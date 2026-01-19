Nőnek a bérek, változik a foglalkoztatottság – fontos gazdasági adatok jönnek

A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) a héten két adatot közöl, mindkettőt pénteken: ekkor jelennek meg a decemberi munkaerőpiaci és a novemberi kereseti adatok. Novemberben a munkaerőpiaci mutatók kedvezőtlenül alakultak: a foglalkoztatottak száma az egy évvel korábbi 4,679 millióról 4,637 millióra csökkent, ami 2022 januárja óta nem látott alacsony szint – ismertette lapunk megkeresésére Regős Gábor, a Gránit Alapkezelő vezető közgazdásza.

A demográfia beleszól a munkanélküliségi adatokba is, úgy kevesebb az aktív munkavállaló, hogy az álláskeresők száma lényegében nem változott

Fotó: Kallus György

Hozzátette, ebben a kedvezőtlen gazdasági helyzet mellett szerepet játszik a demográfiai helyzet romlása – a munkaképes korúak száma egy év alatt 73 ezer fővel esett vissza. Ennek megfelelően a munkanélküliségi ráta a csökkenő foglalkoztatás mellett is mérséklődni tudott, az egy évvel korábbi 4,5 százalékról 4,4 százalékra.

Októberben a bruttó átlagkereset 8,7 százalékkal, míg a nettó átlagkereset tíz százalékkal haladta meg az egy évvel korábbit. Azaz a keresetek növekedése továbbra is infláció feletti, a 4,3 százalékos októberi pénzromlást figyelembe véve a nettó reálkereset átlagosan 5,5 százalékkal lett magasabb. A bruttó és a nettó közötti eltérést a családi adókedvezmények emelése okozta.

Csütörtökön hozza nyilvánosságra a Nemzetgazdasági Minisztérium az államháztartás központi alrendszerének év végi helyzetéről szóló részletes tájékoztatóját, azaz információt kapunk a magas pénzforgalmi hiány összetevőiről. A múlt évben a gyorsjelentés szerint 5739 milliárd forintot tett ki a központi alrendszer hiánya – ebből csak a december 1668 milliárd forintnyi deficitért felelős. Ez az elmúlt 25 évben a második legmagasabb decemberi hiányadat. Ezzel az éves hiányszám érdemben meghaladta a 4122 milliárd forintot, ami a költségvetésben szereplő hiánycél volt, illetve az 5055 milliárd forintot, ami a novemberben meghatározott hiánycél volt.

Érdemes a nemzetközi vizekre is tekinteni

Az Eurostat hétfőn közli a decemberi infláció második becslését, kedden az építőipari teljesítmény novemberi alakulását, míg csütörtökön harmadik negyedéves államháztartási adatokat teszi közzé. Az első becslés alapján az eurózóna inflációja decemberben két százalékra csökkent az előző havi 2,1 százalékról, míg a maginfláció 2,3 százalékra mérséklődött 2,4 százalékról. Havi alapon az árszínvonal 0,2 százalékkal lett magasabb.