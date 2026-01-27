Javult Magyarország versenyképessége, meglepő, kiket előzünk meg

Magyarország a 2025-ös IMD világrangsorban a 48. helyen végzett 69 ország között. A 2024-es veryneképesség-helyezéséhez képest (54. hely) 6 helyet javított. A régiónkon belül e helyezésünkkel megelőztük tavaly Romániát (49.), Lengyelországot (52.), Horvátországot (53.), Bulgáriát (57.) és Szlovákiát is (63.). Hazánknál jobban teljesített a régiós országok közül Csehország (25.) és Szlovénia (46.). Érdekesség továbbá, hogy az 1981 óta EU-s tag Görögországot is megelőzi Magyarország.

BMW gyár Debrecen, fontos szerepet kapnak az iparban, velük javul a versenyképesség Fotó: Czeglédi Zsolt / MTI Fotószerkesztõség

Az országok esetében a versenyképesség azt jelenti, mennyire képes tartósan jólétet teremteni és fenntartani, úgy, hogy közben a vállalatok hatékonyan tudnak működni, a dolgozóknak van munkájuk és jövedelmük, az állam pedig képes stabilan működni (szolgáltatások, infrastruktúra, biztonság), és az ország alkalmazkodik a technológiai, illetve globális változásokhoz - írta az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány.

A versenyképesség az életszínvonal egyik kulcsa, kihat a befektetésekre, munkahelyek minőségére, a gazdasági növekedésre, exportképességre, gazdasági stabilitásra (válságállóságra), állami mozgástérre. Amennyiben egy ország lemarad a versenyképességben, azt az országban tapasztalható életszínvonalban is meg lehet érezni.

Magyarország a résztételek közül a legmagasabb pontszámot az infrastruktúrára (53,2) és a gazdasági teljesítményre kapta (51,8), majd a kormányzati hatékonyságra 44,1 pontot és az üzleti hatékonyságra 21,8 pontot. Összesen 56,7 ponttal került a 48. helyre.

A felsorolt régiós országok közül – Magyarország mellett – három ország javított (Csehország 4 helyet, Bulgária 1 helyet és Románia, ugyancsak 1 helyet) és szintén három ország rontott (Horvátország 2 helyet, Lengyelország 11 helyet, Szlovákia pedig 4 helyet), míg Szlovénia tartotta a korábbi pozícióját.