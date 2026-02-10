Rendkívüli

Szijjártó Péter: A Brüsszel–Kijev-koalíció kormányváltást akar Magyarországon

Riasztott az IKEA: ne használja ezeket a lámpákat, áramütés érheti!

Az IKEA áramütés veszélye miatt visszahív bizonyos NYMÅNE megnevezésű falilámpákat. A vállalat arra kéri a vásárlókat, aki a visszahívással érintett falilámpákból vásárolt, hogy ne használja azokat. Az IKEA a lámpák teljes vételárát visszatéríti.

Munkatársunktól
2026. 02. 10. 8:28
Illusztráció Forrás: Unsplash
Komoly figyelmeztetést adott ki az IKEA: gyártási hiba miatt egy NYMÅNE nevű falilámpáknál a kábel szigetelése nem megfelelő, ezért áramütés veszélye áll fenn. Az érintett termékek a dátumbélyegző és a beszállító száma alapján azonosíthatók.

Az IKEA visszahívással érintett lámpáiról készült, tájékozató jellegű kép
Az IKEA visszahívással érintett lámpáiról készült, tájékoztató jellegű kép
(Fotó: IKEA)

Ezeket a lámpákat hívja vissza az IKEA

A vállalat közleménye szerint az alábbi termékek érintettek a falilámpa-visszahívásban:

  • NYMÅNE fali-/olvasólámpa, fehér, cikkszám: 203.569.09
  • NYMÅNE fali-/olvasólámpa, antracit, cikkszám: 504.152.24
  • NYMÅNE dupla falilámpa, fehér, cikkszám: 204.286.47

A visszahívással érintett termékek dátumbélyegzői: a 2217 és 2550 közötti dátumbélyegzők, a beszállító száma pedig 23241. 

A 2217 előtti és 2550 utáni dátumbélyegzővel ellátott, vagy más beszállítói számmal rendelkező termékeket nem érinti a visszahívás.

NYMÅNE fali-/olvasólámpa: a dátumbélyegző és a beszállító száma a lámpaernyőben lévő matricán található (az izzót el kell távolítani). 

NYMÅNE dupla falilámpa: A dátumbélyegző és a beszállító száma a lámpa hátoldalán lévő matricákon található. 

A terméket az adatok ellenőrzése előtt minden esetben ki kell húzni a konnektorból!

A vállalat azt írja, hogy IKEA termékek fejlesztése során kockázatértékelés és alapos tesztelés történik, hogy a termékek megfeleljenek a vonatkozó követelményeknek és előírásoknak. Ennek ellenére az derült ki, hogy bizonyos NYMÅNE falilámpák biztonsági kockázatot jelentenek a nem megfelelően szigetelt kábel miatt, ami áramütést okozhat, ha a kábel megsérül. 

Mit kell tenniük a vásárlóknak?

A vállalat azt kéri, hogy a visszahívással érintett NYMÅNE falilámpákat megvásárlók ne használják tovább a terméket, hanem vigyék vissza azokat bármelyik áruházba, ahol visszakapják a termék teljes vételárát.

Az érintett termékek bármelyik IKEA áruházba visszavihetők, ahol a vásárlók visszakapják a teljes vételárat. 

A vásárlás tényét nyugtával vagy számlával igazolni nem szükséges. 

További részletek elérhetők az IKEA.hu weboldalon vagy a cég információs vonalán: +36 1 80 89 230.

