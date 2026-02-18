Figyelmeztet a NAV: változik a gépjármű-elszámolás

2026-tól azok az adózók, akik több, saját tulajdonú gépjárművet használnak, és ezek különböző meghajtásúak – például belső égésű motorral, hibrid vagy elektromos hajtással működnek –, eltérő költségelszámolási módot választhatnak a különböző járműtípusokra.

Változik a gépjármű- elszámolás. Fotó: MW

A választási lehetőség nem egyesével, gépjárművenként illeti meg az adózókat, hanem járműcsoportonként.

A belső égésű motorral rendelkező gépjárműveknél egységesen egy költségelszámolási módot kell alkalmazni.

A hibrid és az elektromos járművek csoportjánál egy másik – szintén egységes – elszámolási mód választható. A szabályozás egyszerre biztosít rugalmasságot és átláthatóságot.

A változás különösen kedvező azoknak, akik környezetbarát járműveket is használnak, hiszen lehetővé teszi, hogy az eltérő üzemeltetési költségeket és használati sajátosságokat jobban tükröző elszámolási módot alkalmazzanak.