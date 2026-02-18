Rendkívüli

Figyelmeztet a NAV: változik a gépjármű-elszámolás

Január 1-jétől kedvező irányba változtak a gépjárműhasználattal kapcsolatos költségelszámolás szabályai. A változás a több gépjárművet használó magánszemélyek és egyéni vállalkozók számára jelent könnyítést. Az új rendelkezések nagyobb rugalmasságot biztosítanak, és jobban igazodnak a megváltozott közlekedési és járműhasználati szokásokhoz – hívja fel a figyelmet a NAV.

2026. 02. 18. 7:44
Borítókép: Dugó az Üllői úton (Fotó: Mirkó István)
2026-tól azok az adózók, akik több, saját tulajdonú gépjárművet használnak, és ezek különböző meghajtásúak – például belső égésű motorral, hibrid vagy elektromos hajtással működnek –, eltérő költségelszámolási módot választhatnak a különböző járműtípusokra.

gépjámű elszámolás
Változik a gépjármű- elszámolás. Fotó: MW

A választási lehetőség nem egyesével, gépjárművenként illeti meg az adózókat, hanem járműcsoportonként. 

  • A belső égésű motorral rendelkező gépjárműveknél egységesen egy költségelszámolási módot kell alkalmazni.
  • A hibrid és az elektromos járművek csoportjánál egy másik – szintén egységes – elszámolási mód választható. A szabályozás egyszerre biztosít rugalmasságot és átláthatóságot.

A változás különösen kedvező azoknak, akik környezetbarát járműveket is használnak, hiszen lehetővé teszi, hogy az eltérő üzemeltetési költségeket és használati sajátosságokat jobban tükröző elszámolási módot alkalmazzanak.

