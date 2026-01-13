Távmunka vagy home office? Nagyon nem mindegy az elszámolható költségek szempontjából

Magyarországon a közbeszédben a home office és a távmunka gyakran egymás szinonimájaként jelenik meg, jogilag azonban két külön kategóriáról van szó. A különbség nem csak elméleti: eltérő adminisztrációt és eltérő költségelszámolási lehetőségeket jelent. A távmunka és az otthoni munkavégzés mára nem kivétel, hanem bevett gyakorlat. A kérdés viszont továbbra is sokakat foglalkoztat: milyen költségtérítés járhat ilyenkor jogszerűen és adómentesen?

Távmunka esetén, ha az szerződésbe van foglalva több költségtérítés járhat. Fotó: Pesti Tamás

Távmunka – jogszabályban nevesítve

A távmunka a Munka Törvénykönyvében önálló munkaszervezési forma. Lényege, hogy

a munkavállaló rendszeresen a munkáltató telephelyétől elkülönült helyen dolgozik,

jellemzően informatikai eszközzel,

és ezt előre rögzítik a munkaszerződésben.

A jogalkotó ezt a formát tekinti „klasszikus” távmunkának, ezért külön költségtérítési szabályokat is rendel hozzá.

Home office – rugalmas, de nem önálló kategória

A home office ezzel szemben nem külön jogintézmény, hanem a hagyományos munkaviszony egyik szervezési módja.

Általában alkalomszerű vagy részleges (például heti 1–2 nap),

gyakran belső szabályzat vagy vezetői engedély alapján működik,

a munkaszerződés módosítása sokszor elmarad.

Jogilag tehát a munkavégzés helye ideiglenesen változik meg, nem a munkaviszony jellege.

Költségek: itt válik igazán élessé a különbség. Távmunka esetén: szélesebb, kedvezőbb kör. A távmunkában dolgozók számára a jogszabály kifejezetten megengedi az alábbiakat:

1. Rezsiátalány (adómentesen)

A munkáltató havonta a minimálbér 10%-áig terjedő, igazolás nélküli költségtérítést adhat.

Ez fedezheti például:

áram

fűtés

víz

internet

arányos részét.

2. Számla alapján térített költségek

Elszámolható többek között:

internet-előfizetés

irodai bútor, eszköz

monitor, nyomtató

munkához szükséges szoftverek

3. Munkáltatói eszközök

Laptop, telefon, perifériák biztosítása nem minősül jövedelemnek. A kulcsszó, hogy a távmunka esetén a jogalkotó eleve számol azzal, hogy az otthon kvázi munkahellyé válik.

Home office esetén: szűkebb mozgástér

Home office-nál nincs automatikus jogosultság rezsiátalányra. A költségtérítés lehetőségei korlátozottabbak: