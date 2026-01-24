Síszezon: ha nem vigyázunk, hatalmas összegek csúszhatnak ki a kezünkből

A síszezon minden évben látványosan megmozgatja az utasbiztosítási piacot: az ünnepek előtti hetekben megugranak a kötések, januárban–februárban pedig a téli sportok és a rövidebb külföldi pihenések tartják fenn a keresletet. A K&H adatai szerint 2024-ről 2025-re decemberben 16 százalékkal nőtt, miközben januárban hét százalékkal, februárban pedig négy százalékkal csökkent a megkötött utasbiztosítások száma. A trend arra utal, hogy sokan már év végén „előre bebiztosítják” a téli utazást, ugyanakkor az év elején óvatosabbak a döntések – miközben egy káresemény átlagos összege a síszezonban különösen indokolttá teszi a megfelelő fedezet kiválasztását.

Az elmúlt években, 2021 óta a téli utazási időszakban visszatérő jelenség, hogy decemberben az ünnepekhez és az év végi szabadságolásokhoz igazodva megugrik az utasbiztosítások iránti érdeklődés, majd januárban és februárban a síszezon tartja fenn a keresletet. A K&H friss adatai alapján a tavalyi évhez képest az idei téli szezon időzítése eltolódott:

decemberben erősebb volt a biztosításkötési hullám, míg januárban és februárban mérséklődik a kötésszám. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy sokan már az év végi utazásokkal együtt, előre rendezik a biztosítást a téli pihenéshez, illetve a későbbi utakhoz is.

A téli hónapokban az utasbiztosítások jelentős részét jellemzően

az ausztriai,

olasz- és franciaországi,

szlovákiai síparadicsomba látogató magyarok kötik meg.

Ezeknél az utazásoknál a gyors elérhetőség, a pályaminőség és a családbarát szolgáltatások mellett egyre inkább előtérbe kerül, hogy a biztosítás valóban illeszkedjen a tervezett programhoz, különösen akkor, ha a síelés is része az útnak.

Mi mennyibe kerül?

A K&H 2025-ös adatai szerint a téli hónapokban az ügyfelek jellemzően csaknem egyhetes időtartamra kötnek utasbiztosítást, miközben az átlagdíj hónapról hónapra eltér. Januárban az átlagdíj meghaladta a 7500 forintot, és átlagosan hét napra kötötték a biztosítást, februárban az átlagdíj csaknem hétezer forint volt és átlagosan hat napra szólt a fedezet, decemberben pedig nyolcezer forintot is meghaladó volt az átlagdíj, szintén hatnapos átlagos időtartammal.