Új igazgató érkezik a kecskeméti Mercedes-gyár élére

A német járműipari óriás vezetése az elmúlt év végén határozott a kulcspozíciókat érintő kinevezésekről. A döntés értelmében Jens Bühler, a kecskeméti Mercedes-üzem jelenlegi első embere távozik posztjáról, hogy 2026. május 1-jei hatállyal a Beijing Benz Automotive Co., Ltd. (BBAC) vezérigazgatójaként folytassa pályafutását. A vállalat közleménye méltatta a leköszönő igazgató munkáját, hangsúlyozva, hogy szakértelmével és vezetői kompetenciáival elévülhetetlen érdemeket szerzett a magyarországi gyár sikereiben.

Mercedes – új vezető kerül a kecskeméti gyár élére. Fotó: DPA Picture-Alliance via AFP

Új vezető a Mercedes-gyár élén

A Hiros.hu szerint utódja, Christian Dickert, aki jelenleg a vállalatcsoport gyártási rendszer és hálózatirányítás területének vezetője, 2026 májusában veszi át a kecskeméti telephely vezetését. Ő is széles körű tapasztalattal rendelkezik a különböző járműtípusok sorozatgyártásában, valamint bizonyította vezetői hozzáértését a termelékenységnövelés, a működési kiválóság és a fenntarthatóság terén.

Új modellt gyártanak Kecskeméten

A vártnál hamarabb kezdi meg új modelljének gyártását az egyik legnagyobb német autóipari óriás. A kecskeméti Mercedes-Benz-gyár futószalagjáról már januárban legördül az első GLB , ami egy igazi családi autó. A kecskeméti Mercedes-Benz-gyár elárulta, hogy az új GLB-modellnek mikor indul a gyártása. Az első autó 2026. január 19-én gördül le a gyártószalagról, melyet a helyszínen néz meg Jens Bühler, a Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Kft. ügyvezető igazgatója, Michael Schiebe, a Mercedes-Benz AG igazgatósági tagja, a termelési és ellátási lánc vezetője, valamint Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter is.

A kecskeméti Mercedes-gyár szerepe a következő években sem csökken, hanem érdemben felértékelődik a vállalat globális termelési stratégiájában

– írta január elején a Világgazdaság megkeresésére az autógyártó.

Kérdésükre akkor a Mercedes-Benz Manufacturing Hungary megerősítette: 2026-tól több új modell gyártása indul el Kecskeméten, miközben a gyár egyre fontosabb tehermentesítő szerepet kap a németországi üzemek számára. A vállalat szerint a kecskeméti telephely a Mercedes-Benz globális gyártási hálózatának fontos része, és ennek megfelelően több, stratégiai jelentőségű modell gyártását koncentrálják ide a következő években.