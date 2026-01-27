versenyképességmagyarország48 hely

Javult Magyarország versenyképessége, meglepő, kiket előzünk meg

A svájci IMD versenyképesség-rangsora alapján Magyarország a 2025-ös világrangsorban a 48. helyen végzett 69 ország között, ami 6 helyes javulás 2024-hez képest. Régiós összevetésben versenyképesség tekintetében ezzel Magyarország megelőzte Romániát, Lengyelországot, Horvátországot, Bulgáriát és Szlovákiát.

Magyar Nemzet
2026. 01. 27. 13:48
Nem tört meg az elmúlt időszakban a béremelés Fotó: Kallus György
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Magyarország a 2025-ös IMD világrangsorban a 48. helyen végzett 69 ország között. A 2024-es veryneképesség-helyezéséhez képest (54. hely) 6 helyet javított. A régiónkon belül e helyezésünkkel megelőztük tavaly Romániát (49.), Lengyelországot (52.), Horvátországot (53.), Bulgáriát (57.) és Szlovákiát is (63.). Hazánknál jobban teljesített a régiós országok közül Csehország (25.) és Szlovénia (46.). Érdekesség továbbá, hogy az 1981 óta EU-s tag Görögországot is megelőzi Magyarország.

Debrecen, 2025. szeptember 26.A drónnal készült képen a BMW Group debreceni gyára a hivatalos megnyitó napján, 2025. szeptember 26-án.MTI/Czeglédi Zsolt versenyképesség
BMW gyár Debrecen, fontos szerepet kapnak az iparban, velük javul a versenyképesség Fotó: Czeglédi Zsolt / MTI Fotószerkesztõség

Az országok esetében a versenyképesség azt jelenti, mennyire képes tartósan jólétet teremteni és fenntartani, úgy, hogy közben a vállalatok hatékonyan tudnak működni, a dolgozóknak van munkájuk és jövedelmük, az állam pedig képes stabilan működni (szolgáltatások, infrastruktúra, biztonság), és az ország alkalmazkodik a technológiai, illetve globális változásokhoz - írta az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány.

A versenyképesség az életszínvonal egyik kulcsa, kihat a befektetésekre, munkahelyek minőségére, a gazdasági növekedésre, exportképességre, gazdasági stabilitásra (válságállóságra), állami mozgástérre. Amennyiben egy ország lemarad a versenyképességben, azt az országban tapasztalható életszínvonalban is meg lehet érezni.

Magyarország a résztételek közül a legmagasabb pontszámot az infrastruktúrára (53,2) és a gazdasági teljesítményre kapta (51,8), majd a kormányzati hatékonyságra 44,1 pontot és az üzleti hatékonyságra 21,8 pontot. Összesen 56,7 ponttal került a 48. helyre.

A felsorolt régiós országok közül – Magyarország mellett – három ország javított (Csehország 4 helyet, Bulgária 1 helyet és Románia, ugyancsak 1 helyet) és szintén három ország rontott (Horvátország 2 helyet, Lengyelország 11 helyet, Szlovákia  pedig 4 helyet), míg Szlovénia tartotta a korábbi pozícióját.

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Hegyi Zoltán
idezojelekmagyar kultúra

Kultúra és tolerancia

Hegyi Zoltán avatarja

HETI AGYRÉMEK – A politika is kultúra. Már amennyiben jól, ugyanakkor a közjó érdekében művelik.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.