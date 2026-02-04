Gyorsabban juthatnak a pénzükhöz a megkárosított gazdák

Kiemelt jelentőségű a Bászna Gabona Zrt. felszámolása − közölte a Facebook-oldalán Nagy István agrárminiszter. Az erről szóló rendelet a Magyar Közlönyben jelent meg. „Ez nem jogi apróság” − kommentálta a döntést az agrárminiszter, hozzátéve, ez azt jelenti, hogy állami felszámolóval jóval gyorsabban zajlik majd a kártalanítás, így a gazdák, a kis- és közepes vállalkozások gyorsabban juthatnak a pénzükhöz, és elkerülhetik a likviditási válságot. A tisztes munka árát meg kell fizetni, ami becsület dolga, egyben törvényi kötelezettség is − nyomatékosította Nagy István.

Az állam kártalanítja a gazdákat. Forrás: Facebook/Bászna Gabona Zrt.

A gazdák egy jelentős része már jelezte a kárigényét

A kormány már korábban is egyértelművé tette: nem engedi, hogy felelőtlen gazdálkodás miatt a terményüket beszállító gazdák munkája kárba vesszen vagy a következő termelési ciklus kerüljön veszélybe. Méltányossági alapú, rendkívüli kárrendezést nyújtanak azért, hogy a beszállítói lánc valamennyi tagja hozzájusson ahhoz, ami megilleti. A kárrendezés iránti kérelmeket a nemzeti Nemzeti Agrárgazdasági Kamarához kell benyújtani február 26-ig. Már 236 gazdálkodó jelezte kárigényét, mintegy 3,2 milliárd forint összértékben. Ők zömében olyanok, akiket húszmillió forintnál kisebb összegben károsított meg a Bászna Zrt, ami azt mutatja, hogy annál jelentősebb segítséget jelent az állami helytállás.