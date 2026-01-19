európai unióGDPeurostatregős gábor

Nőnek a bérek, változik a foglalkoztatottság – fontos gazdasági adatok jönnek

Szerepet játszik a demográfiai helyzet romlása is a munkanélküliségi rátában, a héten kiderül, mennyire. Az Eurostat többek között az építőiparról közöl statisztikát, az Egyesült Államokból csütörtökön érkezik két lényeges adat.

Magyar Nemzet
2026. 01. 19. 5:41
A friss foglalkoztatási adatok is kiderülnek a héten Forrás: Shutterstock
A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) a héten két adatot közöl, mindkettőt pénteken: ekkor jelennek meg a decemberi munkaerőpiaci és a novemberi kereseti adatok. Novemberben a munkaerőpiaci mutatók kedvezőtlenül alakultak: a foglalkoztatottak száma az egy évvel korábbi 4,679 millióról 4,637 millióra csökkent, ami 2022 januárja óta nem látott alacsony szint – ismertette lapunk megkeresésére Regős Gábor, a Gránit Alapkezelő vezető közgazdásza.

munkanélküliség, 20250930 Nyíregyháza Lego - gyár átadás Átadták a világ második legnagyobb Lego-gyárát, amelyet 54 milliárd forintos beruházással bővítettek. A kormány 4,3 milliárd forinttal támogatta a fejlesztést, amely 300 új munkahelyet teremtett, és 30 százalékkal növeli a termelési kapacitást. Az üzemben immár a gyártás teljes folyamata jelen van, a granulátumtól a kész dobozokig, miközben a megújuló energiát szolgáltató napelemek száma is folyamatosan bővül.Fotó: Kallus György LUS MW
A demográfia beleszól a munkanélküliségi adatokba is, úgy kevesebb az aktív munkavállaló, hogy az álláskeresők száma lényegében nem változott
Fotó: Kallus György

Hozzátette, ebben a kedvezőtlen gazdasági helyzet mellett szerepet játszik a demográfiai helyzet romlása – a munkaképes korúak száma egy év alatt 73 ezer fővel esett vissza. Ennek megfelelően a munkanélküliségi ráta a csökkenő foglalkoztatás mellett is mérséklődni tudott, az egy évvel korábbi 4,5 százalékról 4,4 százalékra.

Októberben a bruttó átlagkereset 8,7 százalékkal, míg a nettó átlagkereset tíz százalékkal haladta meg az egy évvel korábbit. Azaz a keresetek növekedése továbbra is infláció feletti, a 4,3 százalékos októberi pénzromlást figyelembe véve a nettó reálkereset átlagosan 5,5 százalékkal lett magasabb. A bruttó és a nettó közötti eltérést a családi adókedvezmények emelése okozta.

Csütörtökön hozza nyilvánosságra a Nemzetgazdasági Minisztérium az államháztartás központi alrendszerének év végi helyzetéről szóló részletes tájékoztatóját, azaz információt kapunk a magas pénzforgalmi hiány összetevőiről. A múlt évben a gyorsjelentés szerint 5739 milliárd forintot tett ki a központi alrendszer hiánya – ebből csak a december 1668 milliárd forintnyi deficitért felelős. Ez az elmúlt 25 évben a második legmagasabb decemberi hiányadat. Ezzel az éves hiányszám érdemben meghaladta a 4122 milliárd forintot, ami a költségvetésben szereplő hiánycél volt, illetve az 5055 milliárd forintot, ami a novemberben meghatározott hiánycél volt.

Érdemes a nemzetközi vizekre is tekinteni

Az Eurostat hétfőn közli a decemberi infláció második becslését, kedden az építőipari teljesítmény novemberi alakulását, míg csütörtökön harmadik negyedéves államháztartási adatokat teszi közzé. Az első becslés alapján az eurózóna inflációja decemberben két százalékra csökkent az előző havi 2,1 százalékról, míg a maginfláció 2,3 százalékra mérséklődött 2,4 százalékról. Havi alapon az árszínvonal 0,2 százalékkal lett magasabb.

Az építőipar teljesítménye az eurózónában 0,9 százalékkal, míg az Európai Unióban 0,8 százalékkal nőtt havi alapon, miközben az éves alapú bővülés 0,5, illetve 1,3 százalékot tett ki. Az ágazat termelése az egy évvel korábbihoz képest legnagyobb mértékben Szlovéniában (36 százalék), Romániában (13,9 százalék), illetve hazánkban (9,7 százalék) bővült, míg a legnagyobb csökkenés Spanyolországban (3,6 százalék), Ausztriában (két százalék) és Franciaországban (1,3 százalék) történt.

A második negyedévben az eurózóna államháztartási hiánya a GDP 2,7, míg a teljes Európai Unióé a GDP 2,9 százalékán alakult. Ez az egy negyedévvel korábbival megegyező, illetve annál 0,1 százalékponttal magasabb érték, éves alapon azonban 0,4, illetve 0,3 százalékpontos csökkenést jelent. Az uniós mezőnyből továbbra is kiemelkedik a román és a lengyel hiány, a szezonálisan kiigazított adatok szerint a GDP 8,7, illetve 8,5 százalékával. 

A második negyedév végén az eurózóna államadóssága a GDP 88,2 százaléka volt, ami éves és negyedéves alapon is 0,5 százalékpontos növekedést jelent. Az Európai Unióban az adósságráta 81,9 százalékot ért el, ami éves összevetésben 0,7, míg negyedévesben 0,4 százalékpontos növekedés – sorolta Regős Gábor.

Az Egyesült Államokból csütörtökön érkezik két lényeges adat – hívta fel a figyelmet a vezető közgazdász. Ekkor ismerhetjük meg a harmadik negyedéves GDP újabb becslését, illetve a személyes kiadások árindexének októberi és novemberi adatait, azaz a Fed által leginkább figyelt inflációs mutatót. Az első becslés alapján az amerikai gazdaság jól teljesített a harmadik negyedévben: teljesítménye a negyedéves alapú évesített adatok alapján 4,3 százalékkal bővült az előző negyedéves 3,8 százalék után. Ez éves alapon 2,3 százalékos növekedést jelentett. A személyes kiadások árindexéről az utolsó rendelkezésre álló adat szeptemberi, ekkor a drágulás éves alapon 2,8 százalékot tett ki az előző havi 2,7 százalék után.

Hétfőn dönt irányadó kamatáról a román jegybank. Figyelembe véve a 10 százalékot közelítő román inflációt, a 6,5 százalékot alapkamat csökkentése nem várható.

