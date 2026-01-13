üvegházhatású gázokbelsőégésű motorelektromos autózásEurópai Unió

Visszatáncolt az EU a belső égésű motorok betiltásától, de lenne még hová hátrálnia

Az EU feladhatja tervét, miszerint 2035-től megtiltja a hagyományos motorral szerelt személyautók és kishaszonjárművek forgalomba helyezését a tagállamokban. A lapunknak nyilatkozó szakértő szavaiból és tanulmányából is kiderül: a kép kellően árnyalt, és érdemes megemlíteni Kína zöldítéspolitikáját is.

M. Orbán András
2026. 01. 13. 17:57
A közlekedés károsanyag-kibocsátását nem a túlzott szigorítások fogják vissza, nem ettől zöldül érdemben Európa Fotó: Czeglédi Zsolt Forrás: MTI Fotószerkesztőség
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Még tavaly december közepén jött a hír, hogy az Európai Unió részben feladhatja tervét, miszerint 2035-től megtiltja a hagyományos motorral szerelt személygépjárművek és kishaszonjárművek forgalomba helyezését a tagállamokban. A teljes tiltást 90 százalékos csökkentésre módosították, ám ehhez még az Európai Tanácsnak és az Európai Parlamentnek is hozzá kell járulnia. Kitta Gergely, a Mathias Corvinus Collegium elemző- és kutatóintézetekért felelős vezetője lapunk megkeresésére a témában elmondta, a használtautó-piacon az EU-s szabályozás életbelépését követően is lehet majd adni-venni a régi járműveket. Tehát nem kell majd működőképes autókat leállítani, kidobni, a használtautó-alkatrészek nem képeznek majd jelentős hulladékot.

EU
Amíg az EU szigorít, addig Kína ösztönöz és meghagyja a választás lehetőségét. Fotó: Stefler Balázs

Nem úgy az akkumulátorok, bár a kép itt is árnyalt. Az újrahasznosításban és újrahasználatban még valóban nagyon sokat kell fejlődni. Ennek oka, hogy a technológiai annyira új, hogy nem kellett komolyan foglalkozni a használhatatlanná vált akkumulátorok sorsával. Nagyon sok kutatás és fejlesztés van azonban ma ezen a fronton, ami előremutató és jó jel. A hulladékképződést nézve maga az EU is nagyon komoly szabályokat ír elő az akkumulátorgyártóknak: tavaly a Bizottság az akkumulátorok kapcsán külön is kommunikált konkrét anyagvisszanyerési célokat: 2027 végéig például a kobalt, réz, ólom, nikkel 90 százalékát kell visszanyerni, a lítiumnak pedig a felét.

Az elektrifikáció villamosenergia-többletigényt jelent, és ez már már most is igen komoly rendszerterhelési probléma a világ számos pontján. Nem csak a közlekedést érinti, mindenre kihatással van: elég csak arra gondolni, hogy a fűtés átterelése klímára és hőszivattyúkra egyre több helyen okoz helyi áramkimaradást, szolgáltatási fennakadásokat – magyarázta Kitta Gergely.

Ezt a problémát kezelni kell az autózás terén is az infrastruktúrába való beruházással (elosztóhálózati vezetékek, transzformátorok, új töltők stb.) és szabályozással (okostöltés, jobb töltésmenedzsment, mint például kedvezményes tarifájú időszakok bevezetésével, vagy a munkahelyi töltés bevezetésének ösztönzésével). Az EU-s szigor enyhítésével a probléma is mérsékeltebb lesz, de ettől még foglalkozni kell vele.

Ugyanakkor az elektromos autókkal kapcsolatos lelkesedés egyelőre megcsappanni látszik, a növekedés lassul, ami többek között a támogatások kifutásának, az alacsony hatótávnak, a technológia kiforratlanságának, a töltőhálózat elégtelenségének és a töltés és az autó magas árának együttesen köszönhető.

Kínában ugyanakkor máshogy gondolkodnak. Ott inkább az elektromos autó számít olcsónak, és a hagyományos autó a drágább. Sanghajban például az elektromos autó rendszáma ingyen van, de a hagyományos benzines, dízelautó rendszámáért több millió forintot kell fizetni a közlekedési hatóságnak az autó árán felül úgynevezett rendszámtábla-aukciókon. Az EU-ban a tehetősebbek engedhetnek meg maguknak zöld autót és környezetvédelmet, Kínában a szegényebbek is.

Kitta Gergely tanulmányában részben, de nem csak kizárólag emiatt is érvel amellett, hogy ezt a kilencvenszázalékos csökkentési kvótát is tovább lehetne enyhíteni. Ugyanis összességében az EU-s szabályozás környezetvédelmi szempontból nem érte el a kívánt eredményt. Az üvegházhatású gázok kibocsátásának közel ötöde a közúti közlekedéshez, és azon belül a személygépkocsikhoz és kishaszonjárművekhez köthető, ezért ezeknél az autóknál a gyártók már 2021-től egységes, flottaszintű CO2-célszámoknak kellett, hogy megfeleljenek. A nagyon szigorú szabályozási környezet ellenére a közlekedés és a közúti közlekedési szektor üvegházhatású gázok (ÜHG) kibocsátási számai magasabbak, mint a szabályozás hatályba lépésekor, nagyságrendileg nem változtak az elmúlt években. 2020 és 2024 között a közlekedés ÜHG-kibocsátása globálisan nem tért el jelentősen az európai unióstól, pedig világszinten egyáltalán nem léptettek életbe olyan szigorú szabályokat, mint az öreg kontinensen. Kitta Gergely következtetése pedig ebből az, hogy a szigorítással nem sikerült jobb eredményeket elérni, mint a globális átlag, az európai autóipar teljesítményét viszont visszaveti, ami jelentős elbocsátásokkal járt.

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojeleksvédország

A nyitott társadalom csodája (Waterlootól Mahmoudig)

Bayer Zsolt avatarja

Ma Svédországban képviselik a migránsok a teljes romlást. És győzni fognak. Hacsak…

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.