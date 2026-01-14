Minden feltétel adott – elhárult az utolsó akadály is a Mol Zrt. holdingba szervezése elől

A Mol Nyrt. megkapta a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) előzetes hozzájárulását ahhoz, hogy leválás útján három új vállalatot hozzon létre. A cél a Mol tavaly novemberi közgyűlési határozata szerint az, hogy az eddigi integrált vállalati működést a már előnyösebbnek ígérkező holdingforma váltsa fel.

A Mol székháza. Fotó: Kallus György

Az utód Mol-társaságok idén április 1-jével jönnek létre

A változáshoz azért van szükség a hivatal hozzájárulására, mert a Mol több olyan engedéllyel is rendelkezik, amelyeket a hivatal ad ki, és amelyek érintettek az induló átalakulásban. Ezek például a villamosenergia-kereskedelmi működési engedély, a kiserőművi összevont engedély, az elektromos töltőberendezések üzemeltetési engedélye és az elektromobilitási szolgáltatói engedély.

A szétválással a Mol Upstream Zrt., a Mol Downstream Zrt. és a Mol Retail Zrt. jön létre.

Egyedüli részvényesük a Mol lesz. Jogutódként megkapják a Mol Nyrt. szétválási tervében rögzített vagyonelemeit, míg a vagyon leválásban nem érintett része a Molban mint jogelőd fennmaradó társaságban marad. A Mol közgyűlése 2026. március 31-ét határozta meg a leválás napjaként. Ez a nap az átalakulás időpontja. A leválással létrejövő társaságok másnap, 2026. április 1-jén jönnek létre és kerülnek be a cégjegyzékbe. Ekkortól a leválással hozzájuk kerülő vagyonrészek általános jogutódainak minősülnek.

A Mol Nyrt.-ben mint szétváló, de fennmaradó jogelődben a leválásban nem érintett vagyonelemek mellett ott maradnak a leválásban szintén nem érintett munkavállalók, jogok és kötelezettségek, társasági részesedések, engedélyek, ingatlanok, értékpapírok és ingó dolgok, továbbá minden más, amit nem határoztak meg leváló vagyonrészként. A feldolgozás és finomítás (downstream) üzletághoz tartozó engedélyei, közöttük a villamosenergia-kereskedelmi engedély is a Mol Downstream Zrt.-hez kerül.

Jelentős előnyöket ígér a szerkezetváltás

Egy vállalati működés központi irányítása bizonyos vállalati méret, illetve tevékenységi komplexitás felett már inkább hátrány, mint előny. Romlik az átláthatóság, az egyes üzletágak kevésbé élvezhetik a sikeres tevékenységük hasznát. Ugyanakkor a külső megítélésüket – például ha hitelre van szükségük vagy mérlegre kerül a fenntartható működésük – ronthatja, ha csak a nagyvállalat egészének egy részeként kerülnek mérlegre.