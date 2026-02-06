Győzött a magyar érdek az autópályaépítő multival szemben

A magyar állam ismét megvédte a magyar adófizetők pénzét, az Építési és Közlekedési Minisztérium érvényt szerzett a magyar érdekeknek a multinacionális vállalat érdekeivel szemben! A Fővárosi Törvényszék 2026. február 2-án elutasította a STRABAG jogi támadását, amelyet a lehívott bankgarancia visszaszerzése kapcsán indított.
Az Építési és Közlekedési Minisztérium tehát jogszerűen járt el, amikor a STRABAG nem vállalt írásos garanciát az M30-as autópályán elvégzett, általa tervezett és kivitelezett javításokra. Az M30-as autópálya építése során elkövetett hibákért a felelősség továbbra is a STRABAG-ot terheli.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!