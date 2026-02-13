Úgy viszik a magyarok a bioélelmiszereket, mint a cukrot

A világ vezető bioélelmiszer-szakkiállításán, a Biofachon közel 90 országból, mintegy 2200 vállalat mutatta be termékkínálatát. Németország mellett a legtöbb kiállító Olaszországból, Hollandiából, Ausztriából és Spanyolországból érkezett, de természetesen Magyarország is ott volt a kiállítóstandok között. A nemzetközi szereplők közül idén az Év Országa 2026 címmel India hívhatta fel magára a figyelmet mint egyre gyorsabban erősödő régió az ökogazdálkodás palettáján.

Hazánkban is egyre nő a biotermékek népszerűsége: sokan keresik például a vegyszermentesen termelt, egészséges gyümölcsöket (képünik illusztráció)/Fotó: KVMArt / Shutterstock

A nemzetközi vásár évről évre megmutatja, hogy milyen sokszínű, modern és nemzetközi a biotermékek világa, a párhuzamosan zajló kongresszus pedig a nemzetközi tapasztalatmegosztás, a párbeszéd és a közös gondolkodás helyszíne. Itt olyan ötletek születnek, amelyek a fenntartható táplálkozást szolgálják és lendületet adnak a jövőálló élelmiszerágazatnak.

A globális biopiac 2024-ben minden eddigi rekordot megdöntött, a termőterület pedig 99 millió hektáron stabilizálódott.

A tudatos vásárlói réteg egyre többet költ bioélelmiszerekre és -italokra, egyértelmű jelzést küldve a termelőknek, feldolgozóknak és kereskedőknek arról, hogy erősödik a kereslet a környezetbarát módon, vegyszermentesen termelt, egészséges biotermékek iránt. A bioélelmiszerek és -italok globális kiskereskedelmi forgalma 2024-ben 145 milliárd euróra nőtt (amely 6,9 milliárd eurós éves emelkedés jelent) – derül ki az Ökológiai Mezőgazdasági Kutatóintézet lapunkhoz eljuttatott elemzéséből.

2024-ben is az Egyesült Államok maradt a legnagyobb önálló biotermékpiac (60,4 milliárd euró), amelyet az Európai Unió (49,5 milliárd euró), azon belül pedig Németország (17 milliárd euró) és Kína (15,5 milliárd euró) követett.

Svájcban volt a legmagasabb az egy főre jutó biotermék fogyasztás világszerte, 481 euró/fő értékkel, valamint itt volt a legnagyobb a bioélelmiszerek piaci részesedése is: 2024-ben a teljes élelmiszer-értékesítés 12,3 százalékát tették ki a biotermékek. Ezzel Svájc megelőzte az eddig első helyen álló Dániát (11,6 százalék). Ausztrália rendelkezett a legnagyobb ökológiai mezőgazdasági területtel (53,0 millió hektár), míg Liechtensteinben volt a legmagasabb az ökológiai területek aránya (43,5 százalék) az összes mezőgazdasági területhez képest.