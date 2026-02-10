Riasztott az IKEA: ne használja ezeket a lámpákat, áramütés érheti!

Komoly figyelmeztetést adott ki az IKEA: gyártási hiba miatt egy NYMÅNE nevű falilámpáknál a kábel szigetelése nem megfelelő, ezért áramütés veszélye áll fenn. Az érintett termékek a dátumbélyegző és a beszállító száma alapján azonosíthatók.

Az IKEA visszahívással érintett lámpáiról készült, tájékoztató jellegű kép

(Fotó: IKEA)

Ezeket a lámpákat hívja vissza az IKEA

A vállalat közleménye szerint az alábbi termékek érintettek a falilámpa-visszahívásban:

NYMÅNE fali-/olvasólámpa, fehér, cikkszám: 203.569.09

NYMÅNE fali-/olvasólámpa, antracit, cikkszám: 504.152.24

NYMÅNE dupla falilámpa, fehér, cikkszám: 204.286.47

A visszahívással érintett termékek dátumbélyegzői: a 2217 és 2550 közötti dátumbélyegzők, a beszállító száma pedig 23241.

A 2217 előtti és 2550 utáni dátumbélyegzővel ellátott, vagy más beszállítói számmal rendelkező termékeket nem érinti a visszahívás.

NYMÅNE fali-/olvasólámpa: a dátumbélyegző és a beszállító száma a lámpaernyőben lévő matricán található (az izzót el kell távolítani).

NYMÅNE dupla falilámpa: A dátumbélyegző és a beszállító száma a lámpa hátoldalán lévő matricákon található.

A terméket az adatok ellenőrzése előtt minden esetben ki kell húzni a konnektorból!

A vállalat azt írja, hogy IKEA termékek fejlesztése során kockázatértékelés és alapos tesztelés történik, hogy a termékek megfeleljenek a vonatkozó követelményeknek és előírásoknak. Ennek ellenére az derült ki, hogy bizonyos NYMÅNE falilámpák biztonsági kockázatot jelentenek a nem megfelelően szigetelt kábel miatt, ami áramütést okozhat, ha a kábel megsérül.

Mit kell tenniük a vásárlóknak?

A vállalat azt kéri, hogy a visszahívással érintett NYMÅNE falilámpákat megvásárlók ne használják tovább a terméket, hanem vigyék vissza azokat bármelyik áruházba, ahol visszakapják a termék teljes vételárát.

Az érintett termékek bármelyik IKEA áruházba visszavihetők, ahol a vásárlók visszakapják a teljes vételárat.

A vásárlás tényét nyugtával vagy számlával igazolni nem szükséges.

További részletek elérhetők az IKEA.hu weboldalon vagy a cég információs vonalán: +36 1 80 89 230.