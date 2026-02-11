Kijöttek a számok: Magyarország versenyképes, „bezzegrománia” pedig a múlté

A legújabb nemzetközi összevetések alaposan rácáfolnak az elégedetlenkedőkre: megmutatják, hogy Magyarország továbbra is a régiós élmezőnybe tartozik. Molnár Dániel, a Magyar Gazdaságfejlesztési Ügynökség vezető elemzője elmondta, hogy a gazdasági folyamatok több területen is kifejezetten kedvező képet festenek. A magyar árszint kiválóan tartja magát. A szomszédaink továbbra is a drágulással és adóemelésekkel küzdenek, nálunk viszont a szerkezeti sajátosságok és a friss trendek is a javulás irányába mutatnak – írja a Világgazdaság.

Kiegyensúlyozott pozíciót mutat a magyar árszint. Fotó: Shutterstock/Patera Kamilla

Kiegyensúlyozott gazdaság, stabil árszint

Az egyes országok árszintjének összehasonlítására alkalmas, legfrissebb – 2024-re vonatkozó – adatok a Eurostat adatbázisából származnak. Molnár Dániel szerint ezek már önmagukban is jól mutatják a régió országai közötti alapvető különbségeket. Magyarországon a fogyasztási kiadások árszínvonala az uniós átlag 68,9 százalékát érte el, ami stabil középmezőnyt jelent a környező országokhoz viszonyítva.

Az adatok alapján Romániában az árszint az uniós átlag 58,1, Szerbiában 61,3, míg Szlovákiában 80,8 százalék volt. Molnár hangsúlyozta: a magyar árszint ezzel együtt kiegyensúlyozott pozíciót mutat, hiszen bár magasabb a román és a szerb értéknél, érdemben elmarad a szlováktól. A vezető elemző arra is felhívta a figyelmet, hogy a 2025-ös inflációs folyamatok alapján Románia árszínvonala közeledhetett Magyarországéhoz, míg Szlovákia és Szerbia esetében a különbségek inkább stabilak maradhattak.

Borult tavaly a román gazdaság, ez az árakon is meglátszik

Molnár Dániel szerint különösen kedvező, hogy fogyasztási elemenként vizsgálva már jóval árnyaltabb és sok esetben pozitívabb kép rajzolódik ki. Románia továbbra is az élelmiszerárak, a lakhatás, az egészségügy, az információ és kommunikáció, valamint az oktatás területén mutat alacsonyabb árszínvonalat, ugyanakkor a tavalyi megszorítások, adóemelések és a gyorsabb infláció következtében ez az árelőny számottevően mérséklődhetett. Emellett a schengeni csatlakozás is hozzájárulhatott ahhoz, hogy a határ mentén meginduljon az árszintek kiegyenlítődése.