Távmunka vagy home office? Nagyon nem mindegy az elszámolható költségek szempontjából

Magyarországon a közbeszédben a home office és a távmunka gyakran egymás szinonimájaként jelenik meg, jogilag azonban két külön kategóriáról van szó. A különbség nem csak elméleti: eltérő adminisztrációt és eltérő költségelszámolási lehetőségeket jelent. A távmunka és az otthoni munkavégzés mára nem kivétel, hanem bevett gyakorlat. A kérdés viszont továbbra is sokakat foglalkoztat: milyen költségtérítés járhat ilyenkor jogszerűen és adómentesen?
Távmunka – jogszabályban nevesítve
A távmunka a Munka Törvénykönyvében önálló munkaszervezési forma. Lényege, hogy
- a munkavállaló rendszeresen a munkáltató telephelyétől elkülönült helyen dolgozik,
- jellemzően informatikai eszközzel,
- és ezt előre rögzítik a munkaszerződésben.
A jogalkotó ezt a formát tekinti „klasszikus” távmunkának, ezért külön költségtérítési szabályokat is rendel hozzá.
Home office – rugalmas, de nem önálló kategória
A home office ezzel szemben nem külön jogintézmény, hanem a hagyományos munkaviszony egyik szervezési módja.
- Általában alkalomszerű vagy részleges (például heti 1–2 nap),
- gyakran belső szabályzat vagy vezetői engedély alapján működik,
- a munkaszerződés módosítása sokszor elmarad.
Jogilag tehát a munkavégzés helye ideiglenesen változik meg, nem a munkaviszony jellege.
Költségek: itt válik igazán élessé a különbség. Távmunka esetén: szélesebb, kedvezőbb kör. A távmunkában dolgozók számára a jogszabály kifejezetten megengedi az alábbiakat:
1. Rezsiátalány (adómentesen)
A munkáltató havonta a minimálbér 10%-áig terjedő, igazolás nélküli költségtérítést adhat.
Ez fedezheti például:
- áram
- fűtés
- víz
- internet
arányos részét.
2. Számla alapján térített költségek
Elszámolható többek között:
- internet-előfizetés
- irodai bútor, eszköz
- monitor, nyomtató
- munkához szükséges szoftverek
3. Munkáltatói eszközök
Laptop, telefon, perifériák biztosítása nem minősül jövedelemnek. A kulcsszó, hogy a távmunka esetén a jogalkotó eleve számol azzal, hogy az otthon kvázi munkahellyé válik.
Home office esetén: szűkebb mozgástér
Home office-nál nincs automatikus jogosultság rezsiátalányra. A költségtérítés lehetőségei korlátozottabbak:
