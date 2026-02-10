Riasztott az IKEA: ne használja ezeket a lámpákat, áramütés érheti!

Komoly figyelmeztetést adott ki az IKEA: gyártási hiba miatt egy NYMÅNE nevű falilámpáknál a kábel szigetelése nem megfelelő, ezért áramütés veszélye áll fenn. Az érintett termékek a dátumbélyegző és a beszállító száma alapján azonosíthatók.
Ezeket a lámpákat hívja vissza az IKEA
A vállalat közleménye szerint az alábbi termékek érintettek a falilámpa-visszahívásban:
- NYMÅNE fali-/olvasólámpa, fehér, cikkszám: 203.569.09
- NYMÅNE fali-/olvasólámpa, antracit, cikkszám: 504.152.24
- NYMÅNE dupla falilámpa, fehér, cikkszám: 204.286.47
A visszahívással érintett termékek dátumbélyegzői: a 2217 és 2550 közötti dátumbélyegzők, a beszállító száma pedig 23241.
A 2217 előtti és 2550 utáni dátumbélyegzővel ellátott, vagy más beszállítói számmal rendelkező termékeket nem érinti a visszahívás.
NYMÅNE fali-/olvasólámpa: a dátumbélyegző és a beszállító száma a lámpaernyőben lévő matricán található (az izzót el kell távolítani).
NYMÅNE dupla falilámpa: A dátumbélyegző és a beszállító száma a lámpa hátoldalán lévő matricákon található.
A terméket az adatok ellenőrzése előtt minden esetben ki kell húzni a konnektorból!
A vállalat azt írja, hogy IKEA termékek fejlesztése során kockázatértékelés és alapos tesztelés történik, hogy a termékek megfeleljenek a vonatkozó követelményeknek és előírásoknak. Ennek ellenére az derült ki, hogy bizonyos NYMÅNE falilámpák biztonsági kockázatot jelentenek a nem megfelelően szigetelt kábel miatt, ami áramütést okozhat, ha a kábel megsérül.
Mit kell tenniük a vásárlóknak?
A vállalat azt kéri, hogy a visszahívással érintett NYMÅNE falilámpákat megvásárlók ne használják tovább a terméket, hanem vigyék vissza azokat bármelyik áruházba, ahol visszakapják a termék teljes vételárát.
Az érintett termékek bármelyik IKEA áruházba visszavihetők, ahol a vásárlók visszakapják a teljes vételárat.
A vásárlás tényét nyugtával vagy számlával igazolni nem szükséges.
További részletek elérhetők az IKEA.hu weboldalon vagy a cég információs vonalán: +36 1 80 89 230.
