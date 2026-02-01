ezüstpiacdollár

Ahogy várható volt, hullámvasútra ült az ezüst

Hevesen reagáltak múlt pénteken a piacok az új amerikai jegybankelnök megnevezésére. Donald Trump, az Egyesült Államok elnöke Kevin Warsh-t nevezi ki a Fed élére, a hírre a dollár erősödni kezdett, a befektetők és spekulánsok elkezdték beárazni az új elnök várható monetáris politikáját. Ennek estek áldozatul a nemesfémek.

Hőnyi Gyula
2026. 02. 01. 15:49
Fotó: Bloomberg Forrás: Bloomberg
Pénteken éles fordulat következett be a nemesfémek piacán: az elmúlt hetek szaknyelven szólva meredeken felfelé ívelő „raliját” követően az arany és különösen az ezüst árfolyama látványosan összeesett, ami sok befektetőt váratlanul ért. Az arany egyetlen kereskedési nap alatt nagyjából 8-10 százalékot veszített értékéből, míg az ezüst ennél is nagyobb, 36 százalékos zuhanást produkált alig pár óra leforgása alatt. Az ezüst esetében ez a mozgás az elmúlt évtizedek legnagyobb napi esésének számít, és gyakorlatilag lenullázta az év eleji emelkedésből eredő nyereséget.

A jeweller arranges silver bars at his shop in downtown Kuwait City on January 12, 2026. Gold vaulted toward $4,600 an ounce and silver approached $85 for the first time. (Photo by YASSER AL-ZAYYAT / AFP)
Több mint 30 százalékot zuhant az árfolyam Fotó: YASSER AL-ZAYYAT / AFP

A hirtelen árfolyamesést több tényező egyszerre indította el. A befektetők átárazták a globális monetáris politikával kapcsolatos várakozásokat, a piac számára világossá vált, hogy például az amerikai kamatcsökkentési ciklus nem lesz olyan gyors és egyértelmű, mint azt korábban sokan várták. Az erősödő dollár és az emelkedő hozamkörnyezet különösen kedvezőtlen a nem hozamot (csak spekulatív nyereséget) termelő nemesfémek számára. Minderre ráerősített az is, hogy a korábbi hetekben jelentős áremelkedésre játszó határidős pozíciók nyíltak (rövid távon ezek mozgatták felfelé a napi szintű árfolyamot), ám most ezeknek jelentős része kényszerzárásokba és pánikszerű eladásokba fordultak át a veszteségek minimalizálása érdekében. 

Ennek köszönhetően az ezüst ára pénteken zuhanórepülésbe kezdett, mondhatni nem volt felhajtó erő, ami lassítsa.

Az ezüst a korábbi, 100-110 dollár körüli unciánkénti árfolyamszintről a márciusi határidős jegyzésekben 70–75 dollár közelébe zuhant, ami azt jelzi, hogy nem pusztán óvatos profitrealizációról, hanem klasszikus árnövekedésre spekuláló pozíciók likvidációs hullámáról van szó. A határidős piac sajátosságaiból fakadóan a magas tőkeáttétellel nyitott pozíciók gyorsan estek áldozatul az elmúlt hetek folyamatainak – magyarul lufi fújódott a piacon, ami most kipukkadt.

A pénteki mozgás után a piac rövid távú képe érdemben is megváltozott. Míg néhány nappal korábban még az volt a fő kérdés, hogy meddig tarthat ki a rali, most inkább az került előtérbe, hogy sikerül-e stabilizálni az árfolyamokat a következő hetekben, amire lehet majd építkezni. A nemesfémek továbbra is erősen volatilis környezetben mozoghatnak, és nem zárható ki, hogy az eladási hullám utórezgései még jelentkeznek, különösen az ezüst esetében.

A márciusi határidős kontraktusok szempontjából ez azért különösen fontos, mert a lejárat közeledtével a spekuláció felerősítheti az ármozgásokat, amelyek nagy fel-le mozgásokat produkálhatnak. 

A mostani árfolyamesés csökkentette ugyan az azonnali összeomlás kockázatát (vagyis a nagyobb arányú árcsökkenést) azzal, hogy a túlfeszített áremelkedésre játszó állomány egy része már leépült, ugyanakkor a bizonytalanság ezzel együtt (elsősorban tőzsdetechnikai, árképlet és értékalap értelemben) megnőtt.

A következő hetekben a befektetők figyelme elsősorban arra irányulhat, hogy visszatér-e a vételi erő a nemesfémek piacára, vagy a pénteki esés egy hosszabb korrekció kezdetét jelzi. Az biztos, hogy a márciusi lejáratig az ezüst és az arany ára a korábbiaknál jóval érzékenyebben reagálhat minden makrogazdasági és monetáris politikai hírre. Ez az érzékenység jelentkezett pénteken abban a pillanatban, amikor Trump megnevezte az új jegybankelnököt. Kevin Warsh lesz az új vezető, aki a monetáris szabályozásban meglehetősen pragmatikus és egészen új eszmeiséget képvisel majd a Fed vezetőjeként. A hírre erősödött a dollár, és az összes tőkepiac hevesen reagált. 

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Bloomberg)

