Visszatáncolt az EU a belső égésű motorok betiltásától, de lenne még hová hátrálnia

Még tavaly december közepén jött a hír, hogy az Európai Unió részben feladhatja tervét, miszerint 2035-től megtiltja a hagyományos motorral szerelt személygépjárművek és kishaszonjárművek forgalomba helyezését a tagállamokban. A teljes tiltást 90 százalékos csökkentésre módosították, ám ehhez még az Európai Tanácsnak és az Európai Parlamentnek is hozzá kell járulnia. Kitta Gergely, a Mathias Corvinus Collegium elemző- és kutatóintézetekért felelős vezetője lapunk megkeresésére a témában elmondta, a használtautó-piacon az EU-s szabályozás életbelépését követően is lehet majd adni-venni a régi járműveket. Tehát nem kell majd működőképes autókat leállítani, kidobni, a használtautó-alkatrészek nem képeznek majd jelentős hulladékot.

Amíg az EU szigorít, addig Kína ösztönöz és meghagyja a választás lehetőségét. Fotó: Stefler Balázs

Nem úgy az akkumulátorok, bár a kép itt is árnyalt. Az újrahasznosításban és újrahasználatban még valóban nagyon sokat kell fejlődni. Ennek oka, hogy a technológiai annyira új, hogy nem kellett komolyan foglalkozni a használhatatlanná vált akkumulátorok sorsával. Nagyon sok kutatás és fejlesztés van azonban ma ezen a fronton, ami előremutató és jó jel. A hulladékképződést nézve maga az EU is nagyon komoly szabályokat ír elő az akkumulátorgyártóknak: tavaly a Bizottság az akkumulátorok kapcsán külön is kommunikált konkrét anyagvisszanyerési célokat: 2027 végéig például a kobalt, réz, ólom, nikkel 90 százalékát kell visszanyerni, a lítiumnak pedig a felét.

Az elektrifikáció villamosenergia-többletigényt jelent, és ez már már most is igen komoly rendszerterhelési probléma a világ számos pontján. Nem csak a közlekedést érinti, mindenre kihatással van: elég csak arra gondolni, hogy a fűtés átterelése klímára és hőszivattyúkra egyre több helyen okoz helyi áramkimaradást, szolgáltatási fennakadásokat – magyarázta Kitta Gergely.

Ezt a problémát kezelni kell az autózás terén is az infrastruktúrába való beruházással (elosztóhálózati vezetékek, transzformátorok, új töltők stb.) és szabályozással (okostöltés, jobb töltésmenedzsment, mint például kedvezményes tarifájú időszakok bevezetésével, vagy a munkahelyi töltés bevezetésének ösztönzésével). Az EU-s szigor enyhítésével a probléma is mérsékeltebb lesz, de ettől még foglalkozni kell vele.