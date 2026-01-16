Nagy Elek: a kamara leszámolt a Parragh-korszakkal, se elnöki Mercedes, se luxusiroda

– Nehéz három pontban összegezni az elmúlt egy év jelentős változásait, hiszen annyi mindent újragondoltunk. Minden változásnak az alapja, hogy bevezettük a „kamarai reneszánsz” szemléletet, ami a működésünk középpontjába a vállalkozókat állítja, pont úgy, ahogyan a reneszánsz idején az ember került minden gondolkodásnak a középpontjába – mondta Nagy Elek a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnöke a Világgazdaságnak.

Nagy Elek és Orbán viktor kormányfő a kamari megállapodást követően. Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Fischer Zoltán / MTI/Miniszterelnöki Kommunikác

Másik alapvető változás a tudásalapú működés bevezetése volt, amihez adatokra, információkra, vagyis tudásra van szükség. Erre az új hozzáállásra példa, hogy a kamarai választás után pont az akkori minimálbér-tárgyalások vitájában találtuk magunkat. Ismételten megkérdeztük a vállalkozásokat, hogy pontosan mit látnak és a véleményük, információik alapján alakítottuk ki álláspontunkat és ezzel az ő érdekeiket védtük – foglalta össze az elnök a megválasztása utáni történteket.

Új kamarai szemlélet

Mint mondta az új szemlélet alapján tavaly tavasszal konkrét vállalásokkal, ötéves időtávra előretekintve kötöttünk az MKIK és Magyarország kormánya között együttműködési megállapodást. Ebben világos célok, feladatok és számszerű, azaz számonkérhető vállalások vannak. Az új megállapodásnak a kézzelfogható eredménye többek között

a fix 3 százalékos Széchenyi-kártya-hitelkamat,

a 100 milliárd forintos Demján Sándor Tőkeprogram, amely hatalmas lépés a hazai vállalkozások támogatása terén,

és nem mellesleg a kormánnyal és a kisvállalkozókkal a legfrissebb közös sikerünk pedig a 2025. november 17-én Orbán Viktor miniszterelnökkel közösen bejelentett, tizenegy pontból álló, vállalkozásiadó- és adminisztrációcsökkentő javaslatcsomagunk.

Ezt a kezdeményezésünkre a kormány a parlament elé terjesztette, ahol ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadták a képviselők a programot.

Az elvárásokkal és a szervezeti tervekkel kapcsolatban úgy fogalmazott: ebben a ciklusban az alapvető változásokat el tudjuk indítani, de az igazán látványos eredményeket majd csak a megújulás második, harmadik ciklusában lehet felmutatni. A hosszú távú céljaink eléréséhez erős nemzetközi partnerünk is van - fogalmazott. Már budapesti elnökként szoros kapcsolatokat építettem ki az osztrák kamarai vezetéssel, többször jártunk náluk megnézni, hogy ott mi és hogyan működik példaértékűen. A kamarai kampányban sok esetben a képzési rendszerben hoztunk osztrák működő példákat, mint olyat, amiből tanulnunk kell.