Kiderül, mennyi volt az év eleji infláció, és az ipari termelés részleteit is megtudhatjuk

A héten a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) több adatot is közöl – ezek közül a legfontosabb a januári inflációs adat lesz, mely csütörtökön jelenik meg. Decemberben az infláció az előző havi 3,8 százalékról 3,3 százalékra csökkent. A januári inflációs adat az év eleji átárazások miatt különösen is fontos. Most az inflációban további jelentős csökkenésre számítunk, a pénzromlás 2,4 százalék körül alakulhatott. Az alacsonyabb inflációban az erősebb forint mellett a magas bázis, az alacsony importált infláció és az üzemanyagok jövedéki adóemelésének eltolása játszik szerepet – ismertette lapunk megkeresésére Regős Gábor, a Gránit Alapkezelő vezető közgazdásza.

Kedvező januári inflációs adatokra számít Regős Gábor, ami az év eleji átárazások miatt fontos. Fotó: Vémi Zoltán

Pénteken a decemberi ipari termelés második becslését és az építőipar adatait közli a KSH. Regős Gábor e számok kapcsán emlékeztetett, az ipari termelés az első becslés szerint decemberben kedvezően alakult, havi alapon 0,9 százalékkal növekedett az előző hónap csökkenése után. Ez azt eredményezte, hogy éves alapon a termelés a nyers adatok szerint 1,8 százalékkal növekedett, míg munkanaphatással kiigazítva egy százalékkal csökkent. A második becslésből az egyes ágazatok teljesítménye mellett megismerhetjük a rendelésállomány alakulását – tette hozzá.

Az építőipar teljesítménye az elmúlt hónapokban jelentős ingadozást mutatott:

míg októberben éves alapon 9,7 százalékkal nőtt az ágazat teljesítménye, addig novemberben 5,6 százalékkal csökkent.

Hétfőn teszi közzé a Nemzetgazdasági Minisztérium az államháztartás központi alrendszerének január végi helyzetéről szóló gyorstájékoztatóját. A decemberi magas hiány után lesz alkalom szépíteni – az év utolsó hónapjában a deficit 1668 milliárd forintot tett ki, amivel a tavalyi hiány 5738,7 milliárd forint lett – szemben a költségvetési törvényben szereplő 4122 milliárd forintos, illetve a megemelt 4774 milliárd forintos hiánycéllal.

Az MNB e heti adatközlései közül a pénteken megjelenő decemberi fizetésimérleg-adatokat emelte ki Regős Gábor. Novemberben a folyó fizetési mérleg hiánya 361 millió eurót tett ki az előző havi 403 millió eurós többlet után. Rámutatott, a romlásban az áruk kedvezőtlenebb egyenlege játszott szerepet, itt az előző havi 27,2 millió eurós deficit 945,4 millió euróra emelkedett.