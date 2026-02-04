szigetközdunakiliticsallóközberuházásprojektterv

Megvan, mikor épül fel az új Duna-híd

Magyar és szlovák források bevonásával folytatódik a Dunakiliti és Doborgaz közötti, gyalogosoknak és kerékpárosoknak tervezett Duna-híd építése. A beruházás új lendületet kapott, így a Szigetköz és a Csallóköz közötti közvetlen kapcsolat kiépítése a mederhíd kivitelezésénél következik. A fejlesztés javítja a határ menti települések elérhetőségét, és érdemben hozzájárul a térség turisztikai potenciáljának kiaknázásához.

Magyar Nemzet
2026. 02. 04. 9:07
A borítóképen a terület korábbi, 2023, júniusi álapot látható. / Forrás: Krizsán Csaba/MTI Fotó: Krizsán Csaba/MTI
A beruházás kivitelezése mindkét oldalon újabb szakaszba lépett, miután magyar és szlovák részről is sikerült biztosítani a szükséges többletforrásokat. A híd elsősorban a helyi lakosok mindennapi közlekedését könnyíti meg, de stratégiai jelentőséggel bír a regionális turizmus szempontjából is. A Kisalföld beszámolója szerint a projekt megszünteti a települések eddigi elszigeteltségét, közvetlen összeköttetést teremtve a határ két oldala között. A beruházásról a Világgazdaság is hosszabban írt.

Gyalogos híd létesül Dunakiliti és Doborgaz között – befejezését év végére ígérik. / Forrás: Kisalföld Fotó: Kerekes István
Egyezség hídkérdésben

A két ország kormánya 2018 decemberében írta alá a megállapodást, amely 2019 májusában lépett hatályba. Az eredeti tervek szerint a híd 2023 végére készült volna el, ám a munkálatok többször is elakadtak. A támogatási szerződést 2024 júniusában módosították, az új befejezési határidő 2027. február 15 lett.

A magyar oldalon már korábban elkészült az öt hídpillér, valamint a duzzasztómű és a híd közötti, mintegy 506 méteres gyalog- és kerékpárút egyes elemei (fagyvédő réteg, vízelvezető árok). A közös mederhíd kivitelezésére vonatkozó közbeszerzést a szlovák fél bonyolította le, az új vállalkozói szerződést 2025 májusában írták alá a korábbi eljárások elhúzódása után.

Mederhíd: jóváhagyva

A mederhíd műszaki terveit 2025 októberében nyújtották be, és novemberben meg is kapták a szükséges hatósági jóváhagyást a Budapest Fővárosi Kormányhivataltól. A szlovák oldalon a cölöpözési munkák már megkezdődtek a 8-9. támaszoknál.

A hídfő és a kapcsolódó munkaterületek átadás-átvétele 2024-ben megtörtént mindkét oldalon. A kivitelezést a szlovák partner által kijelölt vezető mérnök felügyeli. A beruházók szerint a híd – ha minden a tervek szerint halad – még az idei év végére elkészülhet.

Dunakiliti polgármestere, Kovács Andorné pozitívan értékelte a fejleményeket: örömét fejezte ki amiatt, hogy a híd lehetővé teszi a szomszédos szlovákiai településekkel való könnyebb kapcsolattartást, várhatóan növeli a turizmust és a helyi bevételeket.

Kiemelte ugyanakkor, hogy a híd igazi hasznát csak akkor fejti ki, ha a kerékpárút is kiépül Mosonmagyaróvár felé – erre már létezik terv, forrás azonban még nem áll rendelkezésre. Rajka irányába szintén folyamatban vannak a tervezési munkák a Versenyképes járások program keretében. A polgármester szerint a híd nemcsak országokat és embereket, hanem kultúrákat is összeköt, hozzájárulva a térség fejlődéséhez és erősödéséhez.

A projekt jóváhagyásáról még 2018-ban számoltunk be.

