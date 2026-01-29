Magyar Postajuttatásbéremelés

Pénzeső a postánál, még magasabb béremelés jön 2026-ban

Hét helyett összesen tíz százalékos lesz a növekmény.

Magyar Nemzet
2026. 01. 29. 8:43
Dupla nyugdíjat kézbesítenek a postások februárban MTI Fotószerkesztõség Bruzák Noémi
A Magyar Posta a Postás Szakszervezet között korábban megkötött kétéves megállapodás módosításával az eredetileg tervezett 7 százalék helyett összesen 10 százalékkal emelkednek a bérek - írta Facebook bejegyzésében Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter. Mint jelezte: január 1-jétől 7-, július 1-jétől további 3 százalék béremelés valósul meg.

Emellett a postások munkájának elismeréseként:

2025 decemberében bruttó 100 ezer forint egyszeri kifizetés történt, továbbá idén márciusában pedig újabb bruttó 150 ezer forint érkezik a teljesítmény elismeréseként.

Jelentősen nő a béren kívüli juttatás is: a cafeteria keretösszege 360 ezer forintról 420 ezer forintra emelkedik. A minimálbér és a garantált bérminimum emeléséből fakadó korrekciók már megtörténtek, a 7 százalékos béremelés visszamenőleges része pedig a februári bérrel együtt kerül kifizetésre.

A miniszter megjegyezte továbbra is azon dolgozunk, hogy a munkavállalók munkája megbecsülést és biztos megélhetést jelentsen. Magyarországon a munka érték, és aki dolgozik, annak előre kell tudnia lépni.

