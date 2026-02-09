egyesült államokinflációmnbregős gábor

Kiderül, mennyi volt az év eleji infláció, és az ipari termelés részleteit is megtudhatjuk

A hét egyik, ha nem legfontosabb adata csütörtökön jelenik meg. A januári inflációs adatban további árcsökkenésre számíthatunk. Az Egyesült Államokban pénteken januári inflációs és reálkereseti adatok jelennek meg.

A héten a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) több adatot is közöl – ezek közül a legfontosabb a januári inflációs adat lesz, mely csütörtökön jelenik meg. Decemberben az infláció az előző havi 3,8 százalékról 3,3 százalékra csökkent. A januári inflációs adat az év eleji átárazások miatt különösen is fontos. Most az inflációban további jelentős csökkenésre számítunk, a pénzromlás 2,4 százalék körül alakulhatott. Az alacsonyabb inflációban az erősebb forint mellett a magas bázis, az alacsony importált infláció és az üzemanyagok jövedéki adóemelésének eltolása játszik szerepet – ismertette lapunk megkeresésére Regős Gábor, a Gránit Alapkezelő vezető közgazdásza.

infláció, 20250318 Budaörs Árrésstop Budaörsi Tesco bolt árstop árréskorlátozás Fotó: Vémi Zoltán VZ Világgazdaság VG A képen: bevásárlókocsi tejtermék hűtő
Kedvező januári inflációs adatokra számít Regős Gábor, ami az év eleji átárazások miatt fontos. Fotó: Vémi Zoltán

Pénteken a decemberi ipari termelés második becslését és az építőipar adatait közli a KSH. Regős Gábor e számok kapcsán emlékeztetett, az ipari termelés az első becslés szerint decemberben kedvezően alakult, havi alapon 0,9 százalékkal növekedett az előző hónap csökkenése után. Ez azt eredményezte, hogy éves alapon a termelés a nyers adatok szerint 1,8 százalékkal növekedett, míg munkanaphatással kiigazítva egy százalékkal csökkent. A második becslésből az egyes ágazatok teljesítménye mellett megismerhetjük a rendelésállomány alakulását – tette hozzá.

Az építőipar teljesítménye az elmúlt hónapokban jelentős ingadozást mutatott:

míg októberben éves alapon 9,7 százalékkal nőtt az ágazat teljesítménye, addig novemberben 5,6 százalékkal csökkent.

Hétfőn teszi közzé a Nemzetgazdasági Minisztérium az államháztartás központi alrendszerének január végi helyzetéről szóló gyorstájékoztatóját. A decemberi magas hiány után lesz alkalom szépíteni – az év utolsó hónapjában a deficit 1668 milliárd forintot tett ki, amivel a tavalyi hiány 5738,7 milliárd forint lett – szemben a költségvetési törvényben szereplő 4122 milliárd forintos, illetve a megemelt 4774 milliárd forintos hiánycéllal.

Az MNB e heti adatközlései közül a pénteken megjelenő decemberi fizetésimérleg-adatokat emelte ki Regős Gábor. Novemberben a folyó fizetési mérleg hiánya 361 millió eurót tett ki az előző havi 403 millió eurós többlet után. Rámutatott, a romlásban az áruk kedvezőtlenebb egyenlege játszott szerepet, itt az előző havi 27,2 millió eurós deficit 945,4 millió euróra emelkedett.

Az Eurostat pénteken a negyedik negyedéves GDP második becslését és a termék-külkereskedelem decemberi adatait közli. Az első becslés alapján az eurózóna GDP-je a negyedik negyedévben negyedéves alapon 0,3, míg éves alapon 1,3 százalékkal bővült.

Novemberben az eurózóna külkereskedelmi többlete az egy évvel korábbi 15,4 milliárd euróról 9,9 milliárd euróra csökkent. A romlás az export értékének 3,4 százalékos és az import értékének 1,3 százalékos mérséklődéséből adódik – sorolta Regős Gábor.

Az Egyesült Államokban pénteken januári inflációs és reálkereseti adatok jelennek meg, illetve szerdán pótolják a múlt héten elmaradt januári munkaerőpiaci adatokat – hívta fel a figyelmet Regős Gábor. Decemberben az infláció a novemberivel megegyezően, 2,7 százalékon alakult, miközben havi bázison az árak 0,3 százalékkal lettek magasabbak. Az Egyesült Államok inflációja tehát a cél felett van, de nem különösebben magas. Inflációs nyomás a reálbérek irányából sem érkezik, hiszen azok éves alapon mindössze 1,1 százalékkal emelkedtek. A decemberi adatok alapján az amerikai munkaerőpiac nem kifejezetten erős, de nem is különösebben gyenge – a munkanélküliségi ráta az egy évvel korábbi 4,1 százalék után 4,4 százalékot tett ki.

