Nyolcéves mélyponton az infláció: így reagáltak a jó hírre az elemzők, elmondták, mire számíthatunk a következő hónapokban

Ahogy arról a Magyar Nemzet is beszámolt, csütörtökön közölte legfrissebb inflációs adatait a Központi Statisztikai Hivatal (KSH). Ezek alapján idén januárban a fogyasztói árak átlagosan 2,1 százalékkal haladták meg az egy évvel korábbiakat, egy hónap alatt pedig átlagosan 0,3 százalékkal emelkedtek a fogyasztói árak. A Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) szerint az árréscsökkentés jelentősen hozzájárul az infláció csökkentéséhez, az árak kordában tartásához. A kormány tovább küzd az áremelésekkel szemben, így május végéig meghosszabbítja az árréscsökkentést.

Az élelmiszer-infláció mérséklődése nagyban köszönhető az árrésstopoknak is (Fotó: Vémi Zoltán)

Több tényező segítette az infláció januári mérséklődését

A friss adatokra reagálva Regős Gábor, a Gránit Alapkezelő vezető közgazdásza kiemelte, hogy az infláció az előző havi 3,3 százalékról tovább tudott csökkenni és a piaci várakozások alatt, 2,1 százalékon alakult. Ez azt is jelenti, hogy az infláció a jegybanki cél alá került, amire utoljára 2021 januárjában volt példa. Ez tehát mindenképpen egy siker, még akkor is, ha várhatóan a bázishatások miatt tavasszal a mostaninál nagyobb, esetleg a cél feletti inflációt látunk.

A szakértő hozzátette, hogy a januári inflációs adat persze nem csak önmagáért fontos: a gazdaságban jellemző, hogy az áremelések legnagyobb része az év első hónapjaiban történik, azaz ennek mértéke irányt ad az év egészének inflációja szempontjából. Ez egyben azt is jelenti, hogy az első néhány hónap adata nagy hatást gyakorol az MNB döntéseire. A mai adat alapján az év eleji átárazások nem voltak különösebben erősek – legalábbis az, ami januárra esett belőlük – , sőt, kifejezetten alacsonyan alakultak, ilyen alacsony januári havi alapú inflációt (0,3 százalék) ritkán látni.

Regős Gábor szerint az infláció januári mérséklődéséhez több tényező hozzájárult. Ezek közül nem lehet elégszer hangsúlyozni a forintárfolyam szerepét – az euróval szemben a tavaly januárinál 6,7 százalékkal erősebb forintárfolyam mindenképpen lefelé húzta az inflációt, még akkor is, ha az erősödés mindig nehezebben jelenik meg az árakban, mint a gyengülés. Szintén érdemben mérséklik az árakat az árrésstopok, illetve az ágazati megállapodások.

Az importált infláció szintén alacsony, az eurózóna inflációja a 2 százalékos cél alatt van. Az üzemanyagok jövedéki adójának emelése januárban elmaradt, illetve későbbre tolódott, ez most szintén fékezte az inflációt. Ami még az infláció csökkenése ellen hat, az egyrészt a keresetek emelkedésnek magas szintje, másrészt pedig a magasan ragadt inflációs várakozások.