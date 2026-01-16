magyar kereskedelmi és iparkamaraváltozásnagy elek

Nagy Elek: a kamara leszámolt a Parragh-korszakkal, se elnöki Mercedes, se luxusiroda

Nagy Elek bő egy éve vette át a szervezet irányítását Parragh Lászlótól, ami egy 24 éven át tartó korszak lezárását jelentette. Az új elnök egyben Magyarország egyik legsikeresebb üzletembere, nm volt kérdés, hogy a Magyar Kereskedelmi és Iparkamarára ( MKIK) gyökeres átalakítás vár. A Világgazdaság ennek kapcsán készített a kamara elnökével interjút.

Magyar Nemzet
2026. 01. 16. 9:02
Fotó: Máthé Zoltán Forrás: MTI Fotószerkesztõség
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

– Nehéz három pontban összegezni az elmúlt egy év jelentős változásait, hiszen annyi mindent újragondoltunk. Minden változásnak az alapja, hogy bevezettük a „kamarai reneszánsz” szemléletet, ami a működésünk középpontjába a vállalkozókat állítja, pont úgy, ahogyan a reneszánsz idején az ember került minden gondolkodásnak a középpontjába – mondta Nagy Elek a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnöke a Világgazdaságnak.

Budapest, 2025. május 30. A Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök (j) és Nagy Elek, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnöke a kormány és a kamara közötti megállapodás aláírása után a kamara küldöttgyűlésén a budapesti Groupama Arénában 2025. május 30-án. MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán
Nagy Elek és Orbán viktor kormányfő a kamari megállapodást követően. Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Fischer Zoltán / MTI/Miniszterelnöki Kommunikác

Másik alapvető változás a tudásalapú működés bevezetése volt, amihez adatokra, információkra, vagyis tudásra van szükség. Erre az új hozzáállásra példa, hogy a kamarai választás után pont az akkori minimálbér-tárgyalások vitájában találtuk magunkat. Ismételten megkérdeztük a vállalkozásokat, hogy pontosan mit látnak és a véleményük, információik alapján alakítottuk ki álláspontunkat és ezzel az ő érdekeiket védtük – foglalta össze az elnök a megválasztása utáni történteket.

Új kamarai szemlélet

Mint mondta az új szemlélet alapján tavaly tavasszal konkrét vállalásokkal, ötéves időtávra előretekintve kötöttünk az MKIK és Magyarország kormánya között együttműködési megállapodást. Ebben világos célok, feladatok és számszerű, azaz számonkérhető vállalások vannak. Az új megállapodásnak a kézzelfogható eredménye többek között

  • a fix 3 százalékos Széchenyi-kártya-hitelkamat,
  • a 100 milliárd forintos Demján Sándor Tőkeprogram, amely hatalmas lépés a hazai vállalkozások támogatása terén,
  • és nem mellesleg a kormánnyal és a kisvállalkozókkal a legfrissebb közös sikerünk pedig a 2025. november 17-én Orbán Viktor miniszterelnökkel közösen bejelentett, tizenegy pontból álló, vállalkozásiadó- és adminisztrációcsökkentő javaslatcsomagunk.

Ezt a kezdeményezésünkre a kormány a parlament elé terjesztette, ahol ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadták a képviselők a programot.

Az elvárásokkal és a szervezeti tervekkel kapcsolatban úgy fogalmazott: ebben a ciklusban az alapvető változásokat el tudjuk indítani, de az igazán látványos eredményeket majd csak a megújulás második, harmadik ciklusában lehet felmutatni. A hosszú távú céljaink eléréséhez erős nemzetközi partnerünk is van - fogalmazott. Már budapesti elnökként szoros kapcsolatokat építettem ki az osztrák kamarai vezetéssel, többször jártunk náluk megnézni, hogy ott mi és hogyan működik példaértékűen. A kamarai kampányban sok esetben a képzési rendszerben hoztunk osztrák működő példákat, mint olyat, amiből tanulnunk kell.

Tudás alapú rendszer

Ugyancsak a hosszú távú építkezés része a már említett tudásalapú kamara felépítése, amelyben a kutatások, az adatbázisok és a nemzetközi együttműködések révén a kamara nemcsak érdekképviselet, hanem tudástermelő, -megosztó központtá is válik majd. 

Ennek az építkezésnek az első elemei az MKIK GVI (Gazdaság- és Vállalkozáskutató Intézet) kutatóintézetnek a megerősítése, az országos kutatói hálózat kiépítése, a legnagyobb nemzetközi vállalkozáskutatás, a GEM, azaz Global Entrepreneurship Monitor (Globális Vállalkozói Monitor) hazai szerepének átvétele.

Azzal kapcsolatban, hogy ő személyesen mit vár a kamarai működéstől azt mondta: valós partneri viszonyban vagyunk a kormányzattal. Ez azt jelenti, hogy a kamaráé a javaslat, a kormányzaté pedig a döntés felelőssége. Ezt egy interaktív kapcsolaton keresztül valósítjuk meg, ami elsősorban tárgyalásokra, logikus érveken alapuló meggyőzésre épül a realitások figyelembevétele mellett. Ehhez a kamara új tudásalapú és konzultatív működése adja az alapokat.

Személyes ellentétek, érzelmek

Az interjúban Nagy Elek kitért az előző vezetés munkájára is. Mint mondta lezárta a korábbi évek vitáit, de elég sarkosan fogalmazott az MKIK központi vezetéséről. Mint fogalmazott 

vége a „one man shownak”

 egy tapasztalt vezetőkből álló, jól összedolgozó csapat fogja a kamarai országos vezetést elvégezni.

Végül az interjú végén Nagy Elek elmondta a kamarai munkával szemben a legfontosabb elvárásai, hogy hatékonyan szolgálják a magyar gazdaságot, ezáltal a magyar vállalkozások érdekeit. Ehhez a kamara munkatársainak és a tisztségviselőknek is „ütemet kell váltaniuk”, nem elég az eddigi kamarai tevékenységeket apránként javítgatni, hanem gyors és jelentős változások kellenek, amelyeknek egy része már meg is történt az elmúlt egy év során. Nemcsak szimbolikusan fontos, hanem jelentős költségmegtakarítással is jár, hogy a Bank Centerből januárban egy saját tulajdonú, jó minőségű, de mégis puritán irodaházba költöztünk. Ugyanilyen szimbolikus, egyben költségracionalizáló gyors döntés volt, hogy az elnöki Mercedes-Benz limuzint egy vezetőségi kisbuszra cseréltük át, ami már nem az elnök kizárólagos használatában van, hanem a vezetőség bármely tagjának áll rendelkezésére szolgálati céllal -írja a Világgazdaság. 

Borítókép: Nagy Elek A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara küldöttgyűlésén (Fotó: MTI)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Czopf Áron
idezojelekszubjektivitás

Három pillér

Czopf Áron avatarja

A közösségi média önmagunk keresésének, fogyasztásának és elemésztésének páratlan eszköze, a szubjektivitás temploma, piaca és fóruma is egyben.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.