeméten, miközben a gyár egyre fontosabb tehermentesítő szerepet kap a németországi üzemek számára. A vállalat szerint a kecskeméti telephely a Mercedes-Benz globális gyártási hálózatának fontos része, és ennek megfelelően több, stratégiai jelentőségű modell gyártását koncentrálják ide a következő években.

A Mercedes-Benz GLB egy sokoldalú, kompakt SUV, amely ötvözi a prémiumdizájnt, a tágas belső teret (akár hét üléssel) és a fejlett technológiát, elérhető hagyományos belső égésű motorokkal és friss, tisztán elektromos változattal is. A GLB egy igazi családi autó, amely ötvözi az SUV-ok vonzerejét a Mercedes-Benz luxusával és technológiájával, rendkívül sokoldalú és praktikus választás a kompaktabb méretben is tágas autóra vágyóknak.

