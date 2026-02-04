Rendkívüli

Nyolc év fegyházat kapott Maja T. első fokon, a budapesti embervadászatban részes szélsőbaloldali aktivista

nagy istvánmagyar közlönygazda

Gyorsabban juthatnak a pénzükhöz a megkárosított gazdák

A kormány stratégiailag kiemelt jelentőségűvé nyilvánította a Bászna Gabona Zrt. felszámolását. Az intézkedésnek köszönhetően gyorsabban jutnak pénzükhöz a megkárosított gazdák.

Magyar Nemzet
2026. 02. 04. 14:51
Fotó: Kondella Misi Photography
Kiemelt jelentőségű a Bászna Gabona Zrt. felszámolása − közölte a Facebook-oldalán Nagy István agrárminiszter. Az erről szóló rendelet a Magyar Közlönyben jelent meg. „Ez nem jogi apróság” − kommentálta a döntést az agrárminiszter, hozzátéve, ez azt jelenti, hogy állami felszámolóval jóval gyorsabban zajlik majd a kártalanítás, így a gazdák, a kis- és közepes vállalkozások gyorsabban juthatnak a pénzükhöz, és elkerülhetik a likviditási válságot. A tisztes munka árát meg kell fizetni, ami becsület dolga, egyben törvényi kötelezettség is − nyomatékosította Nagy István. 

Gazdák,
Az állam kártalanítja a gazdákat. Forrás: Facebook/Bászna Gabona Zrt. 

 

A gazdák egy jelentős része már jelezte a kárigényét

A kormány már korábban is egyértelművé tette: nem engedi, hogy felelőtlen gazdálkodás miatt a terményüket beszállító gazdák munkája kárba vesszen vagy a következő termelési ciklus kerüljön veszélybe. Méltányossági alapú, rendkívüli kárrendezést nyújtanak azért, hogy a beszállítói lánc valamennyi tagja hozzájusson ahhoz, ami megilleti. A kárrendezés iránti kérelmeket a nemzeti Nemzeti Agrárgazdasági Kamarához kell benyújtani február 26-ig. Már 236 gazdálkodó jelezte kárigényét, mintegy 3,2 milliárd forint összértékben. Ők zömében olyanok, akiket húszmillió forintnál kisebb összegben károsított meg a Bászna Zrt, ami azt mutatja, hogy annál jelentősebb segítséget jelent az állami helytállás.

 

 

