Rendkívüli

Kaposvárra érkezett a háborúellenes gyűlés – Kövesse nálunk élőben! + videó

síelésbiztosításbiztosító

Síszezon: ha nem vigyázunk, hatalmas összegek csúszhatnak ki a kezünkből

Az ellátási díjak és a logisztika is jelentős tétel lehet.

Magyar Nemzet
2026. 01. 24. 10:19
Ha nem vigyázunk, drágább lehet a kikapolódás, mint terveztük Forrás: karintia.com
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A síszezon minden évben látványosan megmozgatja az utasbiztosítási piacot: az ünnepek előtti hetekben megugranak a kötések, januárban–februárban pedig a téli sportok és a rövidebb külföldi pihenések tartják fenn a keresletet. A K&H adatai szerint 2024-ről 2025-re decemberben 16 százalékkal nőtt, miközben januárban hét százalékkal, februárban pedig négy százalékkal csökkent a megkötött utasbiztosítások száma. A trend arra utal, hogy sokan már év végén „előre bebiztosítják” a téli utazást, ugyanakkor az év elején óvatosabbak a döntések – miközben egy káresemény átlagos összege a síszezonban különösen indokolttá teszi a megfelelő fedezet kiválasztását.

Az elmúlt években, 2021 óta a téli utazási időszakban visszatérő jelenség, hogy decemberben az ünnepekhez és az év végi szabadságolásokhoz igazodva megugrik az utasbiztosítások iránti érdeklődés, majd januárban és februárban a síszezon tartja fenn a keresletet. A K&H friss adatai alapján a tavalyi évhez képest az idei téli szezon időzítése eltolódott: 

decemberben erősebb volt a biztosításkötési hullám, míg januárban és februárban mérséklődik a kötésszám. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy sokan már az év végi utazásokkal együtt, előre rendezik a biztosítást a téli pihenéshez, illetve a későbbi utakhoz is.

A téli hónapokban az utasbiztosítások jelentős részét jellemzően

  • az ausztriai, 
  • olasz- és franciaországi, 
  • szlovákiai síparadicsomba látogató magyarok kötik meg.

Ezeknél az utazásoknál a gyors elérhetőség, a pályaminőség és a családbarát szolgáltatások mellett egyre inkább előtérbe kerül, hogy a biztosítás valóban illeszkedjen a tervezett programhoz, különösen akkor, ha a síelés is része az útnak.

Mi mennyibe kerül?

A K&H 2025-ös adatai szerint a téli hónapokban az ügyfelek jellemzően csaknem egyhetes időtartamra kötnek utasbiztosítást, miközben az átlagdíj hónapról hónapra eltér. Januárban az átlagdíj meghaladta a 7500 forintot, és átlagosan hét napra kötötték a biztosítást, februárban az átlagdíj csaknem hétezer forint volt és átlagosan hat napra szólt a fedezet, decemberben pedig nyolcezer forintot is meghaladó volt az átlagdíj, szintén hatnapos átlagos időtartammal.

A téli hónapokban nemcsak az számít, hogy mennyien kötnek biztosítást, hanem az is, hogy egy-egy káresemény mekkora kiadást jelenthet. A K&H 2025-ös adatai szerint az egy utasbiztosítási eseményre jutó átlagos kárösszeg januárban elérte a nyolcvanezer forintot, februárban 120 ezer forint fölé emelkedett, decemberben pedig hetvenezer forintnyi összeget tett ki.

A legnagyobb, kimondottan síeléshez köthető kárkifizetések tipikusan akkor keletkeznek, amikor több tétel összeadódik:

pályamentés vagy hegyi mentés, sürgősségi diagnosztika (például röntgen vagy más képalkotó vizsgálat), kórházi ellátás, indokolt esetben műtéti beavatkozás, illetve a további utazás ellehetetlenülése miatt a szervezett hazaszállítás. 

A sísérülések között gyakoriak az alsó végtagi sérülések és a törések, amelyek gyorsan költségessé válhatnak, különösen külföldön, ahol az ellátási díjak és a logisztika is jelentős tétel lehet. Mindez azt támasztja alá, hogy téli utazásnál az utasbiztosításnál érdemes tudatosan olyan csomagot választani, amely a síeléshez kapcsolódó kockázatokra is megfelelő védelmet ad, és nem csak egy általános, alapfedezeti megoldás.

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Fábián Tibor
idezojelekbojtor istván

A magvető munkája nem ér véget földi távozásával

Fábián Tibor avatarja

A 98 évesen eltávozott Bojtor István református lelkipásztor öröksége.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.