Odavág a kínai webshopoknak a védővám, duplázódhatnak az árak

Meghatározó átalakulás előtt áll az európai online kereskedelmi piac, miután az Európai Unió határozott lépésre szánta el magát a távol-keleti importdömping visszaszorítása érdekében. A 2026 júliusától életbe lépő intézkedések célja, hogy helyreállítsák a versenyegyensúlyt a kontinens, így Magyarország kereskedői számára is. Csak éppen a fogyasztókat felejtették el megkérdezni.

2026. 01. 20. 15:30
Az uniós vizsgálat szerint a Temu értékelése nem volt elég részletes, így a veszélyes termékek kiszűrése sem volt hatékony. Forrás: AFP
Az Európai Unió határozott lépésre szánta el magát a piacot elárasztó, nyomott árú távol-keleti termékekkel szemben. A döntés értelmében 2026 júliusától megszűnik az alacsony értékű küldemények vámmentessége, és minden egyes, az unión kívülről érkező csomagra egységesen háromeurós vámteher kerül. Ez az intézkedés alapjaiban írja át a játékszabályokat az olyan népszerű platformok esetében, mint a Temu, a Shein vagy az AliExpress, amelyek eddig éppen a verhetetlennek tűnő áraikkal hódítottak a magyar vásárlók körében, írta meg a Világgazdaság.

Nyártól valószínűleg lényegesen kevesebb rendelést fogunk leadni a Temun. / Fotó: NurPhoto via AFP
Nyártól valószínűleg lényegesen kevesebb rendelést fogunk leadni a Temun. / Fotó: NurPhoto via AFP

Vége a filléres temus rendeléseknek

A fogyasztók számára az új szabályozás egyértelmű és fájdalmas üzenetet hordoz: véget ér a filléres rendelések korszaka. A háromeurós – jelenlegi árfolyamon számolva több mint ezerforintos – tétel, kiegészülve az egyéb adminisztrációs terhekkel, aránytalanul megdrágíthatja a kis értékű árucikkeket. Egy néhány eurós telefontok, konyhai eszköz vagy ruhadarab esetében a végső ár akár a duplájára is emelkedhet. 

A magyar vásárlók jelentős része nyártól kényszerhelyzetbe kerül: vagy elfogadják a magasabb költségeket, vagy a hazai kínálat felé fordulnak.

Brüsszel radikális lépése mögött valószínűleg piacvédelmi megfontolások állnak. A határokon átnyúló e-kereskedelem volumene elképesztő méreteket öltött: 2025-re a forgalom elérte a 358,7 milliárd eurót, a beérkező csomagok hetven százaléka pedig az említett platformokról származott. Ez a dömping eddig behozhatatlan versenyhátrányt jelentett az európai és magyar vállalkozásoknak, amelyeknek szigorúbb szabályoknak, környezetvédelmi előírásoknak és adózási feltételeknek kellett megfelelniük.

A várhatóan alapjaiban megváltozó helyzet stratégiai lehetőséget is teremt a hazai webshopok számára. A beszerzési láncok átláthatóbbá válása és az import drágulása kiegyenlítheti a versenyfeltételeket. Perényi András, a Webshippy alapítója szerint: 

A tervezett uniós vámváltozások minden szereplő számára új helyzetet teremthetnek. A versenyben azok a webshopok maradnak erősek, amelyek rugalmasak, gyorsak és képesek optimalizálni logisztikai folyamataikat. Célunk, hogy olyan fulfillment megoldásokat biztosítsunk, amelyekkel partnereink a változó európai környezetben is hatékonyak és versenyképesek maradhatnak.

A borítókép illusztráció. / Forrás: AFP

