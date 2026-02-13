bioélelmiszerbiotermékekEurópai UnióMagyarország

Úgy viszik a magyarok a bioélelmiszereket, mint a cukrot

Megjelentek a legfrissebb statisztikai adatok az ökológiai gazdálkodás globális trendjeiről. A legújabb, 2024-es adatokat a „The World of Organic Agriculture” statisztikai évkönyv összegzi, amelyet a szerzők hagyományosan a világ vezető bioélelmiszeripari vásárán és konferenciáján, a németországi Biofachon mutattak be. Az idei vásár kiemelten foglalkozott a fiatal földművelő generáció szerepvállalásával az ökoágazatban és számtalan szekció vizsgálta a biotermékek kereskedelmi trendjeit, valamint a teljes értékláncban rejlő fejlesztési lehetőségeket. A bioélelmiszerek forgalma világszerte 3,5 százalékkal, Európában 4,1 százalékkal növekedett 2023-ról 2024-re. E termékek hazánkban is egyre népszerűbbek: az évkönyv tanulsága szerint a kiskereskedelmi forgalomemelkedést tekintve Magyarország 13,9 százalékos növekedéssel második helyre került az Európai Unióban, közvetlenül Luxemburg (20,2 százalék) után.

Magyar Nemzet
2026. 02. 13. 16:30
Sárgarépa, spenót, tengeri halak és bogyós gyümölcsök fogyasztásával természetesen óvhatjuk szemünket a látásromlástól Fotó: Yulia Furman Forrás: Shutterstock
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A világ vezető bioélelmiszer-szakkiállításán, a Biofachon közel 90 országból, mintegy 2200 vállalat mutatta be termékkínálatát. Németország mellett a legtöbb kiállító Olaszországból, Hollandiából, Ausztriából és Spanyolországból érkezett, de természetesen Magyarország is ott volt a kiállítóstandok között. A nemzetközi szereplők közül idén az Év Országa 2026 címmel India hívhatta fel magára a figyelmet mint egyre gyorsabban erősödő régió az ökogazdálkodás palettáján. 

biotermékek
Hazánkban is egyre nő a biotermékek népszerűsége: sokan keresik például a vegyszermentesen termelt, egészséges gyümölcsöket (képünik illusztráció)/Fotó: KVMArt / Shutterstock

A nemzetközi vásár évről évre megmutatja, hogy milyen sokszínű, modern és nemzetközi a biotermékek világa, a párhuzamosan zajló kongresszus pedig a nemzetközi tapasztalatmegosztás, a párbeszéd és a közös gondolkodás helyszíne. Itt olyan ötletek születnek, amelyek a fenntartható táplálkozást szolgálják és lendületet adnak a jövőálló élelmiszerágazatnak. 

A globális biopiac 2024-ben minden eddigi rekordot megdöntött, a termőterület pedig 99 millió hektáron stabilizálódott. 

A tudatos vásárlói réteg egyre többet költ bioélelmiszerekre és -italokra, egyértelmű jelzést küldve a termelőknek, feldolgozóknak és kereskedőknek arról, hogy erősödik a kereslet a környezetbarát módon, vegyszermentesen termelt, egészséges biotermékek iránt. A bioélelmiszerek és -italok globális kiskereskedelmi forgalma 2024-ben 145 milliárd euróra nőtt (amely 6,9 milliárd eurós éves emelkedés jelent) – derül ki az Ökológiai Mezőgazdasági Kutatóintézet lapunkhoz eljuttatott elemzéséből.

2024-ben is az Egyesült Államok maradt a legnagyobb önálló biotermékpiac (60,4 milliárd euró), amelyet az Európai Unió (49,5 milliárd euró), azon belül pedig Németország (17 milliárd euró) és Kína (15,5 milliárd euró) követett. 

Svájcban volt a legmagasabb az egy főre jutó biotermék fogyasztás világszerte, 481 euró/fő értékkel, valamint itt volt a legnagyobb a bioélelmiszerek piaci részesedése is: 2024-ben a teljes élelmiszer-értékesítés 12,3 százalékát tették ki a biotermékek. Ezzel Svájc megelőzte az eddig első helyen álló Dániát (11,6 százalék). Ausztrália rendelkezett a legnagyobb ökológiai mezőgazdasági területtel (53,0 millió hektár), míg Liechtensteinben volt a legmagasabb az ökológiai területek aránya (43,5 százalék) az összes mezőgazdasági területhez képest. 

A termelési oldalon az ökológiai művelésű mezőgazdasági terület nagyjából stabil maradt, 98,9 millió hektárral, az ökológiai gazdálkodók száma pedig világszerte elérte a 4,8 milliót. 

Európában a bioélelmiszerek kiskereskedelmi forgalma 58,7 milliárd euróra emelkedett, ami azt mutatja, hogy újból erősödik a fogyasztói bizalom a főbb európai piacokon. 

Németország maradt Európa legnagyobb biopiaca (17,0 milliárd euró), amelyet Franciaország (12,2 milliárd euró) és Olaszország (5,2 milliárd euró) követett. 

Európa teljes bio-kiskereskedelmi forgalma elérte az 58,7 milliárd eurót (ebből az EU: 49,5 milliárd euró), ami 4,1 százalékos növekedést jelent Európában és 3,6 százalékos növekedést az Európai Unióban. 

Az ökológiai művelésű mezőgazdasági terület Európában 19,6 millió hektáron maradt (EU: 18,1 millió hektár), ami 3,9 százalékos területarányt jelent Európában és 11,1 százalékot az Európai Unióban.  

A legnagyobb ökológiai mezőgazdasági területtel rendelkező európai országok Spanyolország (2,9 millió hektár), Franciaország (2,7 millió hektár) és Olaszország (2,5 millió hektár) voltak. 

Rekordmértékben nőtt a forgalom a hazai biotermékek piacán

A biotermékek kereskedelmi forgalmát tekintve 2024-re európai viszonylatban Norvégiában (21,3 százalék) és Luxemburgan (20,2 százalék) történt egy év alatt a legjelentősebb növekedés. Magyarország e dobogó harmadik helyén, az Európai Uniót tekintve pedig a második helyen végzett 13,9 százalékos forgalomemelkedéssel. 
Az Ökológiai Mezőgazdasági Kutatóintézet elemzése szerint az ökológiai élelmiszerek kiskereskedelmi forgalma egyenletes növekedést mutat Magyarországon a NielsenIQ RMS* adatai alapján a mért termékkategóriákban, bár a teljes képhez az is hozzátartozik, hogy mi, magyarok az európai vásárlókhoz képest átlagosan jóval kisebb összeget áldoztunk fejenként bioélelmiszerre.  

Hazánkban 2024-ben 308 022 hektárnyi területen folyt ökológiai gazdálkodás, amellyel területarányosan a közép-európai térség középmezőnyébe tartozunk.  

„A hazai kiskereskedelmi forgalom dinamikus növekedésére több tényező is hatással volt. A növekedés fontos jellemzője, hogy nem kizárólag áremelkedésből származik, hanem tényleges keresletbővülés áll mögötte, mivel a biotermékek mennyiségbeli eladása is növekedett. Fontos kiemelni, hogy az inflációból adódó áremelkedés mértéke a biotermékek esetében alacsonyabb volt, mint az élelmiszereké összességében. Ebben az is közrejátszott, hogy az alacsonyabb átlagárú, saját márkás termékek körében, különösen a diszkontokban, növekedett a biotermékek forgalma, így az árérzékenyebb vásárlók számára is elérhetőbbé váltak a biotermékek. Emellett jelentősen növekedett az online bioélelmiszer-kiskereskedelem, valamint bővült a szupermarketek és drogériák biotermék kínálata”  – elemezte a növekedés hátterét Györéné Kis Gyöngyi, az  Ökológiai Mezőgazdasági Kutatóintézet projektvezető kutatója. 

„A kereskedelmi adatok elemzésén túl kutatóintézetünk a fogyasztói magatartást is vizsgálja a hazai vásárlók körében. Elemzéseinkből kiderül, hogy erősödik az egészség- és környezettudatos választás szerepe a hazai bevásárlások során. A kereskedelem adta lehetőségek és a fogyasztói igények változása együttesen eredményezték az új statisztikai évkönyvben is közzétett jelentős növekedést” – összegezte a szakember. 

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekmagyar péter

Magyar Péter–Nagy Lebowski-párhuzamok

Bayer Zsolt avatarja

Időzzünk még el itt egy kicsit, ennél a rejtélyes szobánál és a belőle kinőtt magyarázatoknál.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.