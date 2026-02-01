Ahogy várható volt, hullámvasútra ült az ezüst

Pénteken éles fordulat következett be a nemesfémek piacán: az elmúlt hetek szaknyelven szólva meredeken felfelé ívelő „raliját” követően az arany és különösen az ezüst árfolyama látványosan összeesett, ami sok befektetőt váratlanul ért. Az arany egyetlen kereskedési nap alatt nagyjából 8-10 százalékot veszített értékéből, míg az ezüst ennél is nagyobb, 36 százalékos zuhanást produkált alig pár óra leforgása alatt. Az ezüst esetében ez a mozgás az elmúlt évtizedek legnagyobb napi esésének számít, és gyakorlatilag lenullázta az év eleji emelkedésből eredő nyereséget.

Több mint 30 százalékot zuhant az árfolyam Fotó: YASSER AL-ZAYYAT / AFP

A hirtelen árfolyamesést több tényező egyszerre indította el. A befektetők átárazták a globális monetáris politikával kapcsolatos várakozásokat, a piac számára világossá vált, hogy például az amerikai kamatcsökkentési ciklus nem lesz olyan gyors és egyértelmű, mint azt korábban sokan várták. Az erősödő dollár és az emelkedő hozamkörnyezet különösen kedvezőtlen a nem hozamot (csak spekulatív nyereséget) termelő nemesfémek számára. Minderre ráerősített az is, hogy a korábbi hetekben jelentős áremelkedésre játszó határidős pozíciók nyíltak (rövid távon ezek mozgatták felfelé a napi szintű árfolyamot), ám most ezeknek jelentős része kényszerzárásokba és pánikszerű eladásokba fordultak át a veszteségek minimalizálása érdekében.

Ennek köszönhetően az ezüst ára pénteken zuhanórepülésbe kezdett, mondhatni nem volt felhajtó erő, ami lassítsa.

Az ezüst a korábbi, 100-110 dollár körüli unciánkénti árfolyamszintről a márciusi határidős jegyzésekben 70–75 dollár közelébe zuhant, ami azt jelzi, hogy nem pusztán óvatos profitrealizációról, hanem klasszikus árnövekedésre spekuláló pozíciók likvidációs hullámáról van szó. A határidős piac sajátosságaiból fakadóan a magas tőkeáttétellel nyitott pozíciók gyorsan estek áldozatul az elmúlt hetek folyamatainak – magyarul lufi fújódott a piacon, ami most kipukkadt.

A pénteki mozgás után a piac rövid távú képe érdemben is megváltozott. Míg néhány nappal korábban még az volt a fő kérdés, hogy meddig tarthat ki a rali, most inkább az került előtérbe, hogy sikerül-e stabilizálni az árfolyamokat a következő hetekben, amire lehet majd építkezni. A nemesfémek továbbra is erősen volatilis környezetben mozoghatnak, és nem zárható ki, hogy az eladási hullám utórezgései még jelentkeznek, különösen az ezüst esetében.